Największa na świecie ludzka katapulta! Z komina po rekord Guinnessa

Wyobraź sobie, że wystrzeliwują cię z gigantycznego komina z prędkością 180 km/h. Dokładnie temu eksperymentowi poddali się hiszpański skoczek spadochronowy latający w kombinezonie wingsuit

i jego kolega po fachu, Francuz

Fred Fugen

. Dokonali tego w Słowenii, ustanawiając przy okazji dwa rekordy Guinnessa®.