Kody powracają w GTA 6. Każdy fan serii wie, że mają one dla rozgrywki niemal tak samo duże znaczenie jak sama mechanika gry czy ścieżka dźwiękowa. Tym razem jednak cały system kryje w sobie haczyk, którego nikt się nie spodziewał - na kody trzeba sobie najpierw zapracować.

W GTA 6 kody działają dopiero po ukończeniu głównego wątku fabularnego, a każdy z nich jest powiązany z osobnym wyzwaniem w grze. Oto kompletna lista wszystkich 61 kodów do GTA 6, kombinacje przycisków na PS5 i Xbox, wszystkie wymagania potrzebne do ich odblokowania oraz odpowiedź na kluczowe pytanie: co stało się z numerami telefonów, które wybieraliśmy w poprzednich odsłonach serii?

Kody to część frajdy z gry… ale trzeba na nie zasłużyć © Rockstar Games/Take-Two

01 Kody w GTA 6 i jak działają

Wrzuciłeś na dysk ponad 200 GB i jesteś gotowy na wyprawę do Vice City. Świetnie! Jeśli jednak odpaliłeś GTA 6 na premierę i od razu próbowałeś wklepać stary, dobry kod na kasę, pewnie zauważyłeś, że nic się nie dzieje. To Twoja wina. W GTA 6 kody pozostają zablokowane do momentu ukończenia całego głównego wątku fabularnego. Tak, wszystkich 91 misji. To wyraźne zerwanie z tradycją - w GTA 5 i niemal każdej poprzedniej odsłonie serii mogłeś siać chaos od pierwszej minuty na świeżym zapisie.

Tok rozumowania Rockstara wydaje się jasny: pierwsza podróż przez Leonidę ma odbyć się uczciwie, bez czołgów spadających z nieba. Gdy na ekranie pojawią się napisy końcowe, w menu Postępów (Progress) odblokowuje się nowa zakładka Kody (Cheats). To właśnie tam sprawdzisz listę wszystkich ułatwień i zobaczysz, co jeszcze musisz zrobić, by je odblokować.

Ukończenie fabuły to bowiem nie jedyna przeszkoda. Niemal każdy kod ma przypisane własne wyzwanie. Chcesz nieskończoną amunicję? Zdobądź 25 srebrnych medali na strzelnicach. Marzy Ci się złoty filtr filmowy? Spędź cztery godziny, trzymając swojego partnera za rękę - to prawdopodobnie najbardziej uroczy warunek odblokowania czegokolwiek w historii GTA. Dobra wiadomość jest taka, że gra zlicza Twoje wcześniejsze postępy, więc jeśli przez całą fabułę wysadzałeś samochody w powietrze, część kodów może być gotowa do użycia zaraz po napisach końcowych.

Jest jeszcze jeden spory haczyk, o którym warto wiedzieć, zanim pójdziesz na całość: po aktywacji kodu nie możesz już zapisać stanu gry. Kody wyłączają także trofea i osiągnięcia, więc nie ma mowy o chodzeniu na skróty przy misjach pobocznych czy wyzwaniach. Najpierw zapisz grę, a dopiero potem rozpętaj chaos.

W GTA 6 musisz ukończyć fabułę, zanim odblokujesz kody © Rockstar Games/Take-Two Interactive

02 Jak wpisywać kody na PS5 i Xbox

Metoda wprowadzania kodów jest identyczna na obu konsolach - różnią się jedynie nazwy przycisków. Kody w GTA 6 działają za pośrednictwem telefonu w grze, a wszystkie kombinacje wykorzystują wyłącznie krzyżak (D-pad). Oznacza to, że każda sekwencja z tego poradnika działa dokładnie tak samo na PS5 oraz Xbox Series X/S.

PS5: Wciśnij górę na krzyżaku, aby wyciągnąć telefon. Przytrzymaj L1, naciśnij R1, a następnie wprowadź sekwencję na krzyżaku.

Xbox Series X/S: Wciśnij górę na krzyżaku, aby wyciągnąć telefon. Przytrzymaj LB, naciśnij RB, a następnie wprowadź sekwencję na krzyżaku.

Nasza wskazówka: Niektóre kody wyglądają niemal identycznie różniąc się zaledwie jednym lub dwoma przyciskami. Nie spiesz się - jedno błędne kliknięcie sprawi, że aktywujesz zupełnie inny kod albo nie wydarzy się nic.

Warto też wiedzieć: Kody opierają się na powtarzalnych schematach. Przywołanie pojazdów zaczyna się od kombinacji: Lewo, Góra, Prawo, Dół. Z kolei kody na amunicję dzielą wspólny początek: Dół, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Lewo, Góra. Zapamiętaj sam początek, a do opanowania zostaną Ci tylko ostatnie przyciski. Albo... po prostu dodaj ten artykuł do zakładek i wracaj tu za każdym razem, gdy będziesz potrzebować wsparcia. Najpierw jednak musimy odpowiedzieć na jedno pytanie, które nie daje nam spokoju.

03 Numery telefonów na kody w GTA 6: czy istnieją?

Krótka odpowiedź brzmi: nie - przynajmniej nikt jeszcze żadnych nie odkrył. W GTA 4 i GTA 5 można było wykręcić odpowiedni numer w telefonie, aby przywołać śmigłowiec Buzzard czy włączyć nieśmiertelność. W GTA 6 smartfon wciąż służy jako brama do aktywacji kodów, ale niczego w nim nie wybierasz. Zamiast tego używasz opisanej wyżej kombinacji przycisków.

Jeśli więc trafisz w sieci na listy "numerów telefonów na kody do GTA 6” zaczynające się od 1-999, miej świadomość, że to stare kody z GTA 5 z doklejoną nową etykietą. Wybierz je w Vice City, a Twój telefon po prostu nie zrobi absolutnie nic.

Niektóre kody pozwalają zmienić kolory i pogodę w Vice City © Rockstar Games/Take-Two

04 Szybkie łupy: kody, które odblokujesz za samo ukończenie fabuły

GTA 6 oferuje w sumie cztery kody, które nie wymagają niczego więcej poza obejrzeniem napisów końcowych. Są one gotowe do użycia zaraz po zaliczeniu ostatniej misji:

Kod Efekt Kombinacja przycisków (PS5 i Xbox) 250 000 dolarów Natychmiast otrzymujesz 250 000 dolarów. Góra, Prawo, Dół, Lewo, Góra, Lewo, Dół, Prawo Nieograniczona koncentracja (Unlimited Focus) Pasek koncentracji nigdy się nie wyczerpuje. Dół, Góra, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Prawo Siła ataku (Attack Force) Pociski i ataki wręcz odrzucają trafionych przeciwników. Dół, Góra, Lewo, Lewo, Prawo, Dół, Dół, Góra, Dół Zmiana pogody (Cycle Weather) Przełącza pomiędzy różnymi warunkami pogodowymi. Dół, Prawo, Góra, Dół, Prawo, Góra, Prawo

Kod na 250 000 dolarów to jedyny kod na pieniądze w GTA 6. Ponieważ po jego użyciu nie można zapisać stanu gry, należy traktować go raczej jako dodatkowy budżet na jeden wieczór szalonej zabawy niż sposób na sfinansowanie budowy własnego imperium.

Jest 10 kodów, które wpływają na zachowanie Lucii i Jasona © Rockstar Games

05 Kody wpływające na postacie w GTA 6

W GTA 6 dostępnych jest 10 kodów, dzięki którym Jason i Lucia mogą stać się bardziej wytrzymali, szybsi lub po prostu bardziej pijani. Kody oznaczone jako „TBA” nie zostały jeszcze odkryte, choć ich istnienie zostało już potwierdzone.

Kod Efekt Kombinacja przycisków (PS5 i Xbox) Jak odblokować 250 000 dolarów Natychmiast otrzymujesz 250 000 dolarów. Góra, Prawo, Dół, Lewo, Góra, Lewo, Dół, Prawo Ukończ fabułę. Stan upojenia (Drunk) Natychmiast upija twoją postać i jej partnera. TBA Wydaj 2500 dolarów na alkohol. Zwiększenie poziomu Heat (Raise Heat Level) Zwiększa poziom zainteresowania policji na całej mapie. Lewo, Dół, Prawo, Dół, Góra, Dół, Góra 25 razy zgub policję przy 3 gwiazdkach poziomu poszukiwania. Zwiększenie poziomu poszukiwania (Raise Wanted Level) Zwiększa poziom poszukiwania na całej mapie. Lewo, Dół, Prawo, Dół, Góra, Prawo, Góra 50 razy zgub policję przy 3 gwiazdkach poziomu poszukiwania. Nieograniczona koncentracja (Unlimited Focus) Pasek koncentracji nigdy się nie wyczerpuje. Dół, Góra, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Prawo Ukończ fabułę. Brak obrażeń od upadku (No Fall Damage) Zapewnia odporność na obrażenia od upadków. TBA 20 razy przeżyj swobodny upadek z wysokości 40 stóp (ok. 12,2 m). Spadochron (Parachute) Dodaje spadochron do wyposażenia. TBA Wykonaj 50 skoków spadochronowych lub BASE z wysokości co najmniej 300 stóp (ok. 91,4 m). Kamizelka kuloodporna (Body Armor) Dodaje pancerz ochronny do wyposażenia. Dół, Góra, Lewo, Góra, Góra, Góra, Góra, Dół, Dół, Dół Ukończ 100 treningów. Naprawa pojazdu (Repair Vehicle) Całkowicie naprawia aktualnie używany pojazd. TBA Zajmij pierwsze miejsce w 10 wyścigach na torach Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club i Boone Speedway. Nieograniczone nitro (Unlimited Nitrous) Zapewnia nieograniczone nitro i paliwo. TBA Wykonaj 50 skoków kaskaderskich.

Lubisz strzelaniny? Cała gama kodów sprawi że gra będzie jeszcze fajniejsza © Rockstar Games

06 Kody na broń i walkę w GTA 6

Grand Theft Auto VI oferuje łącznie 11 kodów dla graczy, którzy wolą rozwiązywać konflikty przy użyciu broni palnej zamiast pięści. Warto wiedzieć, że kody związane ze strzelnicą odblokowują się stopniowo. Zdobycie brązowego medalu zapewnia maksymalny zapas amunicji (Max Ammo), srebrnego - nieskończoną amunicję (Infinite Ammo), a złotego - możliwość strzelania bez konieczności przeładowywania broni (No Reload).

Kod Efekt Kombinacja przycisków (PS5 i Xbox) Jak odblokować Maksymalna amunicja (Max Ammo) Uzupełnia zapas całej amunicji do maksimum. Dół, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Lewo, Góra, Góra, Dół, Lewo Zdobądź 25 brązowych lub lepszych medali na strzelnicach. Nieskończona amunicja (Infinite Ammo) Amunicja nigdy się nie wyczerpuje. Dół, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Lewo, Góra, Dół, Dół, Dół Zdobądź 25 srebrnych lub lepszych medali na strzelnicach. Bez przeładowywania (No Reload) Zapewnia nieskończoną amunicję bez konieczności przeładowywania broni. Dół, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Lewo, Góra, Dół, Dół, Góra Zdobądź 25 złotych medali na strzelnicach. Wszystkie bronie wybuchowe (All Explosive Weapons) Dodaje do wyposażenia wszystkie bronie wybuchowe wraz z pełnym zapasem amunicji. TBA Rzuć 100 granatów. Amunicja zapalająca (Incendiary Ammo) Sprawia, że wszystkie pociski mają właściwości zapalające. TBA Podpal 100 przeciwników, zadając im obrażenia od ognia. Wybuchające butelki (Exploding Bottles) Sprawia, że butelki eksplodują po otrzymaniu obrażeń. TBA Rzuć 100 koktajli Mołotowa. Wybuchowa strzelba (Explosive Shotgun) Dodaje do wyposażenia strzelbę Mason & Keen Shortstraw strzelającą wybuchowymi pociskami. TBA Traf 100 przeciwników, zadając im obrażenia od eksplozji. Hauners H-AT Dodaje broń Hauners H-AT do wyposażenia. TBA Wysadź 100 pojazdów. Siła ataku (Attack Force) Pociski i ataki wręcz odrzucają trafionych przeciwników. Dół, Góra, Lewo, Lewo, Prawo, Dół, Dół, Góra, Dół Ukończ fabułę. Wybuchające piłki (Exploding Balls) Sprawia, że piłki sportowe eksplodują przy uderzeniu w cel. Dół, Góra, Lewo, Lewo, Prawo, Dół, Dół, Góra, Prawo Traf 20 przeciwników, zadając im obrażenia od eksplozji. Siła pojazdu (Vehicle Force) Sprawia, że kolizje z pojazdami odrzucają trafione cele. Dół, Góra, Lewo, Lewo, Prawo, Dół, Lewo, Góra, Dół Zabij 25 przeciwników przy użyciu pojazdu.

Odblokuj całą gamę pojazdów dzięki kodom do GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

07 Kody na pojazdy w GTA 6

Nie oszukujmy się, wszyscy uwielbiamy kody w GTA, które pozwalają błyskawicznie zdobyć czołg, myśliwiec lub dowolny inny pojazd. Na szczęście powracają one w GTA 6, i to w jeszcze bardziej rozbudowanej formie. Do dyspozycji graczy oddano aż 21 pojazdów, które można przywołać na żądanie, od zwykłego roweru BMX po myśliwiec.

Większość z nich powiązano z kategoriami wyzwań dostępnymi w menu postępów (Progress). Ukończenie pięciu wyzwań z danej kategorii odblokowuje jeden pojazd, natomiast zaliczenie wszystkich zapewnia dostęp do kolejnego, bardziej imponującego.

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I tak, wśród dostępnych pojazdów znalazł się nawet dmuchany flaming. W końcu to Vice City. Czego innego można było się spodziewać?

Pojazd Kombinacja przycisków (PS5 i Xbox) Jak odblokować Interstate Ambulance TBA Odkryj kod w menu postępów (Progress). Airboat 09 TBA Ukończ 5 wyzwań z kategorii przetrwania. Bravado Banshee TBA Ukończ wszystkie wyzwania związane z walką. Tuff BMX TBA Ukończ 5 wyzwań związanych ze sprawnością fizyczną. Maibatsu Boomazoom Lewo, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Lewo, Góra, Lewo Ukończ 5 wyzwań związanych z zakupami. Nagasaki Carbon RS TBA Ukończ wszystkie wyzwania związane z eksploracją. 65 Vapid Dominator TBA Ukończ wszystkie wyzwania związane ze sprawnością fizyczną. Progen Emerus TBA Ukończ wszystkie wyzwania związane z pojazdami. Inflatable Flamingo TBA Zniszcz 50 flamingów kokainowych. MTL Pumper Lewo, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Prawo, Prawo, Góra Odkryj kod w menu postępów (Progress). Vapid Stanier G2 Taxi TBA Ukończ 5 wyzwań sportowych. Hauners P-996 Lazer TBA Ukończ wszystkie wyzwania. HVY Bulldozer Lewo, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Prawo, Prawo, Dół Odkryj kod w menu postępów (Progress). Lapwing Mallard TBA Ukończ 5 wyzwań związanych z pojazdami. Brimstone Golfer TBA Ukończ wszystkie wyzwania sportowe. Hauners Rhino Tank TBA Ukończ wszystkie wyzwania z kategorii przetrwania. Maibatsu Sanchez TBA Ukończ 5 wyzwań związanych z działalnością przestępczą. Nagasaki Sea Sparrow TBA Ukończ 5 wyzwań związanych z eksploracją. Speeder 700 GT TBA Ukończ 5 wyzwań związanych z walką. Truffade Thrax TBA Ukończ wszystkie wyzwania związane z zakupami. Western Zombie Bobber TBA Ukończ wszystkie wyzwania związane z działalnością przestępczą.

Hauners P-996 Lazer to nagroda dla najbardziej wytrwałych graczy. Myśliwiec można odblokować dopiero po ukończeniu wszystkich wyzwań dostępnych w grze.

Zmień godzinę, datę, pogodę… tak, to możliwe! © Rockstar Games

08 Kody na zmianę otoczenia w GTA 6

W GTA 6 dostępne są trzy kody pozwalające manipulować czasem, przestrzenią i warunkami pogodowymi w stanie Leonida. Aby odblokować kody związane z upływem czasu, warto rozglądać się za kolekcjonerskimi zegarkami.

Kod Efekt Kombinacja przycisków (PS5 i Xbox) Jak odblokować Przyspieszenie czasu (Move Time Forward) Przesuwa czas w grze do przodu. TBA Znajdź 10 kolekcjonerskich zegarków. Zatrzymanie czasu (Pause Time of Day) Freezes the current time of day TBA Znajdź 20 kolekcjonerskich zegarków. Zmiana pogody (Cycle Weather) Pozwala przełączać się między różnymi warunkami pogodowymi. Dół, Prawo, Góra, Dół, Prawo, Góra, Prawo Ukończ fabułę.

Daj upust swojemu wewnętrznemu artyście dzięki kodom na filtry ekranu © Rockstar Games/Take-Two

09 Kody na filtry graficzne w GTA 6

To największa kategoria kodów w GTA 6, która powinna szczególnie zainteresować miłośników trybu fotograficznego i twórców internetowych. Do dyspozycji graczy oddano aż 16 filtrów graficznych, dzięki którym Vice City może zmienić się nie do poznania, od świata przypominającego grę wykonaną w pixel arcie po prawdziwie piekielny krajobraz.

Jeśli lubisz eksperymentować z fotografią lub tworzyć efektowne ujęcia filmowe, te kody są właśnie dla ciebie. Warunki ich odblokowania są niezwykle zróżnicowane. Niektóre wymagają spędzenia odpowiedniej liczby godzin z partnerem, inne przetrwania pościgu przy sześciu gwiazdkach poziomu poszukiwania.

I mały spoiler: prawdziwym wyzwaniem jest tutaj ucieczka przed policją, a nie wspólne spędzanie czasu przez Lucię i Jasona.

Filtr Efekt Kombinacja przycisków (PS5 i Xbox) Jak odblokować Golden Hour Nadaje obrazowi złocisty odcień i panoramiczne proporcje ekranu. TBA Spędź 4 godziny, trzymając partnera za rękę. Powdered Sugar Sprawia, że świat staje się biały, z połyskującymi refleksami światła. TBA Zeskanuj wszystkie kosmiczne szczątki za pomocą WAiNK. Pinhole Nakłada filtr imitujący fotografię otworkową. TBA Ukończ 25 operacji przeciwko gangom wspólnie z partnerem. Neon Jungle Dodaje neonowe podświetlenia w całym świecie gry. TBA Odkryj wszystkie 16 pojazdów Girlypop. Yesteryear Nakłada czarno-biały filtr imitujący obraz telewizora kineskopowego (CRT). TBA Odkryj Ridgway. Cataclysm Spowija świat gry gęstym, mętnym dymem. Dół, Dół, Góra, Prawo, Prawo, Góra, Lewo, Lewo, Prawo, Prawo Odkryj Martha's Vamos w menu postępów (Progress). Videotape Nadaje obrazowi wygląd nagrania z kasety wideo. TBA Ukończ 50 aktywności wspólnie z partnerem. Dark Mirror Odwraca obraz świata do góry nogami i nadaje mu czarny kolor. TBA Zarób 500 000 dolarów na sprzedaży pojazdów. Migraine Nakłada filtr rozmywający i zniekształcający obraz. TBA Przetrwaj 6 minut przy sześciu gwiazdkach poziomu poszukiwania. Dollhouse Nakłada intensywny filtr kolorystyczny i zmienia proporcje obrazu na węższe. Dół, Dół, Góra, Prawo, Prawo, Góra, Lewo, Lewo, Dół, Prawo Spędź 8 godzin wspólnie z partnerem. Bubblegum Zmienia kolorystykę świata na fioletowo-żółtą, dodając połyskujące refleksy światła. TBA Znajdź wszystkie 24 kolekcjonerskie karty Vice City Flamingos. Fast Forward Dodaje efekt rozmycia ruchu i przyspiesza przemieszczanie się chmur. TBA Ukończ 50 medytacji. Fisheye Nakłada filtr rybiego oka, zniekształcający perspektywę obrazu. TBA Złap 100 ryb. Faded Glory Nakłada kolorowy filtr imitujący obraz telewizora kineskopowego (CRT). Dół, Dół, Góra, Prawo, Prawo, Góra, Lewo, Lewo, Lewo, Prawo Obrabuj 50 sklepów wspólnie z partnerem. Pixel Art Nadaje obrazowi pikselowy wygląd przypominający gry retro. TBA Zarób 250 000 dolarów na sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich. Hellscape Zmienia kolorystykę świata na czerwono-pomarańczową i dodaje efekt falowania gorącego powietrza. TBA Ukradnij 100 pojazdów policyjnych.

10 FAQ: Najczęściej zadawane pytania o kody do GTA 6

FAQ: Najczęściej zadawane pytania o kody do GTA 6 Czy można używać kodów podczas przechodzenia fabuły GTA 6? Nie. Kody stają się dostępne dopiero po ukończeniu głównego wątku fabularnego. Wcześniej ich wpisywanie nie przynosi żadnego efektu. Ile kodów jest w GTA 6? W GTA 6 dostępnych jest łącznie 61 kodów: 10 kodów wpływających na postacie, 11 kodów związanych z walką, 21 kodów na przywoływanie pojazdów, 3 kody na zmianę otoczenia oraz 16 filtrów graficznych. Jaki jest kod na pieniądze w GTA 6? Kombinacja Góra, Prawo, Dół, Lewo, Góra, Lewo, Dół, Prawo zapewnia 250 000 dolarów. Kod odblokowuje się po ukończeniu głównego wątku fabularnego. Jest to jedyny kod na pieniądze w grze. Czy w GTA 6 można aktywować kody za pomocą numerów telefonów? Jak dotąd nie są znane żadne numery telefonów służące do aktywowania kodów. Aby wpisać kod, należy otworzyć telefon, a następnie nacisnąć L1 + R1 na PS5 lub LB + RB na Xboxie i wprowadzić odpowiednią kombinację za pomocą krzyżaka kierunkowego (D-pada). Czy kody do GTA 6 różnią się na PS5 i Xboxie? Nie. Wszystkie kody wprowadza się za pomocą krzyżaka kierunkowego, dlatego kombinacje są identyczne na obu konsolach. Różnią się jedynie przyciski aktywujące możliwość wpisania kodu: L1 + R1 na PS5 oraz LB + RB na Xboxie. Czy używanie kodów w GTA 6 blokuje trofea i osiągnięcia? Tak. Aktywowanie kodu wyłącza możliwość zdobywania trofeów i osiągnięć. Dodatkowo uniemożliwia dalsze zapisywanie stanu gry. Czy GTA 6 ma kody na PC? Jeszcze nie. GTA 6 ukazuje się wyłącznie na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, dlatego na razie nie ma kodów przeznaczonych dla wersji komputerowej. Czy kody działają w GTA 6 Online? Nie. Kody są przeznaczone wyłącznie do rozgrywki jednoosobowej i działają tylko w trybie fabularnym.