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De beste momenten van Red Bull Rampage 2026 bij de mannen
Bekijk de mooiste momenten van Red Bull Rampage 2026 bij de mannen, waar riders 25 jaar progressie vierden voordat de weersomstandigheden ervoor zorgde dat het evenement vroegtijdig werd afgebroken.
's Werelds meest prestigieuze freeride-evenement keerde in oktober terug naar de woestijn van Utah om het 25-jarig jubileum van Red Bull Rampage te vieren. 17 mannen stonden klaar om van de start te gaan en hun kunsten te laten zien, maar Moeder Natuur had heel andere plannen. Na een korte, spannende confrontatie in de woestijn namen de organisatoren de moeilijke beslissing om de rest van de Red Bull Rampage-wedstrijd voor mannen af te gelasten vanwege het extreme weer.
Sterke wind uit nabijgelegen stormen trok laat in de ochtend op, met windstoten die soms opliepen tot meer dan 32 kmh. Slechts negen rijders voltooiden hun volledige run, plus één extra deelnemer, Finley Kirschenmann, die ervoor koos om zijn lijn helemaal naar beneden te rijden zonder trucs uit te voeren op de obstakels. Daarna werden de omstandigheden te gevaarlijk voor de rijders, het personeel en de fans om de wedstrijd voort te zetten.
Ondanks de weersproblemen brachten de 2026 atleten een eerbetoon aan het 25-jarig jubileum van Red Bull Rampage door routes uit te stippelen en te strijden op de oorspronkelijke locatie. In 2001 kwam een groep downhill-racers, dirtjumpers en vroege freeriders naar precies deze plek in Virgin, Utah, om op volledig natuurlijk en ruig terrein te rijden. Zonder dat die vroege pioniers het wisten, zou het evenement uitgroeien tot een van de meest iconische wedstrijden in de actiesport, waardoor de koers van het mountainbiken volledig zou veranderen.
01
De hoogtepunten van Red Bull Rampage 2026 bij de mannen
Voordat het weer roet in het eten gooide, zagen fans een spetterende demonstratie van de vooruitgang die de sport de afgelopen 25 jaar heeft geboekt. De run van Szymon Godziek was een van de hoogtepunten met een gewaagde double-drop naar een canyon gap, een chute waar je niet mag vallen, en spectaculaire tricks. De jury gaf hem een score van 90, waarmee hij op de eerste plaats stond voordat de wedstrijd werd afgelast.
“Ik heb geluk gehad dat mijn eerste run goed ging, en ik was klaar om nog een keer naar boven te gaan en nog meer elementen aan mijn run toe te voegen,” legt Godziek uit. Hoewel hij teleurgesteld is over hoe de dag is verlopen, is hij trots op de run die hij neerzette. “Ik ben blij dat ik heelhuids naar huis kan, en deze Red Bull Rampage was de grootste uitdaging van mijn leven.”
Jaxson Riddle liet weer een van zijn kenmerkende, stijlvolle runs zien. Zijn parcours had 10 verschillende obstakels, wat volop kansen bood voor tricks. Hij danste de berg af en verraste het publiek met een Indian Air Seat Grab, een Suicide No-Hander, een op motorcross geïnspireerde Backflip Suicide No-Hander en nog veel meer. Naast zijn meesterlijke trucs had Riddle ook technische obstakels, zoals een canyon gap die weinig ruimte voor fouten liet.
Hoewel Kade Edwards een Red Bull Rampage-nieuwkomer was , leek de Brit helemaal op zijn plek tijdens zijn run. De 26-jarige stormde de berg af en straalde vanaf het begin al stijl en creativiteit uit bij zijn eerste obstakel met een nose-bonk suicide no-hander.
Zijn run was een mix van downhill-snelheid, skateparkstijl en big-mountain-terrein. Creatieve trucs zoals een spontane nose manual en een no-foot can bij een van zijn drops leverden hem de Best Style-prijs op, waar hij sprakeloos van was. “Ik weet niet echt wat ik moet zeggen; ik kan niet geloven dat ik hier ben. Het was geweldig om de Best Style-prijs te winnen,” vertelt Edwards.
02
Door rijders gekozen prijzen bij Red Bull Rampage 2026
Hoewel er vanwege de afgelasting geen podium was, werden de door de rijders gekozen prijzen wel aan de atleten uitgereikt. Wedstrijddebutant Paul Couderc ging naar huis met de Utah Sports Commission Best Trick Award voor zijn Flat Drop Backflip, en zijn Dig Team sleepte de Cat Compact Digger Award in de wacht.
“Mijn crew kent mijn rijstijl, en ze hebben zoveel energie gestoken in het bouwen van die hindernis. Ze hebben vier dagen lang aan de klimtouwen gehangen om dit voor mij mogelijk te maken,” zegt Couderc.
De Spanjaard Bienvenido Aguado Alba won de BFGoodrich Tires Toughness Award. Alba crashte tijdens een Flat Spin 360 na een foutloze eerste helft van zijn run. Zijn veerkracht en lef om zijn rijstijl te verbeteren bleven niet onopgemerkt.
De door de atleten gekozen McGazza Spirit Award ging naar Carson Storch, die tijdens zijn eerste run ten val kwam maar het hele toernooi lang het deelnemersveld bleef aanmoedigen.
03
Bekijk de herhaling van de Red Bull Rampage 2026 bij de mannen
Het is moeilijk voor te stellen waar mountainbiken zou staan zonder de Red Bull Rampage. 25 jaar geleden hadden andere actiesporten zoals skiën, snowboarden, motorcross en skateboarden al freeride-platforms. Mountainbiken had echter alleen racen als uitlaatklep voor competitie. Red Bull Rampage heeft alles veranderd. Het bood mountainbikers een ander pad. Een pad gebaseerd op progressie, creativiteit en vrijheid. Zoals we kort hebben gezien tijdens de Red Bull Rampage 2026, zullen deze idealen de sport blijven voortstuwen.
Heren livestream: Red Bull Rampage
De beste mannelijke freeride-mountainbikers keren terug naar Utah voor een spectaculaire show op het meest meedogenloze terrein.
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