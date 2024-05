Biegowy początek wakacji nad morzem, czy w górach? Nie musisz wybierać

Planujesz wakacje na biegowo i kolejne starty? Szukasz możliwości spędzenia wakacji aktywnie, ale przed Tobą dylemat: w góry czy nad morze? Nie musisz już wybierać! Możesz wystartować w jednym z biegów podczas Festiwalu Ultra Way nad morzem, gdzie doświadczysz górskich przewyższeń nawet powyżej 4000 metrów – aż trudno uwierzyć, że takie trasy da się wyznaczyć nad Bałtykiem!

Wakacje na biegowo

Na listach startowych już ponad 700 uczestników i kilkanaście drużyn biegowych. Po raz kolejny Festiwal Ultra Way przyciąga społeczności - od ultrabiegaczy, biegaczy miejskich, po tych, co zaczynają swoją przygodę z bieganiem. Pod koniec czerwca w Gdyni wystartuje kolejna edycja festiwalu. 5 dystansów do wyboru, przewyższenia sięgające ponad 4000 metrów. Można się naprawdę zaskoczyć. Nie będzie płasko. Przewyższenia są mniejsze, ale liczne – bieganie góra-dół wcale nie jest łatwe. Tego wszystkiego można doświadczyć nad morzem.

„Z pasji do biegania i gór zaczęliśmy organizować festiwal biegowy ULTRA WAY w rodzinnych stronach, nad polskim wybrzeżem - gdzie jak się okazuje, nie brakuje przewyższeń. Mamy często wieloletnie doświadczenie w startach i organizacji zawodów w kraju i nie tylko. Robimy biegi takie, w jakich chcielibyśmy sami uczestniczyć. Przygotowania, planowanie, formalności i wiele innych działań zaczynamy bardzo wcześnie przed wydarzeniem. Jednak dobre słowo uczestników, ich uśmiech i radość rekompensują cały trud. Jesteśmy sami biegaczami i często korzystamy z pracowitości oraz zaangażowania innych na zawodach, na które jeździmy. Na naszym festiwalu chcemy dać naszym gościom radość biegania na naszych terenach. Znani jesteśmy właśnie z wyszukanych i ciekawych, bardzo dobrze oznaczonych tras i rewelacyjnie zaopatrzonych punktów. Biegacze, którzy u nas byli doceniają atmosferę, uśmiech i życzliwość, jaka towarzyszy naszym działaniom na każdym kroku i do nas wracają. Obecnie zorganizowaliśmy już sześć edycji festiwalu – w tym trzy edycje zimowe i trzy wiosenne. Przed nami siódma edycja” – przekonuje do udziału organizator i dyrektor festiwalu, Darek Rewers.

Darek Rewers © Festiwal Ultra Way

5 dystansów do wyboru. Dla ultratrasów po zaczynających przygodę z bieganiem

Biegacze mają do wyboru 5 tras, które są zróżnicowane pod względem długości i przewyższeń. Nieco anglosaski teren zapewnia niesamowite emocje, gdy trzeba wspinać się na stromy szczyt, by po chwili zbiegać agresywnym zboczem w dół. Pierwsi na trasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wyruszą ultrasi biorący udział w najdłuższym festiwalowym biegu o nazwie Gwiazda Północy, czyli na dystansie 164 kilometrów. Będą mieli okazję biec brzegiem morza i zdobywać strome szczyty na klifach. Można się będzie zmęczyć, bo przewyższenie jest spore i wynosi 4377 metrów. Na mecie uczestnicy zawodów otrzymają 5 pkt ITRA, 3 pkt za biegi Górskie oraz 100M w kwalifikacji do UTMB! To dla tych, co lubią i zbierają punkty na kolejne wymarzone biegi.

Blask Księżyca to 100 kilometrów biegu również przez morską plażę, z przewyższeniem ponad 3000 metrów. Tutaj punkty ITRA też są przyznawane. Czy ten dystans ultra w ramach festiwalu jest dobry na pierwszą setkę? Tak zrobiła ultrabiegaczka, Malwina Maliszewska.

„Festiwal biegowy zrodził się z marzeń ultrasa Darka Rewersa. Jeśli ultras organizuje coś dla innych biegaczy to w mojej ocenie z założenia musi być dobre. Na festiwalu przebiegłam swoją pierwszą setkę a rok później pierwszego stumilaka. Wracam bo przyciąga mnie klimat tych zawodów. Dobra atmosfera zaczyna się już w biurze zawodów a później jest tylko lepiej. Do tego solidne górki i bieg plażą. Na mecie co roku na biegaczy czeka jeden z najpiękniejszych medali jaki widziałam a dla najlepszych oryginalne statuetki. Dla mnie ten bieg to punkt obowiązkowy przy planowaniu startów” – opowiada Malwina.

Malwina Maliszewska © Festiwal Ultra Way

Najkrótszym dystansem ultramaratońskim jest bieg Klify o Poranku na dystansie 50 kilometrów z łącznym przewyższeniem ponad 2000 metrów. Dwa ostatnie biegi w ramach festiwalu, czyli Słoneczne Południe (27 kilometrów) i Nadmorski Mendel (15 kilometrów) są nieco krótsze, ale to nie oznacza, że łatwiejsze i bez ciekawych wyzwań. Tutaj również nie zabraknie technicznych odcinków i przewyższeń.

„Cały festiwal jest bardzo dobrze zorganizowany. Nie ma w Trójmieście takiego festiwalu na takich długich dystansach – by poznać też okolice. Nie jest to bieg łatwy, każdy dystans ma sporo do zaoferowania wedle możliwości uczestników. Pobiegnie się trochę plażą, klifami. Często takie ultramaratony dalekie od gór są nudne – jest płasko i mało co się dzieje. Tutaj jest wręcz odwrotnie. Na dłuższych pętlach nie jest nudno” – dodaje Marek Piotrowski, biegacz-amator, który łączy prozę dyrektora finansowego z miłością do gór i ultramaratonów.

Marek Piotrowski © Festiwal Ultra Way

Jeśli masz jeszcze wątpliwości, dlaczego warto? Globalna zwyciężczyni Wings For Life World Run również zaprasza na festiwal

Zapisać się, czy nie zapisać... Masz jeszcze wątpliwości, dlaczego warto?

Trasy odpowiadają na potrzeby wielu biegaczy, od tych szukających wyzwań sportowych, po tych, którzy chcieliby pobiec w miejscu z widokami na morze i spędzić aktywnie czas. Nigdzie nie znajdzie się takiego miejsca, gdzie biegnie się górkami, nad samym morzem. Tuż po starcie można podziwiać widoki, jednocześnie wspinając się na wysokie wzniesienia nadmorskich klifów. Nudno na pewno nie będzie.

Podczas festiwalu nie musisz tylko biec, ale możesz zdecydować się na udział w wolontariacie i wspomóc na trasie biegających – to również wspaniała przygoda!

Kasia Szkoda , globalna zwyciężczyni Wings for Life World Run z 2023 r. brała udział w edycji zimowej festiwalu – była zachwycona trasami, ale też …medalem. „Biegi górskie nad polskim morzem? Festiwal Biegowy UltraWay kusił mnie już od dłuższego czasu, ale pierwszy raz udało mi się wystartować dopiero w styczniu 2024 roku, na dystansie Pół Dzika, czyli 27 km (tak, nazwa też ma duże znaczenie w przyciąganiu potencjalnych zawodników). Cały Festiwal łączy w sobie najlepsze cechy kameralnych biegów z jakością i profesjonalizmem największych imprez sportowych w kraju! Klimat nadbałtyckich miejscowości, bogate pakiety startowe i nagrody dla najszybszych zawodniczek i zawodników, ale przede wszystkim – urozmaicone, dobrze oznaczone trasy biegowe. Prawdziwe górskie bieganie w sercu Trójmiasta? Tak, to możliwe! Wrócę z przyjemnością na kolejne odsłony Festiwalu”.

Kasia Szkoda © Festiwal Ultra Way

Zacznij wakacje od udziału w biegu

Ultra Way potwierdza, że wakacje nad Bałtykiem to nie tylko plażowanie. Podczas festiwalu można poznać sporo ciekawych miejsc biegowych, które zachwycą nawet tych, których kierunek wyjazdów to zazwyczaj góry. Niektórym może nadal trudno uwierzyć, że są takie trasy i przewyższenia nad morzem – dlatego warto przyjechać nawet z ciekawości i pobiegać. Dobre bieganie i atmosfera zagwarantowane!

W materiale wypowiedzieli się:

Kasia Szkoda - z wykształcenia tłumaczka, z zawodu inspektor ochrony ppoż. Z zamiłowania biegaczka amatorka, ze skłonnościami do długich biegów trailowych. W 2023 r. została Globalną Zwyciężczynią Wings for Life World Run, startując w Biegu Flagowym w Poznaniu. W 2024 r. spełniła jedno ze swoich biegowych marzeń, wygrywając Zimowy Ultramaraton Karkonoski.

Malwina Maliszewska – ultrabiegaczka, która ma na koncie wiele sukcesów w biegach górskich. Lubi biegi ultra za nieprzewidywalność, za tę samotność długodystansowca, za pewien specyficzny rodzaj wolności, które jej dają.

Marek Piotrowski – biegacz-amator, który łączy prozę dyrektora finansowego z miłością do gór i ultramaratonów. W roku 2023 wygrał m.in. Bieg 7 Szczytów (240km, 8000m przewyższenia), Poranek na Plaży (165km, 3000m przewyższenia) czy Petrovicką Setkę (102km, 4500m przewyższenia).

Darek Rewers - w 66 godzin i 3 minuty pokonał najdłuższą trasę zawodów trailowych i górskich w Polsce, czyli BIEG KRETA na 377 km i z przewyższeniem ponad 12 tys. metrów - jednocześnie poprawiając rekord tej trasy o ponad 5 godzin. Prezes Fundacji ULTRA WAY, która organizuje Zimowy Festiwal Biegowy ULTRA WAY oraz Festiwal Biegowy ULTRA WAY. Trener biegowy i personalny, którego podopieczni również stają na podium biegów ultra.

