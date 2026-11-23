Kody w GTA 6 i jak działają
Jak wpisywać kody na PS5 i Xbox
- PS5: Wciśnij górę na krzyżaku, aby wyciągnąć telefon. Przytrzymaj L1, naciśnij R1, a następnie wprowadź sekwencję na krzyżaku.
- Xbox Series X/S: Wciśnij górę na krzyżaku, aby wyciągnąć telefon. Przytrzymaj LB, naciśnij RB, a następnie wprowadź sekwencję na krzyżaku.
Numery telefonów na kody w GTA 6: czy istnieją?
Szybkie łupy: kody, które odblokujesz za samo ukończenie fabuły
Kod
Efekt
Kombinacja przycisków (PS5 i Xbox)
250 000 dolarów
Natychmiast otrzymujesz 250 000 dolarów.
Góra, Prawo, Dół, Lewo, Góra, Lewo, Dół, Prawo
Nieograniczona koncentracja (Unlimited Focus)
Pasek koncentracji nigdy się nie wyczerpuje.
Dół, Góra, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Prawo
Siła ataku (Attack Force)
Pociski i ataki wręcz odrzucają trafionych przeciwników.
Dół, Góra, Lewo, Lewo, Prawo, Dół, Dół, Góra, Dół
Zmiana pogody (Cycle Weather)
Przełącza pomiędzy różnymi warunkami pogodowymi.
Dół, Prawo, Góra, Dół, Prawo, Góra, Prawo
Kody wpływające na postacie w GTA 6
Kod
Efekt
Kombinacja przycisków (PS5 i Xbox)
Jak odblokować
250 000 dolarów
Natychmiast otrzymujesz 250 000 dolarów.
Góra, Prawo, Dół, Lewo, Góra, Lewo, Dół, Prawo
Ukończ fabułę.
Stan upojenia (Drunk)
Natychmiast upija twoją postać i jej partnera.
TBA
Wydaj 2500 dolarów na alkohol.
Zwiększenie poziomu Heat (Raise Heat Level)
Zwiększa poziom zainteresowania policji na całej mapie.
Lewo, Dół, Prawo, Dół, Góra, Dół, Góra
25 razy zgub policję przy 3 gwiazdkach poziomu poszukiwania.
Zwiększenie poziomu poszukiwania (Raise Wanted Level)
Zwiększa poziom poszukiwania na całej mapie.
Lewo, Dół, Prawo, Dół, Góra, Prawo, Góra
50 razy zgub policję przy 3 gwiazdkach poziomu poszukiwania.
Nieograniczona koncentracja (Unlimited Focus)
Pasek koncentracji nigdy się nie wyczerpuje.
Dół, Góra, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Dół, Góra, Prawo
Ukończ fabułę.
Brak obrażeń od upadku (No Fall Damage)
Zapewnia odporność na obrażenia od upadków.
TBA
20 razy przeżyj swobodny upadek z wysokości 40 stóp (ok. 12,2 m).
Spadochron (Parachute)
Dodaje spadochron do wyposażenia.
TBA
Wykonaj 50 skoków spadochronowych lub BASE z wysokości co najmniej 300 stóp (ok. 91,4 m).
Kamizelka kuloodporna (Body Armor)
Dodaje pancerz ochronny do wyposażenia.
Dół, Góra, Lewo, Góra, Góra, Góra, Góra, Dół, Dół, Dół
Ukończ 100 treningów.
Naprawa pojazdu (Repair Vehicle)
Całkowicie naprawia aktualnie używany pojazd.
TBA
Zajmij pierwsze miejsce w 10 wyścigach na torach Gellhorn Raceway, Thrillbilly Mud Club i Boone Speedway.
Nieograniczone nitro (Unlimited Nitrous)
Zapewnia nieograniczone nitro i paliwo.
TBA
Wykonaj 50 skoków kaskaderskich.
Kody na broń i walkę w GTA 6
Kod
Efekt
Kombinacja przycisków (PS5 i Xbox)
Jak odblokować
Maksymalna amunicja (Max Ammo)
Uzupełnia zapas całej amunicji do maksimum.
Dół, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Lewo, Góra, Góra, Dół, Lewo
Zdobądź 25 brązowych lub lepszych medali na strzelnicach.
Nieskończona amunicja (Infinite Ammo)
Amunicja nigdy się nie wyczerpuje.
Dół, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Lewo, Góra, Dół, Dół, Dół
Zdobądź 25 srebrnych lub lepszych medali na strzelnicach.
Bez przeładowywania (No Reload)
Zapewnia nieskończoną amunicję bez konieczności przeładowywania broni.
Dół, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Lewo, Góra, Dół, Dół, Góra
Zdobądź 25 złotych medali na strzelnicach.
Wszystkie bronie wybuchowe (All Explosive Weapons)
Dodaje do wyposażenia wszystkie bronie wybuchowe wraz z pełnym zapasem amunicji.
TBA
Rzuć 100 granatów.
Amunicja zapalająca (Incendiary Ammo)
Sprawia, że wszystkie pociski mają właściwości zapalające.
TBA
Podpal 100 przeciwników, zadając im obrażenia od ognia.
Wybuchające butelki (Exploding Bottles)
Sprawia, że butelki eksplodują po otrzymaniu obrażeń.
TBA
Rzuć 100 koktajli Mołotowa.
Wybuchowa strzelba (Explosive Shotgun)
Dodaje do wyposażenia strzelbę Mason & Keen Shortstraw strzelającą wybuchowymi pociskami.
TBA
Traf 100 przeciwników, zadając im obrażenia od eksplozji.
Hauners H-AT
Dodaje broń Hauners H-AT do wyposażenia.
TBA
Wysadź 100 pojazdów.
Siła ataku (Attack Force)
Pociski i ataki wręcz odrzucają trafionych przeciwników.
Dół, Góra, Lewo, Lewo, Prawo, Dół, Dół, Góra, Dół
Ukończ fabułę.
Wybuchające piłki (Exploding Balls)
Sprawia, że piłki sportowe eksplodują przy uderzeniu w cel.
Dół, Góra, Lewo, Lewo, Prawo, Dół, Dół, Góra, Prawo
Traf 20 przeciwników, zadając im obrażenia od eksplozji.
Siła pojazdu (Vehicle Force)
Sprawia, że kolizje z pojazdami odrzucają trafione cele.
Dół, Góra, Lewo, Lewo, Prawo, Dół, Lewo, Góra, Dół
Zabij 25 przeciwników przy użyciu pojazdu.
Kody na pojazdy w GTA 6
Pojazd
Kombinacja przycisków (PS5 i Xbox)
Jak odblokować
Interstate Ambulance
TBA
Odkryj kod w menu postępów (Progress).
Airboat 09
TBA
Ukończ 5 wyzwań z kategorii przetrwania.
Bravado Banshee
TBA
Ukończ wszystkie wyzwania związane z walką.
Tuff BMX
TBA
Ukończ 5 wyzwań związanych ze sprawnością fizyczną.
Maibatsu Boomazoom
Lewo, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Lewo, Góra, Lewo
Ukończ 5 wyzwań związanych z zakupami.
Nagasaki Carbon RS
TBA
Ukończ wszystkie wyzwania związane z eksploracją.
65 Vapid Dominator
TBA
Ukończ wszystkie wyzwania związane ze sprawnością fizyczną.
Progen Emerus
TBA
Ukończ wszystkie wyzwania związane z pojazdami.
Inflatable Flamingo
TBA
Zniszcz 50 flamingów kokainowych.
MTL Pumper
Lewo, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Prawo, Prawo, Góra
Odkryj kod w menu postępów (Progress).
Vapid Stanier G2 Taxi
TBA
Ukończ 5 wyzwań sportowych.
Hauners P-996 Lazer
TBA
Ukończ wszystkie wyzwania.
HVY Bulldozer
Lewo, Góra, Prawo, Dół, Lewo, Prawo, Prawo, Dół
Odkryj kod w menu postępów (Progress).
Lapwing Mallard
TBA
Ukończ 5 wyzwań związanych z pojazdami.
Brimstone Golfer
TBA
Ukończ wszystkie wyzwania sportowe.
Hauners Rhino Tank
TBA
Ukończ wszystkie wyzwania z kategorii przetrwania.
Maibatsu Sanchez
TBA
Ukończ 5 wyzwań związanych z działalnością przestępczą.
Nagasaki Sea Sparrow
TBA
Ukończ 5 wyzwań związanych z eksploracją.
Speeder 700 GT
TBA
Ukończ 5 wyzwań związanych z walką.
Truffade Thrax
TBA
Ukończ wszystkie wyzwania związane z zakupami.
Western Zombie Bobber
TBA
Ukończ wszystkie wyzwania związane z działalnością przestępczą.
Kody na zmianę otoczenia w GTA 6
Kod
Efekt
Kombinacja przycisków (PS5 i Xbox)
Jak odblokować
Przyspieszenie czasu (Move Time Forward)
Przesuwa czas w grze do przodu.
TBA
Znajdź 10 kolekcjonerskich zegarków.
Zatrzymanie czasu (Pause Time of Day)
Freezes the current time of day
TBA
Znajdź 20 kolekcjonerskich zegarków.
Zmiana pogody (Cycle Weather)
Pozwala przełączać się między różnymi warunkami pogodowymi.
Dół, Prawo, Góra, Dół, Prawo, Góra, Prawo
Ukończ fabułę.
Kody na filtry graficzne w GTA 6
Filtr
Efekt
Kombinacja przycisków (PS5 i Xbox)
Jak odblokować
Golden Hour
Nadaje obrazowi złocisty odcień i panoramiczne proporcje ekranu.
TBA
Spędź 4 godziny, trzymając partnera za rękę.
Powdered Sugar
Sprawia, że świat staje się biały, z połyskującymi refleksami światła.
TBA
Zeskanuj wszystkie kosmiczne szczątki za pomocą WAiNK.
Pinhole
Nakłada filtr imitujący fotografię otworkową.
TBA
Ukończ 25 operacji przeciwko gangom wspólnie z partnerem.
Neon Jungle
Dodaje neonowe podświetlenia w całym świecie gry.
TBA
Odkryj wszystkie 16 pojazdów Girlypop.
Yesteryear
Nakłada czarno-biały filtr imitujący obraz telewizora kineskopowego (CRT).
TBA
Odkryj Ridgway.
Cataclysm
Spowija świat gry gęstym, mętnym dymem.
Dół, Dół, Góra, Prawo, Prawo, Góra, Lewo, Lewo, Prawo, Prawo
Odkryj Martha's Vamos w menu postępów (Progress).
Videotape
Nadaje obrazowi wygląd nagrania z kasety wideo.
TBA
Ukończ 50 aktywności wspólnie z partnerem.
Dark Mirror
Odwraca obraz świata do góry nogami i nadaje mu czarny kolor.
TBA
Zarób 500 000 dolarów na sprzedaży pojazdów.
Migraine
Nakłada filtr rozmywający i zniekształcający obraz.
TBA
Przetrwaj 6 minut przy sześciu gwiazdkach poziomu poszukiwania.
Dollhouse
Nakłada intensywny filtr kolorystyczny i zmienia proporcje obrazu na węższe.
Dół, Dół, Góra, Prawo, Prawo, Góra, Lewo, Lewo, Dół, Prawo
Spędź 8 godzin wspólnie z partnerem.
Bubblegum
Zmienia kolorystykę świata na fioletowo-żółtą, dodając połyskujące refleksy światła.
TBA
Znajdź wszystkie 24 kolekcjonerskie karty Vice City Flamingos.
Fast Forward
Dodaje efekt rozmycia ruchu i przyspiesza przemieszczanie się chmur.
TBA
Ukończ 50 medytacji.
Fisheye
Nakłada filtr rybiego oka, zniekształcający perspektywę obrazu.
TBA
Złap 100 ryb.
Faded Glory
Nakłada kolorowy filtr imitujący obraz telewizora kineskopowego (CRT).
Dół, Dół, Góra, Prawo, Prawo, Góra, Lewo, Lewo, Lewo, Prawo
Obrabuj 50 sklepów wspólnie z partnerem.
Pixel Art
Nadaje obrazowi pikselowy wygląd przypominający gry retro.
TBA
Zarób 250 000 dolarów na sprzedaży przedmiotów kolekcjonerskich.
Hellscape
Zmienia kolorystykę świata na czerwono-pomarańczową i dodaje efekt falowania gorącego powietrza.
TBA
Ukradnij 100 pojazdów policyjnych.
FAQ: Najczęściej zadawane pytania o kody do GTA 6
FAQ: Najczęściej zadawane pytania o kody do GTA 6