Snowboardzista vs tor inspirowany programem „Ninja Warrior”?

„Kiedy po raz pierwszy spróbowałem przejechać tor, od razu zdałem sobie sprawę, że to będzie naprawdę trudne wyzwanie” – komentowałe Millauer, znany między innymi z szalonego projektu

w 2021 roku. „Kiedy pokonujesz tak długi tor z 10 bardzo różnymi przeszkodami, każdy element musi wyjść idealnie. Jeśli zaliczysz nawet najmniejsze potknięcie, reszta przejazdu będzie spisana na straty”.