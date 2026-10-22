De eindsprint: Galán en Chingotto azen op nummer één van de wereld

Federico Chingotto stond zondagmiddag op de basislijn van Court Philippe-Chatrier en serveerde voor de titel van de Alpine Paris Major . Hij en Alejandro Galán stonden met 5-3 voor in de beslissende set en waren nog maar vier punten verwijderd van de overwinning.

Toch sloegen Agustín Tapia en Arturo Coello, het nummer één-duo van de wereld, terug. Ze braken de service van Chingotto, trokken de stand gelijk op 5-5 en wonnen daarna de tiebreak met 7-1. Daarmee pakten ze hun vierde opeenvolgende Roland Garros-titel en sloten ze weer een spannend hoofdstuk af in een van de grootste rivaliteiten uit de padelgeschiedenis.

Ondanks de winst in Parijs en de 2.000 cruciale punten die Tapia en Coello daarmee binnenhaalden, blijft de strijd om het seizoen bovenaan de FIP-ranglijst af te sluiten nog steeds spannend, met nog zeven toernooien te gaan.

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Hier lees je in detail hoe Galán en Chingotto het huidige nummer één-duo van de wereld van de troon kunnen stoten.

01 Hoe de nummer één-positie op de wereldranglijst wordt bepaald

Alejandro Galán stond eerder samen met Juan Lebrón op nummer één © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

De FIP-ranglijst wordt elke maandag gepubliceerd en beslaat een voortschrijdende cyclus van 52 weken. FIP is de Fédération Internationale de Padel, de internationale padelfederatie. Zij maken de regels, organiseren internationale toernooien en houden de wereldranglijst bij. Hierin worden de 22 beste resultaten van elke speler op de Qatar Airways Premier Padel Tour en de CUPRA FIP Tour meegeteld.

Daarnaast is er de FIP Race, die alleen resultaten uit 2026 meetelt. Er vervalt dus niets en er hoeft niets verdedigd te worden. Deze Race bepaalt wie er meedoet aan de seizoensfinale: de top 16 mannen en top 16 vrouwen, oftewel de acht beste paren in elke categorie, plaatsen zich voor de Premier Padel Finals in Barcelona in december. De Race laat zien wie het beste jaar heeft gehad, terwijl de algemene ranglijst aangeeft wie de nummer één van de wereld is.

Na Parijs staan Coello en Tapia bovenaan met elk 20.526 punten, terwijl Galán en Chingotto volgen met elk 18.331 punten. Beide duo’s hebben precies evenveel punten, omdat geen van beiden de afgelopen twaalf maanden ook maar één wedstrijd heeft gespeeld met iemand anders dan hun vaste partner.

Dat verschil van 2.195 punten lijkt op een heel seizoen aan werk en overwinningen, maar een groot deel daarvan staat op het punt te verdwijnen zonder dat een van beide duo’s ook maar één punt hoeft te spelen.

02 Hoe werken de Premier Padel-ranglijstpunten?

De FIP-regel is simpel: punten blijven 52 weken geldig. In dezelfde week een jaar later evenaren de duo’s hun vorige resultaat, of ze raken het verschil kwijt. De federatie zegt zelf dat het verlies automatisch is: de oude punten worden aan het einde van de cyclus geschrapt, en de punten die de duo’s in de overeenkomstige week van het huidige jaar verdienen, nemen hun plaats in.

Arturo Coello en Agustin Tapia winnen de Paris Major © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Parijs is het duidelijkste voorbeeld: Coello en Tapia wonnen de Paris Major van 2025 en verdedigden die titel in 2026. Ze kregen 2.000 punten bijgeschreven en gaven de 2.000 punten die op dezelfde dag vervielen weer terug. Galán en Chingotto verloren beide finales, dus ze kregen 1.200 punten bijgeschreven en gaven 1.200 punten terug.

De FIP publiceert de vervaldata voor de grootste puntenblokken. Zo verdwenen de punten van de Paris Major 2025 op 14 september 2026 uit de ranglijst. De Mexico Major 2025 en de Qatar Major 2025 vervallen allebei op 30 november 2026. De punten van de Barcelona Finals 2025 vervallen op 7 december 2026.

Die vervaldata bepalen mede hoe de ranglijst zich ontwikkelt. De weken met de meeste punten in het seizoen 2025 lopen allemaal af in de laatste vijf weken van 2026, en Coello en Tapia hebben die bijna allemaal gewonnen, dus zij zijn het duo met de meeste punten om te verdedigen.

03 De punten die elk duo voor het einde van het seizoen 2026 kwijtraakt

Hier is elk blok van 2025-punten dat tussen nu en het einde van het seizoen uit de ranglijst verdwijnt, en wat dat elk duo kost:

Duitsland P2, eind september: Coello en Tapia verliezen 360, Galán en Chingotto verliezen 600.

Rotterdam P1, begin oktober: Coello en Tapia verliezen 1.000, Galán en Chingotto verliezen 600.

Milaan P1, half oktober: Coello en Tapia verliezen 600, Galán en Chingotto verliezen 1.000.

NewGiza P2, eind oktober: Coello en Tapia verliezen niets, Galán en Chingotto verliezen 600.

FIP World Cup Pairs, 9 november: Coello en Tapia verliezen 1.200, Galán en Chingotto verliezen 2.000.

Dubai P1, half november: Coello en Tapia verliezen 1.000, Galán en Chingotto verliezen 600.

Qatar Major, 30 november: Coello en Tapia verliezen 2.000, Galán en Chingotto verliezen 1.200.

Mexico Major, 30 november: Coello en Tapia verliezen 2.000, Galán en Chingotto verliezen 1.200.

Finale van Barcelona, 7 december: Coello en Tapia verliezen 1.500 punten, Galán en Chingotto verliezen zo’n 935 punten.

Coello en Tapia geven 9.660 punten terug. Galán en Chingotto geven 8.735 punten terug. Het verschil van 925 punten gaat naar ‘Chingalán’, en dat gebeurt automatisch.

Galán en Chingotto weten hoe ze nummer één kunnen worden © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Wat de zaak echter ingewikkeld maakt, is dat twee toernooien van vorig jaar dit jaar niet worden gespeeld. Galán en Chingotto versloegen Coello en Tapia tijdens de World Cup Pairs en kregen 2.000 punten, maar er is geen toernooi waar ze die punten terug kunnen winnen.

Op dezelfde manier versloegen Coello en Tapia Galán en Chingotto en wonnen ze de Ooredoo Qatar Major. Het toernooi van dit jaar is uitgesteld, dus ook hier vallen de punten weg en is er voor geen van beide teams een manier om ze te vervangen.

Uiteindelijk hebben die twee afgelaste toernooien geen invloed op de algemene ranglijst, omdat beide teams evenveel punten verliezen. Coello en Tapia wonnen afgelopen najaar echter Rotterdam, Dubai, Acapulco en Barcelona, terwijl Galán en Chingotto bij alle vier de toernooien tweede werden.

Dat betekent dat Coello en Tapia meer punten moeten verdedigen. Het betekent ook dat Galán en Chingotto precies weten wat ze moeten doen om het seizoen als nummer één af te sluiten, namelijk 1.270 punten meer scoren dan hun rivalen over zeven toernooien.

04 Wie heeft er dit seizoen tot nu toe de meeste titels gewonnen?

Chingotto en Galán hebben dit seizoen tot nu toe zeven titels gewonnen © Premier Padel/Red Bull Content Pool

In deze belangrijke fase van het seizoen gaan Coello en Tapia aan kop met negen titels, tegenover zeven voor Galán en Chingotto. Beide teams hebben vier P1-titels en drie P2-titels gewonnen, maar het verschil zit hem in de Majors.

Coello en Tapia hebben twee Majors gewonnen, wat belangrijk is omdat deze toernooien 2.000 rankingpunten opleveren: het dubbele van een P1-titel en het drievoudige van een P2. Dat betekent dat hun overwinningen in Rome en Parijs een groter aandeel in de totalen hebben dan de andere 15 toernooien van het seizoen bij elkaar.

05 Welke toernooien staan er nog op het programma en hoeveel punten zijn er te verdienen?

Er staan nog zeven toernooien op het programma van de Qatar Airways Premier Padel Tour in 2026, met 8.700 punten te verdelen.

CUPRA Rotterdam P2, Nederland, 28 september tot en met 4 oktober – 600 punten

Duitsland P2, Düsseldorf, 5 tot en met 11 oktober – 600 punten

Milano P1, Milaan, 12 tot en met 18 oktober – 1.000 punten

Kuwait Major, Koeweit, 26 tot en met 31 oktober – 2.000 punten

Dubai P1, Verenigde Arabische Emiraten, 8 tot en met 15 november – 1.000 punten

Mexico Major, Acapulco, 23 tot en met 29 november - 2.000 punten

Premier Padel Finals, Barcelona, 10 tot en met 13 december – 1.500 punten

Koeweit weegt zwaarder dan je op basis van de gebruikelijke indeling zou verwachten. Het is voor 2026 opgewaardeerd van P1 naar Major-status nadat de Qatar Major werd uitgesteld. Het brengt Galán en Chingotto ook terug naar het land waar ze tien maanden geleden Coello en Tapia versloegen en de wereldtitel wonnen.

De nummers twee krijgen 1.200 punten bij een Major, 600 bij een P1 en 360 bij een P2. Die cijfers zijn net zo belangrijk als die van de winnaars, want deze twee duo’s blijven elkaar in de finales tegenkomen.

06 Hoe Galán en Chingotto de wereldranglijst kunnen aanvoeren

Valt er aan het eind iets te vieren voor Chingotto en Galán? © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Hier is een overzicht van alle scenario’s waarin Galán en Chingotto het seizoen zouden afsluiten als het nummer één-duo ter wereld.

Win beide Majors . Versla Coello en Tapia in de finale in Koeweit en nog een keer in Acapulco, en dat levert 1.600 punten op. Galán en Chingotto staan dan 330 punten voor, met Barcelona nog te gaan. Dit is een van de kortste routes, maar daarvoor moeten ze wel het enige doen wat ze het hele jaar nog niet gelukt is: een Major winnen.

Win één Major en pak de kleinere toernooien erbij . Een overwinning in de Major-finale tegen Coello en Tapia levert 800 punten op. Tel daar een P1-finale van 400 punten bij op, en de winst komt uit op 1.200, waardoor Chingalán aan het einde van het seizoen nog 70 punten tekort komt. Tel daar nog een van de twee P2-finales bij op, en ze staan uiteindelijk 170 punten voor.

Sla de Majors helemaal over. Win Rotterdam, Duitsland, Milaan en Dubai, terwijl Coello en Tapia in alle vier de toernooien tweede worden, en het verschil is 1.280 punten. Daarmee staan Galán en Chingotto bovenaan de ranglijst nog voordat er ook maar één Major is gespeeld.

Win een Major terwijl Coello en Tapia vroeg uitgeschakeld worden. Als Chingalán de Kuwait Major wint en de kampioenen in de halve finale uitgeschakeld worden, is het verschil 1.280 punten in één week. Als Coello en Tapia in de kwartfinales verliezen, zoals in Madrid, is het verschil 1.640 punten en lopen Galán en Chingotto 370 punten uit.

Het voorbeeld van Mexico. Als Galán en Chingotto de Mexico Major en drie andere toernooien zouden winnen, bijvoorbeeld Milaan, Dubai en Rotterdam, terwijl Coello en Tapia bij alle vier tweede worden, zouden ze 4.600 punten binnenhalen tegenover 2.760 voor hun rivalen. Dat is een verschil van 1.840 punten en een voorsprong van 570 punten op weg naar Barcelona.

07 Hoe kun je de rest van het Premier Padel-seizoen volgen?

Het is supermakkelijk om een van de grootste rivaliteiten in de padelgeschiedenis te volgen, want Red Bull TV zendt elke Premier Padel- wedstrijd vanaf de kwartfinales uit bij alle zeven resterende toernooien.

Meer informatie over alle toernooien, inclusief kaartverkoop, wedstrijdschema’s, actuele standen, updates over spelers en al het laatste nieuws vind je op de website van Premier Padel.

Over de auteur Wie is Javier Romero? Javier is CMO bij Siux Padel en een gecertificeerde padelcoach met diepe wortels in de sport, zowel op als naast de baan. Eerder gaf hij leiding aan de content- en digitale strategie bij Babolat Padel. Als schrijver over racketsporten voor Red Bull biedt hij een insiderperspectief op de spelers, evenementen, merken en trends die de wereldwijde opmars van padel vormgeven. Hij is ook een fervent speler en een van de meest actieve stemmen in de padelwereld op LinkedIn.