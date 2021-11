Vleugels to the Max

Van zaterdag 4 december t/m zaterdag 11 december wordt de Koepel in Breda omgetoverd tot een waar Max Verstappen walhalla met een eenmalige tentoonstelling, Vleugels to the Max . Je kan aan de hand van verschillende foto-exposities achtergrondverhalen over Max Verstappen en Red Bull Racing ontdekken.

De toegang tot de tentoonstelling is gratis. Het reserveren van een tijdvak is wel verplicht.

Vleugels to the Max - een unieke tentoonstelling

Vleugels to the Max