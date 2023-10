Baza biegowa (tlenowa), czyli podstawa w rozwoju biegowym

Biegacze początkujący, ale i ci z dłuższym stażem biegowym często nie wiedzą lub zapominają, o bazie biegowej, czyli tym, co może im pomóc się rozwijać. Nie są to tylko mocne i intensywne treningi, które niekiedy zniechęcają do biegania. By osiągnąć dobre czasy i wyniki, trenując nie musimy cały czas szybko biegać. Zwłaszcza na początku naszym celem powinno być zbudowanie odpowiedniej bazy biegowej i tlenowej. O co w tym chodzi? Dlaczego baza tlenowa nazywana jest fundamentem w rozwoju biegowym i przygotowaniach do sezonu? O tym porozmawialiśmy

(Trail Is Our Way) - trenerami biegania i biegaczami górskimi.