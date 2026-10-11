De beste momenten van Red Bull Rampage 2026 bij de mannen

Voordat het weer roet in het eten gooide, zagen fans een spetterende demonstratie van de vooruitgang die de sport de afgelopen 25 jaar heeft geboekt.

was een van de hoogtepunten met een gewaagde double-drop naar een canyon gap, een chute waar je niet mag vallen, en spectaculaire tricks. De jury gaf hem een score van 90, waarmee hij op de eerste plaats stond voordat de wedstrijd werd afgelast.