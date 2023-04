Testowaliśmy nową wersję Aplikacji Wings for Life World Run i… PO-LE-CA-MY!

Na kilka tygodni przed 7 maja 2023 , na własnej skórze mogliśmy poczuć to, czego doświadczą tysiące uczestników z Polski startujących w Wings for Life World Run , w jednym z 14 (stan na dziś) grupowych Biegów z Aplikacją lub na własnej trasie - uciekając przed wirtualnym Samochodem Pościgowym tam, gdzie będą. Nie tylko okazało się, że Aplikacja jest bardzo prosta w konfiguracji i obsłudze, ale również bardzo dokładna, a sam start z nią to czysta przyjemność.

01 Instalacja i konfiguracja

Aplikację można pobrać tam, skąd normalnie pobieramy wszystkie Apki. Jest ona dostępna zarówno na iOS (tutaj) , jak i Androida (tutaj) . Po instalacji trzeba się zalogować, zarejestrować i elektronicznie opłacić wpisowe w wysokości 70 zł, które w całości trafia na badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. Ty startujesz w biegu charytatywnym, wpisowe NIE finansuje jego organizacji (o to dba organizator i partnerzy) – win-win!

Konfiguracja jest bardzo prosta i ogranicza się do wyklikania zgód na zwiększone zużycie baterii i dostęp do lokalizacji. Na Androidzie najtrudniejsze jest wyłączenie ograniczenia Aplikacji do korzystania z baterii w tle, bo żeby to zrobić, trzeba na chwilę wyjść z Apki i ręcznie poszukać tej funkcji w ustawieniach w swoim telefonie. O tym, czy udało nam się przejść konfigurację informuje zielony pasek postępu. Z rejestracją są to raptem 4 proste kroki. Całość trwa pewnie niecałe 3 minuty.

Uwaga: koniecznie pobierz polską wersję komunikatów głosowych. Zabierz też słuchawki – nie tylko po to, aby mieć jeszcze lepsze wrażenia z biegu, ale także po to, by szanować odczucia tych, którzy podczas niedzielnego spaceru nie będą mieli ochoty słuchać z głośniczków naszych telefonów, jak nam idzie. Oczywiście polecamy słuchawki partnera biegu Philips Sports Headphones , ale można wykorzystać każde, jakie akurat znajdziemy w domu.

Za chwilę start, pasek postępu konfiguracji cały zielony © Red Bull

02 Opcje treningowe

Aplikacja Wings for Life World Run umożliwia przetestowanie ustawień i wykonanie biegu treningowego przed startem. Jeśli wcześniej wejdziemy w ustawienia konta i pobierzemy treningową wersję audio z wielokrotnym zwycięzcą Biegów Flagowych, trenerem biegania Bartkiem Olszewskim, to właśnie on poprowadzi nas w naszych przygotowaniach do wielkiego dnia. Bieg treningowy to także jedyna okazja by wybrać, czy chcemy aby wirtualny Samochód Pościgowy wyruszył w pogoń za nami 10, 20, czy tak jak zawsze 30 min po starcie. Warto zrobić to podczas jednego z treningów aby przekonać się, czy konfigurację wykonaliśmy poprawnie.

Zainstaluj sobie WarszawskiegoBiegacza ;) © Red Bull

Od tego roku Apka umożliwia też stworzenie grupowych treningów dla uczestników Wings for Life World Run z naszej okolicy. To świetna okazja, żeby spotkać się przed startem i poznać. Kto wie, może dzięki temu w kolejnych edycjach doczekamy się nowych polskich lokalizacji grupowych Biegów z Aplikacją?

03 Przed startem

Ponieważ test miał jak najwierniej symulować dzień Światowego Biegu, zaczął się o 12:45 czasu polskiego – na 15 minut przed startem. Aplikację uruchomiłem tuż przed 12:30, a po chwili padł pierwszy komunikat głosowy. Specjalnie ruszyłem w stronę lasu, gdzie zasięg sieci komórkowej powinien być słabszy, a sygnał GPS zniekształcony. Po drodze załapałem się na krótką, prostą, dobrze skonstruowaną rozgrzewkę (tak jak w poprzednich latach prowadzoną przez Monikę Pyrek) i wysłuchałem informacji o tym, co mnie czeka. Tomasz Zimoch przypomniał ideę i zasady biegu, a także przedstawił kierowcę wirtualnego Samochodu Pościgowego Adama Małysza.

1 min Zobacz, jak nagrywano polskie głosy w Aplikacji Wings for Life World Run Adam Małysz i Tomasz Zimoch są głosami polskiej wersji Aplikacji Wings for Life World Run.

Wielkie emocje

Dookoła nie było żywej duszy. Gdyby nie słuchawki, słyszałbym tylko krople padającego deszczu i dyszenie mojego psa . Ale nie tym razem. Zaczęło się odliczanie. Potem zatrąbiły klaksony samochodów pościgowych i trzeba było zacząć biec. Wrzawa porównywalna z tą, jaką pamiętam ze startu w Biegu Flagowym w Poznaniu ucichła dopiero po pewnym czasie. Z tego powodu na chwilę wyszedłem z Apki (nie zamykając jej) i włączyłem muzykę. Poza tą czynnością, ani podczas startu, ani później nie musiałem w ogóle dotykać telefonu. Wszystko działo się samo. W trakcie biegu Aplikacja ogranicza się do dwóch ekranów. Na jednym obserwujemy tempo, upływający czas i pokonany dystans. Na drugim widzimy mapę terenu z pozycją naszą i Samochodu Pościgowego, a także dystans, jaki „ruchoma meta” musi pokonać, aby nas złapać.

Samochód Pościgowy ruszył na trasę niecałe 8 minut temu © Red Bull Przewaga topnieje... © Red Bull

Biegowe flow

Wcześniej w Apce, korzystając z kalkulatora tempa, ustawiłem sobie niezbyt ambitny cel. To miała być lekka, długa przebieżka. Jednak emocje zrobiły swoje. Tomasz Zimoch naprawdę motywował, a Kapitan Wąs raz po raz straszył – ale bez spojlerów. Pierwsze kilometry zaczęły zlatywać bardzo szybko. Muzyka zatrzymywała się, a komunikaty z Aplikacji przypominały po co jest ten bieg. Gdzieś pomiędzy głosami ambasadorów, takich jak Kuba Przygoński, przeplatały się relacje osób dotkniętych urazami rdzenia, dla których przecież biegłem. Zaskoczył mnie głos kapitana drużyny, którą wybrałem. W każdym teamie mogą oni nagrać trzy komunikaty motywujące członków grupy, by dać z siebie jeszcze więcej. Tego rodzaju pozytywne bodźce z każdej strony sprawiły, że choć biegłem bez picia i jedzenia (nie róbcie tego w domu), po prostu nie mogłem zwolnić.

Ostatnie metry! © Red Bull Kapitan Wąs jest za twoimi plecami!!! © Red Bull

04

Pogrążony w myślach, słuchając informacji na temat mojej pozycji w biegu względem Samochodu Pościgowego, nie czułem padającego deszczu. Kontakt ze światem zewnętrznym łapałem rzadko – mijając innych biegaczy na leśnej ścieżce, a od pewnego momentu czując niewielki opór pojawiający się na smyczy łączącej mnie z psem, kiedy częściej chował się za mną zamiast jak mnie do tego przyzwyczaił żwawo kłusować z przodu. Na szczęście w lesie nie trzeba było pokonywać skrzyżowań, ani przejmować się innymi utrudnieniami. Zresztą najlepiej na start wybrać właśnie taką trasę, gdzie w żadnej chwili nie trzeba będzie się zatrzymywać. Jeśli zamierzamy pokonać większy dystans, warto znaleźć kilkukilometrową pętlę, gdzie da się zostawić sobie coś do picia i do jedzenia. Ja tego nie zrobiłem, ponieważ założyłem niewielki cel. Gdy usłyszałem, że Samochód Pościgowy już się do mnie zbliża, byłem ponad 5 km dalej od miejsca, gdzie pierwotnie miałem zakończyć zmagania. Choć dawno nie byłem tak zmęczony, przyspieszyłem aby jeszcze przez chwilę nie dać mu się wyprzedzić. A gdy to nastąpiło usłyszałem owacje i gratulacje. Trud, który włożyłem w bieg opłacił się. Założyłem, że będzie fajnie, ale doświadczenia, jakie zapewniła mi Aplikacja były naprawdę super.

Zapis biegu pozostaje w Aplikacji © Red Bull

Podsumowanie

Po wszystkim można było w kilku prostych krokach stworzyć grafikę do umieszczenia w social mediach, żeby pochwalić się startem. Pomyślałem, że jeśli tak fajnie było podczas testu, to jak świetnie będzie 7 maja czuł się ktoś, kto weźmie udział w Biegu z Aplikacją razem z całym światem. Do 13:00 zdąży już choć jednym okiem zobaczyć kilka relacji z Poznania w TVN24, a w mediach społecznościowych zobaczy, jak jego biegowi znajomi, czy idole z innych krajów sami szykują się do startu, by razem z nim wziąć udział w Wings for Life World Run – nawet jeśli będą oddaleni choćby i o tysiące kilometrów. Już zazdroszczę!

Sama Aplikacja okazała się niezawodna i stabilna. Choć wszystkie urządzenia z GPS są obarczone pewnym błędem, mimo biegu w lesie, na koniec dystans mierzony telefonem odpowiadał temu, co pokazał mój zegarek biegowy Garmina . Również w trakcie biegu kolejne kilometry wypadały mniej więcej równo tam, gdzie powinny. Nie było żadnego wieszania się apek, ani zacinania muzyki z innej aplikacji, czego się obawiałem. Serio, nie było się do czego przyczepić, a człowiek chciałby sobie przecież czasem trochę ponarzekać!

Też chcesz wystartować w Biegu z Aplikacją? Pobierz ją korzystając z linków na początku artykułu i dokonaj rejestracji. 100% wpisowego trafia na badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. Pobiegnij lub pospaceruj dla tych, którzy nie mogą!

Materiał powstał w ramach płatnej współpracy z Philips Sports Headphones, Porsche i Garmin