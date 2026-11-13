Snowboardzista vs tor inspirowany programem „Ninja Warrior”?

Clemens Millauer ma już za sobą całe mnóstwo nietypowych wyzwań snowboardowych, ale jego najnowszy projekt to zupełnie inna liga. W austriackim Kreischbergu połączył 10 zupełnie różnych przeszkód snowboardowych w jeden spektakularny tor pełen poręczy, boxów, nietypowych przeszkód, wall ride'ów i skoczni.
Pokonanie każdego elementu to tylko połowa sukcesu – musiał też utrzymać odpowiednią prędkość, równowagę i linię, tak by ukończyć próbę jednym czystym i ciągłym przejazdem. Każde lądowanie miało wpływ na kolejną przeszkodę, więc jeden błąd mógł oznaczać, że trzeba zacząć wszystko od nowa.
Obejrzyj film „I tried the narrowest slopestyle snowboard course ever built” na YouTube i zobacz, jak Millauer w końcu pokonał ten 400-metrowy, pełen przeszkód zjazd.
10 przeszkód nietypowych przeszkód
Budowniczowie trasy inspirowali się torami z programu „Ninja Warrior”. Cała zabawa polegała na tym, by elementy, z którymi walczą uczestnicy telewizyjnego show dało się pokonać na snowboardzie. Na drodze Millauera pojawiło się 10 unikatowych przeszkód, z których każda wymagała nietypowej techniki, nieszablonowego podejścia i idealnego doboru prędkości prędkości. W przeciwieństwie programu, w którym znaczenie ma jak najszybsze ukończenie trasy, snowboardzista musiał regulować prędkość, bo jej nadmiar mógł skończyć się upadkiem i wypadnięciem z toru.
„Kiedy po raz pierwszy spróbowałem przejechać tor, od razu zdałem sobie sprawę, że to będzie naprawdę trudne wyzwanie” – komentowałe Millauer, znany między innymi z szalonego projektu „Snowboard Reverse” w 2021 roku. „Kiedy pokonujesz tak długi tor z 10 bardzo różnymi przeszkodami, każdy element musi wyjść idealnie. Jeśli zaliczysz nawet najmniejsze potknięcie, reszta przejazdu będzie spisana na straty”.
Na przykład: żeby przeskoczyć kicker, trzeba było nabrać sporej prędkości, ale zaraz potem Millauer musiał ją wytracić, żeby pokonać podwójny wall ride. Było to wyzwanie wymagające nie tylko umiejętności technicznych, ale też precyzji, konsekwencji i sporej dawki cierpliwości.
Millauer pomysłodawcą trasy
Zmotywowany chęcią zmierzenia się z wyzwaniem, jakiego jeszcze nigdy nie podejmował, Millauer mocno zaangażował się w tworzenie tej niezwykłej trasy. Sam naszkicował poszczególne elementy, a potem poprosił Charlesa Beckinsale’a i jego ekipę o zrealizowanie jego pomysłów.
To naprawdę niesamowite uczucie, kiedy nagle to, co narysowałeś, staje się rzeczywistością
Wiosna to idealny czas na snowparkowe przygody, ale bardzo wysokie temperatury mocno utrudniały budowanie szalonych konstrukcji ze śniegu. Ekipa spędziła 10 długich dni na przygotowywaniu i dopracowywaniu szalonego snowparku. Ostatni dzień przed filmowym oknem pogodowym shaperzy walczyli z poprawkami przez 18 godzin!
„To naprawdę niesamowite uczucie, kiedy nagle to, co narysowałeś, staje się rzeczywistością” – powiedział Millauer.
Teraz pozostało tylko jedno pytanie: czy Millauer rzeczywiście zdoła pokonać niezwykły tor?
30 prób pokonania trasy
Pokonanie trasy było trudniejsze niż się początkowo wydawało. Już od pierwszych prób było jasne, że połączenie wszystkich 10 przeszkód w spójny przejazd zajmie trochę czasu i będzie wymagało wielu prób i błędów. Szczególnie kłopotliwy okazał się podwójny wall ride – samo opanowanie tej przeszkody zajęło mu około 20 prób.
„To naprawdę dało mi w kość. Nigdy w życiu nie jeździłem na czymś takim” – powiedział. „A potem nagle wszystko zaskoczyło. Raz udało mi się przejechać przez ściankę i coraz lepiej rozumiałem, jak połączyć wszystkie elementy w całość”.
Potem przyszła kolej na „Double Rail Cube Pad”, który wymagał precyzji, a ośmiometrowy „Rainbow Rail” okazał się jednym z najbardziej efektownych elementów, na którym Millauer dodatkowo dorzucił trochę swojego legendarnego stylu.
Ukończenie przejazdu na śnieżnej kostce było ostatnim sprawdzianem kontroli i precyzji, które wymagało utrzymania koncentracji do samego końca. Ostatecznie, po 30 próbach Millauer w końcu połączył wszystkie 10 przeszkód w udany, płynny i niesamowicie widowiskowy przejazd.