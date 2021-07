De Formule 1 is de koningsklasse van de autosport. Hoe sneller, hoe beter. Maar bij het maken of ontwerpen van een Formule 1-auto zijn er talloze regeltjes waaraan moet worden voldaan. Vrijwel ieder detail wat betreft lengte, gewicht of aerodynamica is vastgelegd in het dikke boek met alle technische reglementen. Dat boek, ook online in te zien, bestaat uit 137 taaie en technische pagina's. Echte liefhebbers kunnen alle 137 pagina's een keer op hun gemakje doorlezen, maar voor het gemak pikken wij een paar dingen eruit.

Hoe groot is een Formule 1 auto?

Laten we bij het meeste simpele beginnen: de omvang van de auto. Iedere auto is even breed, namelijk maximaal 200 centimeter. Deze afstand wordt gemeten vanaf de zijkant van de wielen, als deze in rechte positie staan. Een vastgelegde minimale of maximale lengte van de auto is er niet, wel ligt vast wat de maximale afstand is tussen de wielen en het uiterste puntje van de voor- en achtervleugel. Bijvoorbeeld: gemeten vanaf het middelste punt van de voorband mag de afstand tot het voorste punt van de voorvleugel maximaal 1.225 millimeter zijn. De hoogte van de auto ligt ook vast; dit is 950 centimeter, gemeten vanaf de bodemplaat.

De Red Bull RB16B; de bolide van Max dit F1-seizoen © Getty Images / Red Bull Content Pool

Hoe zwaar is een Formule 1 auto?

Gewicht is een 'hot topic' in de Formule 1, zeker omdat het gewicht van de auto gemeten wordt met de coureur erbij. Grotere, zwaardere coureurs waren daarbij lang in het nadeel. Nu is afgesproken dat de auto inclusief coureur altijd minimaal 752 kilogram moet wegen, waarvan de coureur en zijn stoeltje altijd voor minimaal 80 kilo meetellen. Mocht je als coureur veel lichter zijn, en met je stoeltje erbij onder die 80 kilo blijven, dan moet er extra ballastgewicht worden meegenomen.

De motor van een Formule 1 auto

Eén van de meest belangrijke onderdelen van een Formule 1-auto is natuurlijk de motor. Daar komen de pk's vandaan, daar wordt uiteindelijk bepaald hoeveel rauwe snelheid er beschikbaar is. Ook voor de motoren zijn talloze reglementen, al is er geen limiet aan het aantal pk's. Hoeveel pk's iedere auto precies heeft is niet bekend, maar aan een slordige 1.000 pk kan je zeker denken. Het minimale gewicht van de power unit is wel opgenomen in de reglementen: in 2021 is dat 150 kilo.

En dan het verbruik van een Formule 1-auto. Vind je je eigen personenauto al benzine slurpen? Bedenk dan eens dat een Formule 1-auto in 100 kilometer zo een liter of 75 kan wegtikken.

Hoe hard kan een Formule 1 auto?

Dan komen we bij het stukje van de Formule 1 waar de meeste mensen warm van worden: de rauwe snelheid. Wat die afmetingen en reglementen zijn leuk en aardig, maar uiteindelijk telt vooral hoe hard iemand over het circuit kan scheuren. En hoe hard kan een Formule 1-auto nou eigenlijk? Hoe simpel die vraag ook is, het antwoord is niet zo eenvoudig. De snelheid heeft met allerlei dingen te maken, naast de motor, zoals de afstelling. Hoe minder neerwaartse druk, hoe harder de auto gaat.

Maar: hoe meer neerwaartse druk, hoe beter de wegligging in de bochten. En dus wil je als coureur de perfecte mix, afgestemd op het circuit. Ja, als het moet halen de auto's makkelijk snelheden van rond de 350 kilometer per uur.

Maar in praktijk komt dit niet vaak voor. De recordhouder wat betreft snelheid is Valtteri Bottas, hij heeft twee records op zijn naam staan: de hoogste snelheid ooit gemeten in een race (372,5 kilometer per uur, Mexico 2016) en de hoogste snelheid aller tijden in een F1 (trainings-) sessie: 378 kilometer per uur. Dat laatste record zette hij in 2016 neer in Baku.

Nieuwe Formule 1-auto's in 2022

Alles wat we we nu weten over Formule 1-auto's, kan trouwens bijna alweer de prullenbak in. Voor 2022 gaat het technische reglement op de schop. De auto krijgen een nieuwe look en aerodynamisch wordt er van alles vastgelegd om ervoor te zorgen dat er meer 'close racing' kan komen. Benieuwd wat hier de bedoeling van is en hoe de auto's eruit komen te zien? Check dan de video hieronder.