Największa na świecie ludzka katapulta! Z komina po rekord Guinnessa

Wyobraź sobie, że wystrzeliwują cię z gigantycznego komina z prędkością 180 km/h. Dokładnie temu eksperymentowi poddali się hiszpański skoczek spadochronowy latający w kombinezonie wingsuit Dani Roman i jego kolega po fachu, Francuz Fred Fugen. Dokonali tego w Słowenii, ustanawiając przy okazji dwa rekordy Guinnessa®.
Duet wzbił się w powietrze nad Trbovlje, korzystając z największej na świecie katapulty dla ludzi, zbudowanej wewnątrz 360-metrowego komina – najwyższego w Europie. Specjalnie zaprojektowany, 60-metrowy system wyrzucił ich prosto w górę. Od 0 do 180 km/h rozpędzono ich w zaledwie 2,15 sekundy. Po krótkiej chwili w nieważkości na szczycie toru lotu, zaczęli spadać w kierunku ziemi. Otworzyli spadochrony i wylądowali bezpiecznie.
01
Dwa rekordy świata w jednym niesamowitym wyczynie
Roman zdobył pierwszy z rekordów Guinnessa® - za największą wysokość osiągniętą dzięki katapulcie ludzkiej, wznosząc się na 100,36 m po opuszczeniu kapsuły startowej.
Po prostu „bam!” – w dwie lub trzy sekundy przyspieszasz od zera do 180 km/h
Ale to nie wszystko. 35-letni Roman i 47-letni Fugen podjęli się jednoczesnego startu, ustanawiając drugi rekord – największą łączną wysokość osiągniętą przez ludzi przy użyciu katapulty. Łącznie osiągnęli wysokość 151,72 m, przy czym Roman wzbił się na 75,97 m, a Fugen na 75,75 m nad punktem startu.
„Najbardziej intensywna jest chwila, kiedy wsiadasz do katapulty, bo wiesz, co cię czeka” – powiedział Roman, który w 2025 roku dołączył wraz z Fugenem do projektu Ultimate Aerial Obstacle Course. „Rozpoczyna się odliczanie. W tej kapsule właściwie nie możesz się ruszyć. Jesteś tam naprawdę uwięziony. Czujesz nacisk na plecy, ucisk w brzuchu.
A potem po prostu „bam!” – w dwie lub trzy sekundy przyspieszasz od zera do 180 km/h, wystrzeliwując prosto w górę z wnętrza komina. Wznosisz się coraz wyżej, a potem nagle wydaje się, że wszystko wokół ciebie porusza się w zwolnionym tempie, zanim znów zaczniesz przyspieszać w dół. To był jeden z najbardziej intensywnych skoków, jakie kiedykolwiek wykonałem”.
02
Ludzka katapulta: najważniejsze fakty
- Miejsce: Trbovlje, Słowenia
- Data: 5 listopada 2026 r.
- Sportowcy: Dani Roman (Hiszpania) i Fred Fugen (Francja)
- Wysokość komina: 360 m – najwyższy komin w Europie
- Długość katapulty: 60 m – największa katapulta dla ludzi na świecie
- Maksymalna prędkość startowa: 180 km/h
- Przyspieszenie: od 0 do 180 km/h w 2,15 sekundy
- Najwyższy punkt lotu: 456,7 m nad poziomem gruntu
- Rekordy Guinnessa®: Największa wysokość osiągnięta przez katapultę z człowiekiem (100,36 m) oraz największa łączna wysokość osiągnięta przez katapultę z człowiekiem (151,72 m)
03
Dwa i pół roku przygotowań: kulisy rekordowego wyczynu
Takiego czegoś nie robi się z dnia na dzień. Projekt „Katapulta ludzka” trwał dwa i pół roku, a słoweńska ekipa kaskadersko-inżynieryjna DD Squad zbudowała ogromny system wyrzutni wewnątrz najwyższego komina w Europie. Przy pełnej mocy sportowcy byli poddawani przeciążeniom sięgającym nawet 4,2 G.
To, co się tu naprawdę wydarzyło, jest szalone
Dla Fugena największym wyzwaniem było wkroczenie w nieznane, mimo że miał za sobą tysiące skoków.
„To, co się tu naprawdę wydarzyło, jest szalone” – powiedział. „Z katapultą tej skali wkraczamy w coś zupełnie nieznanego i musimy polegać na całym naszym doświadczeniu, żeby poradzić sobie ze skokiem po tak wyjątkowym i ekstremalnym wystrzeleniu. Nie da się tego wyćwiczyć, ale w pełni ufamy DD Squad.
„W całej mojej karierze starałem się zawsze przesuwać granice tego sportu i próbować nowych rzeczy w skokach B.A.S.E., spadochroniarstwie i ogólnie w sportach powietrznych. I zdecydowanie tak właśnie było dzisiaj”.
Ten projekt, wspierany przez Prada Linea Rossa, nadał też skokom B.A.S.E. zupełnie nowy wymiar. Zazwyczaj ten sport polega na skakaniu ze stałych obiektów, a nie z samolotów. Skrót B.A.S.E. oznacza: Building (budynek), Antenna (antena), Span (np. most) i Earth (klif lub góra) – czyli cztery rodzaje miejsc, z których skoczkowie zazwyczaj oddają skoki.
Zobacz, jak Roman i Fugen podejmują inne wyzwanie na wysokości w ramach „Ultimate Aerial Obstacle Course”.
Roman i Fugen mają na koncie łącznie ponad 32 000 skoków spadochronowych. Ale nawet przy takim doświadczeniu wystrzelenie z komina z prędkością 180 km/h było dla nich czymś zupełnie nowym. A teraz mogą się pochwalić dwoma rekordami świata.