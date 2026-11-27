GTA 6. Największa i być może najlepsza gra wideo w historii wreszcie trafiła na rynek. Nie możesz się doczekać, aż postawisz stopę na piaszczystych plażach Vice City? Nasz poradnik dla początkujących pomoże Ci odnaleźć się w pierwszych godzinach rozgrywki. Dowiesz się, od czego zacząć przygodę w Key Lento, jak zabezpieczyć swoje pieniądze, na czym polegają system kondycji i Focus Mode, jak skutecznie dokonywać napadów i gubić policję, a także dlaczego Criminal Profile ma większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać.

01 Co zrobić na początku rozgrywki w Key Lento?

GTA 6 przenosi cię do współczesnej wersji Vice City © Rockstar Games

Po krótkim samouczku, w którym wcielisz się zarówno w Jasona, jak i Lucię, Grand Theft Auto VI daje Ci pełną swobodę działania. Przygodę rozpoczniesz w regionie Key Lento, gdzie spędzisz mniej więcej jedną piątą głównej fabuły. Warto dobrze wykorzystać ten czas.

Kup tłumik. Broń z tłumikiem znacznie ułatwia większość starć. Zamiast alarmować wszystkich przeciwników już pierwszym strzałem, możesz eliminować ich po kolei, nie zwracając na siebie uwagi. Tłumiki do większości rodzajów broni kupisz w Ammu-Nation. Jeden ze sklepów znajdziesz w Key Lento zaraz po ukończeniu samouczka, a ceny są na tyle przystępne, że stać Cię na taki zakup już na początku gry. Zaplanuj zakup garażu. W trakcie przechodzenia fabuły możesz kupić niemal tuzin garaży, ale staną się one dostępne dopiero po opuszczeniu Key Lento przez Jasona i Lucię. Gdy tylko pojawi się taka możliwość, warto z niej skorzystać. W garażu możesz bezpłatnie przechowywać dowolne pojazdy, uzyskać dostęp do swojego arsenału oraz zostawiać nielegalne towary, które inni sprzedadzą w Twoim imieniu. Poznaj okolicę. Key Lento oferuje tętniącą życiem główną ulicę, barwne postacie i kilka budynków z w pełni dostępnymi wnętrzami, w tym bary Rusty Anchor oraz Cheeky Mutineer. Nie spiesz się z wykonywaniem kolejnych misji. Poświęć trochę czasu na eksplorację okolicy i zapoznanie się z mechanikami rozgrywki, jakie oferuje GTA 6. Zajmij się aktywnościami pobocznymi. Gdy fabuła przeniesie Cię do innych regionów, powrót do Leonida Keys może zająć nawet około 10 minut jazdy. Dlatego najlepiej już na początku zająć się nurkowaniem w poszukiwaniu podwodnych skarbów, łowieniem ryb czy nietypowymi prośbami sąsiadki Shirley. Oszczędzisz sobie w ten sposób niepotrzebnych podróży. Nie skupiaj się przesadnie na zarabianiu pieniędzy. W początkowej części fabuły Twoje oszczędności i tak szybko się rozpłyną, a niewiele możesz na to poradzić. Zarobione pieniądze najlepiej przeznaczać na przydatne wyposażenie, takie jak broń czy ulepszenia pojazdów. Nie ma jednak sensu poświęcać godzin na gromadzenie każdego możliwego dolara.

02 Zabezpiecz pieniądze, zanim je stracisz

Na początku gry całą gotówkę nosisz przy sobie. Pierwsze konto bankowe odblokujesz dopiero podczas misji Buck Me, mniej więcej po godzinie lub dwóch rozgrywki w GTA 6. Do tego czasu każdy dolar jest zagrożony. Jeśli zginiesz lub zostaniesz aresztowany, stracisz wszystkie pieniądze. Na szczęście istnieje sposób, by bezpiecznie je przechować jeszcze przed otwarciem konta.

Wystarczy udać się do sypialni Jasona i wejść w interakcję z poluzowanymi deskami podłogowymi. Pod nimi znajdziesz kilka fotografii, które pozwolą Ci lepiej poznać przeszłość bohatera, a także skrytkę na gotówkę. Warto wyrobić sobie nawyk odkładania tam pieniędzy przy każdej nadarzającej się okazji.

03 Zadbaj o zdrowe nawyki

Jason Duval w GTA 6 © Rockstar Games

Ciekawostka: GTA 6 jest poniekąd symulatorem życia. I to w znacznie większym stopniu niż którakolwiek z poprzednich odsłon serii. Jedzenie, sen, prysznic czy aktywność fizyczna mają wpływ na kondycję Jasona i Lucii. Zaniedbywanie tych czynności nie uniemożliwi Ci dalszej rozgrywki, ale może znacząco ją utrudnić.

Warto zwracać uwagę na trzy podstawowe statystyki: Health odpowiada za poziom zdrowia, Stamina określa wytrzymałość podczas sprintu i innych wymagających czynności, a Focus pozwala spowolnić czas, by precyzyjniej celować. Każdą z tych statystyk można rozwijać na różne sposoby.

Trening siłowy zwiększa Twój poziom zdrowia, natomiast aktywności wytrzymałościowe, takie jak bieganie, jazda na rowerze czy pływanie kajakiem, poprawiają Staminę. Z kolei spokojniejsze zajęcia, na przykład wędkowanie lub gra w bilard, rozwijają Focus. Jest jednak pewien haczyk. Jeśli przestaniesz trenować, wypracowane bonusy zaczną stopniowo zanikać. Zwiększony poziom skupienia pozostaje natomiast na stałe.

Jedzenie, sen i prysznic zapewniają dodatkowe, tymczasowe wzmocnienia. Rozpoznasz je po charakterystycznych ikonach: różowe serce oznacza zdrowie, niebieska błyskawica staminę, a fioletowe oko focus. Bonusy utrzymują się przez daną sesję rozgrywki lub do momentu śmierci postaci.

Najlepiej wypracować sobie prostą codzienną rutynę: nocą sen, rano trening, a następnie posiłek i prysznic. W miarę postępów fabularnych zmieniać się będą również Twoje kryjówki, dlatego warto sprawdzać, jakie nowe aktywności oferuje każda z nich. Nie jest to mechanika, która całkowicie odmieni rozgrywkę, ale zdrowe nawyki zdecydowanie ułatwią Ci życie w GTA 6. Zresztą poza grą również nie zaszkodzą.

Szybka wskazówka: Już na początku gry nakarm Dolores, węża należącego do Jasona. Obserwowanie, jak pożera mysz, zapewni Ci niewielki, tymczasowy bonus do skupienia.

04 Uderz na siłownię

Ćwiczenia siłowe opierają się na odpowiednim operowaniu triggerami kontrolera. Należy szybko wcisnąć oba przyciski, powoli je zwolnić i ukończyć serię, zanim wyczerpie się pasek wytrzymałości. Złe wyczucie czasu lub zbyt wolne wykonywanie ruchów powoduje dodatkowe zużycie waszej wytrzymałości. Rodzaj ćwiczenia nie wpływa na końcowy efekt treningu, choć niektóre serie są krótsze od innych. Martwy ciąg można wykonać stosunkowo szybko, natomiast wymachy kettlebellem wymagają utrzymania równego rytmu. Warto przetestować wszystkie ćwiczenia i wybrać te, które najbardziej Ci odpowiadają.

Co ważne, oboje bohaterowie mają dostęp do aplikacji fitness, która monitoruje ich treningi i okresy, w których mogą rozwijać swoje statystyki. Gdy zamkniesz pierścień aktywności, zakończ ćwiczenia, a następnie zjedz baton proteinowy lub wypij koktajl białkowy, by utrwalić osiągnięte postępy. Możliwość kolejnego efektywnego treningu pojawia się mniej więcej po upływie jednej doby w świecie gry. Jason ma dodatkowe ułatwienie: ciężary znajdują się tuż przed jego domem.

Rozwijanie wytrzymałości wymaga jednak nieco więcej cierpliwości. Bieganie czy pływanie na desce SUP zajmuje sporo czasu, zanim uda się zamknąć pierścień aktywności. Znacznie wygodniejszym rozwiązaniem jest wykupienie karnetu na siłownię. Dzięki temu zyskasz dostęp do bieżni i roweru stacjonarnego, gdzie trening polega na utrzymywaniu wskaźnika w różowej strefie. Zazwyczaj wystarczy jedna sesja, by osiągnąć dzienny cel. Jest tylko jeden problem: w początkowym regionie gry nie znajdziesz żadnej siłowni.

Trenowanie osobno Jasonem i Lucią może być nieco uciążliwe, jednak twórcy przewidzieli pewne ułatwienie. Jeśli wybierzesz się na siłownię razem z obojgiem bohaterów, każde z nich zaliczy trening, niezależnie od tego, którą postacią aktualnie sterujesz. A przecież wiadomo, że dobry partner treningowy to połowa sukcesu.

05 Korzystaj z Focus Mode

Użyj trybu Focus, żeby wycelować © Rockstar Games

Aby aktywować Focus Mode, wciśnij jednocześnie obie gałki analogowe kontrolera. Jeśli masz wyciągniętą broń, na krótką chwilę spowolnisz czas, co pozwoli Ci dokładniej wycelować i oddać precyzyjne strzały. Poza walką możesz korzystać z tej mechaniki bez ograniczeń czasowych. Focus Mode podświetla przeciwników na czerwono, przedmioty, z którymi można wejść w interakcję, na żółto, a gotówkę na zielono.

Warto regularnie korzystać z tej funkcji podczas eksploracji. Dzięki niej możesz dostrzegać wrogów przez ściany, odnajdywać notatki z kodami do sejfów, śledzić tropy zwierząt czy sprawdzać, czy ktoś nie ukrył kosztowności w bagażniku samochodu. Focus Mode pomaga również rozpoznawać dostępne przejścia. Drzwi podświetlone na biało można otworzyć, natomiast czerwony kolor oznacza, że są zabezpieczone alarmem.

06 Planuj przestępstwa z uwzględnieniem pory dnia

W GTA 6 powraca cykl dnia i nocy, choć tym razem doba w świecie gry trwa znacznie dłużej niż w poprzednich odsłonach serii. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę ogromne rozmiary mapy. Aby sprawdzić aktualną godzinę, wystarczy nacisnąć górny przycisk krzyżaka na kontrolerze i otworzyć telefon. Warto zwracać uwagę na porę dnia, ponieważ niektóre sklepy są zamknięte nocą, a część misji można wykonywać wyłącznie w określonych godzinach.

Pora dnia wpływa również na reakcje policji. Przeprowadzenie napadu na opustoszałej ulicy nocą może okazać się znacznie łatwiejsze niż w środku ruchliwego popołudnia w Vice City. Jeśli nie chcesz czekać na odpowiedni moment, możesz przyspieszyć upływ czasu. Wystarczy udać się do domu Jasona, położyć się spać i wybrać porę dnia, o której chcesz kontynuować rozgrywkę.

07 Odkrywaj ukryte pomieszczenia i dostępne wnętrza budynków

Mapa Leonidy, podzielona na kilka rozległych regionów, jest większa niż kiedykolwiek wcześniej w historii serii. Ale sam rozmiar świata to nie wszystko. W GTA 6 znajdziesz setki pomieszczeń, domów i mieszkań, do których możesz swobodnie wejść. W ich odnajdywaniu pomogą Ci mapy dostępne w grze.

Minimapa: Po wejściu do sklepu zobaczysz na niej układ głównego pomieszczenia. Jeśli zbliżysz się do drzwi na zapleczu, minimapa pozwoli Ci sprawdzić, czy kryje się za nimi coś więcej. Może to być dostępne ukryte pomieszczenie, klatka schodowa albo przejście, którego nie da się otworzyć. Dlatego podczas eksploracji warto regularnie zerkać na minimapę. To jedno z najbardziej przydatnych narzędzi do odkrywania sekretów otoczenia.

Mapa świata: Większość budynków oznaczono na niej dwoma odcieniami niebieskiego. Ciemnoniebieski wskazuje obiekty z dostępnym wejściem lub wnętrzem, natomiast jasnoniebieski oznacza budynki pełniące wyłącznie funkcję dekoracyjną. Gdy zbliżysz się do obiektu, do którego można wejść, na minimapie pojawi się oznaczenie wejścia, zazwyczaj w postaci białej linii.

08 Jak działa szybka podróż w GTA 6?

W GTA 6 nie możesz po prostu wybrać dowolnego punktu na mapie i natychmiast się do niego przenieść. Istnieją jednak trzy sposoby na szybkie przemieszczanie się po Leonidzie.

RydeMe: Po odblokowaniu aplikacji wystarczy zaznaczyć wybrane miejsce na mapie, zamówić samochód i zająć miejsce na tylnym siedzeniu. Za dodatkowe 100 dolarów możesz całkowicie pominąć przejazd i od razu dotrzeć do celu. To wygodne rozwiązanie, choć na początku gry taki wydatek może mocno nadwyrężyć Twój budżet.

Transport publiczny: Po Leonidzie kursują autobusy i pociągi, którymi dotrzesz do niemal każdego miejsca objętego siecią połączeń. Trzeba jednak pamiętać, że transport publiczny działa według rozkładu jazdy, więc czasami konieczne będzie poczekanie na odpowiedni kurs. Najwygodniej korzystać z niego w Vice City, choć linia kolejowa obejmuje cały region.

Przełączanie postaci: To zdecydowanie najszybsza i najtańsza metoda. Jeśli jako Jason znajdujesz się daleko od Vice City, możesz po prostu przełączyć się na Lucię. Postać, którą aktualnie nie sterujesz, zazwyczaj przebywa w pobliżu Twojej obecnej kryjówki. Dzięki temu możesz błyskawicznie zmienić lokalizację bez wydawania pieniędzy na transport.

09 Kradnij auta... mądrze

W GTA 6 znajdzie się pojazd na każdą okazję © Rockstar Games/Take-Two

Kradzież samochodów to jedna z podstawowych mechanik każdej odsłony Grand Theft Auto. Nie inaczej jest w GTA 6, choć tym razem sprawa stała się nieco bardziej skomplikowana. Samo naciśnięcie jednego przycisku nie wystarczy już, by bezproblemowo przejąć pojazd. Samochody wyposażono bowiem w alarmy i różnego rodzaju zabezpieczenia. Aby sprawdzić konkretny model, przytrzymaj górny przycisk krzyżaka na kontrolerze, otwórz aplikację Waink i zaznacz interesujący Cię pojazd. Dowiesz się w ten sposób, jakie ma zabezpieczenia, za ile można go sprzedać i ile kosztuje jego rejestracja.

Jeśli samochód ma alarm, wybicie szyby zaalarmuje pobliskich NPC-ów. Standardowy lokalizator uniemożliwia modyfikowanie pojazdu do momentu jego zarejestrowania. Bardziej zaawansowany system śledzenia powiadamia natomiast policję, gdy samochód oddali się zbyt daleko od miejsca, w którym pierwotnie stał. Jedynym sposobem na uniknięcie takiego zgłoszenia jest odpowiednio szybka jazda. Większość pojazdów można uruchomić bez kluczyka, ale luksusowe modele z systemem bezkluczykowym wymagają specjalnego urządzenia do klonowania kluczyków. Oznacza to, że na początku rozgrywki nie wszystkie samochody będą dla Ciebie dostępne. Kolejne narzędzia do kradzieży odblokujesz wraz z postępami w fabule.

Udało Ci się ukraść samochód, który chcesz zatrzymać na dłużej? Odwiedź Pay 'n' Spray i opłać jego rejestrację. Im mniej wartościowy pojazd, tym niższa opłata. Po zarejestrowaniu samochodu możesz w dowolnym momencie zamówić jego dostarczenie za pośrednictwem aplikacji Scooter Bros.

10 Napady w GTA 6. Wszystko, co musisz wiedzieć

Napady to jedno z głównych źródeł zarobku w GTA 6. Niemal każde miejsce możesz obrabować już na początku gry. Nie wystarczy jednak wejść do budynku, zgarnąć łup i wyjść. Trzeba pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Najpierw zrób rozpoznanie. Sprawdź na mapie potencjalną wartość łupu i poziom zabezpieczeń. Poza bankiem wszystkie sklepy w początkowym regionie mają słabą ochronę: brak uzbrojonych strażników oraz niewiele kamer i alarmów. Takie miejsca można obrabować w pojedynkę, ale przy lepiej chronionych celach warto działać we dwoje. Aby zaprosić drugą postać, zaznacz cel na mapie i naciśnij trójkąt lub Y. Ponieważ wspólne napady stają się dostępne dopiero na późniejszym etapie fabuły, wielu graczy odkłada większość skoków na później.

Korzystaj z tylnego wejścia. Wiele budynków ma drzwi od zaplecza. Dzięki temu można dostać się do środka bez uruchamiania alarmu.

Otwieraj sejfy. Większość kosztowności znajduje się w sejfach na zamkniętych zapleczach. Kody do niektórych znajdziesz w pobliżu, a Focus Mode ułatwi ich odnalezienie. Część sejfów otworzysz odpowiednim narzędziem, inne wysadzisz bombami przylepnymi. Kody są losowe, więc nie istnieje jedna uniwersalna kombinacja.

Na start unikaj banków i placówek pożyczkowych. Przechowywana tam gotówka często zawiera pakiety barwiące, które eksplodują po oddaleniu się od budynku. Aby je zneutralizować, potrzebujesz Dye Pack Jammer, dostępnego dopiero w trzecim rozdziale.

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Przenoś łupy w torbach. Jason i Lucia mogą nosić po dwie torby. Kolejne zmieszczą się w bagażniku samochodu, a vany i ciężarówki pomieszczą ich nawet osiem. Motocykle nie mają miejsca na torby. Podczas wspólnego napadu naciśnij prawy przycisk krzyżaka, a następnie kółko lub B, aby przekazać torby partnerowi. Dzięki temu druga postać może sprzedać łup paserowi, podczas gdy Ty zgubisz policję. Pieniądze otrzymasz po krótkiej chwili.

Nie giń z pełnymi torbami. Śmierć oznacza utratę całej posiadanej gotówki i przenoszonych łupów. Torby ukryte w samochodzie mogą przetrwać, chyba że policja skonfiskuje pojazd. Dlatego po każdym większym napadzie warto odwiedzić pasera.

Sprzedawaj łupy paserom. Skradzione towary dzielą się na trzy kategorie: narkotyki, biżuterię i znaczone banknoty. Większość paserów skupuje wszystkie trzy, ale oferuje różne ceny. Yasmani w Little Cuba dobrze płaci za biżuterię i znaczone banknoty, a Tyrone za narkotyki. Początkowo musisz samodzielnie dostarczać towary. Po dłuższej współpracy paserzy mogą zaoferować odpłatny odbiór łupów, a niektórzy również korzystniejsze stawki za wybrane przedmioty.

11 Zrozum system poszukiwań w GTA 6

Wzbij się w powietrze w GTA 6 © Rockstar Games/Take-Two

Po popełnieniu przestępstwa policja nie zna automatycznie Twojej lokalizacji. Funkcjonariusze namierzają Cię na podstawie kilku czynników: wyglądu, ubioru, widocznej broni, pojazdu, nagrań z monitoringu oraz towarzyszącej Ci postaci. Jeśli szybko zatrzesz ślady i zrobisz to poza zasięgiem wzroku świadków, zgubisz pościg.

Wygląd: Podczas przestępstwa noś czapkę i bandanę. Po wszystkim je zdejmij.

Ubiór: Trzymaj zapasowe ubrania w bagażniku lub kup nowe w sklepie odzieżowym.

Widoczna broń: Schowaj pistolet do kabury, a długą broń ukryj lub porzuć. Własna broń pozostawiona na ziemi wróci do bagażnika.

Pojazd: Porzuć samochód lub przesiądź się do innego.

Monitoring: Zniszcz nagrania z kamer w pomieszczeniu na zapleczu.

Partner: Rozdzielcie się.

12 Jak dobierać odpowiednie dodatki do broni?

GTA 6 oferuje rozbudowane możliwości modyfikowania broni, ale dwa rodzaje dodatków są szczególnie przydatne.

Celowniki: Jeśli broń ma zamontowany celownik optyczny, możesz nacisnąć prawą gałkę analogową, aby przełączyć się na widok z pierwszej osoby. Standardowe przyrządy celownicze nie dają takiej możliwości. Gdy znajdziesz broń, która Ci odpowiada, warto wyposażyć ją w celownik kolimatorowy.

Tłumiki: Policja reaguje na zgłoszenia o strzałach. Funkcjonariusze mogą również pojawić się, jeśli w pobliżu kryjówki gangu padnie zbyt wiele strzałów, choć zajmie im to więcej czasu. Tłumik pozwala dłużej pozostać niezauważonym, daje więcej czasu na zebranie łupów i pomaga uniknąć kolejnych fal policjantów oraz członków gangów.

13 Jak działa Criminal Profile w GTA 6?

Lucia i Jason to dwójka głównych bohaterów w GTA 6 © Rockstar Games

GTA 6 śledzi zachowanie gracza. Jason i Lucia mają osobne Criminal Profile, które zmieniają się w zależności od poziomu agresji, liczby zabójstw oraz sposobu traktowania ludzi i zwierząt. System przypomina mechanikę honoru z Red Dead Redemption 2, a największy wpływ na jego działanie ma częstotliwość zabijania.

Wyróżniono pięć poziomów, z których każdy ma przypisany własny kolor:

Professional (żółty): Ograniczasz przemoc do minimum, w miarę możliwości obezwładniasz przeciwników bez zabijania i unikasz wykrycia. Eliminacje bez ofiar śmiertelnych oraz dobre uczynki wobec mieszkańców uzupełniają pasek Focus.

Hardened (pomarańczowy): Zabijasz przeciwników, a cywilów wyłącznie w samoobronie. Nie przejmujesz się również zbytnio tym, czy ktoś Cię zauważy. Obowiązują te same bonusy do Focus co na poziomie Professional.

Violent (fioletowy): Rezygnujesz z obezwładniania przeciwników, atakujesz policję i zabijasz cywilów bez powodu. Trafienia w głowę uzupełniają pasek Focus.

Psycho (jasnoszary): Zabijasz wielu policjantów, bezbronnych cywilów i zwierzęta. Trafienia w głowę nadal uzupełniają Focus, ale tracisz możliwość poddania się policji. Polowanie na zwierzęta nie jest wliczane do tej kategorii.

Irredeemable (ciemnoszary): Jeśli zbyt długo pozostaniesz na poziomie Psycho, trafisz do tej kategorii. Między pierwszymi czterema poziomami możesz swobodnie przechodzić w trakcie gry, ale Irredeemable jest nieodwracalny. Według Rockstara będzie to miało trwały wpływ na Jasona i Lucię. Na razie nie wiadomo jednak, co dokładnie to oznacza.

Rozgrywka bez zabijania jest możliwa, choć wymagająca. Trafienia w głowę i serce są śmiertelne, natomiast strzały w kończyny i stawy powodują obrażenia. Czerwony znacznik trafienia oznacza śmierć celu, a żółty jego zranienie i wyeliminowanie z walki. Podczas pościgów możesz przestrzelić jedną lub dwie opony, by przeciwnicy stracili panowanie nad pojazdem. Śmigłowce wycofują się natomiast po oddaniu odpowiednio dużej liczby strzałów w ich kierunku, co pilot ogłasza przez policyjne radio.

Dlaczego warto zwracać uwagę na Criminal Profile? Postać, którą aktualnie nie sterujesz, zachowuje się zgodnie ze swoim profilem. Oznacza to, że Lucia z wysokim poziomem agresji będzie brutalniejsza również wtedy, gdy kontroluje ją gra. W tak rozbudowanej produkcji trudno całkowicie unikać zabijania. Utrzymanie poziomu Professional sprowadza się jednak przede wszystkim do unikania niepotrzebnych ofiar poza misjami i stosowania śmiertelnej siły wyłącznie w obronie.

14 GTA 6 - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

GTA 6 FAQ Kiedy otrzymam konto bankowe w GTA 6? Podczas misji Buck Me. Do tego czasu możesz przechowywać gotówkę pod poluzowanymi deskami podłogowymi w sypialni Jasona. Co warto zrobić na początku GTA 6? Kup tłumik w Ammu-Nation, zwiedź Key Lento, ukończ dostępne aktywności poboczne i zaplanuj zakup garażu po opuszczeniu regionu. Czy w GTA 6 jest szybka podróż? Tak, ale nie można teleportować się bezpośrednio z mapy. Możesz korzystać z RydeMe, transportu publicznego lub przełączać się między postaciami. Jak sprawdzić godzinę i pominąć noc w GTA 6? Naciśnij górny przycisk krzyżaka, aby otworzyć telefon i sprawdzić godzinę. Aby pominąć noc, połóż się spać w domu Jasona. Jak sprawdzić, do których budynków można wejść? Na mapie świata budynki z dostępnymi wnętrzami lub wejściami są oznaczone ciemnoniebieskim kolorem. Jasnoniebieskie obiekty pełnią wyłącznie funkcję dekoracyjną. Jak rozpoznać drzwi zabezpieczone alarmem? Skorzystaj z Focus Mode. Drzwi podświetlone na biało można otworzyć, natomiast czerwony kolor oznacza aktywny alarm. Jak zgubić policję w GTA 6? Zatrzyj ślady, zmieniając wygląd, ubranie i pojazd. Schowaj broń, zniszcz nagrania z monitoringu i rozdziel się z partnerem. Czy można cofnąć poziom Irredeemable w Criminal Profile? Nie. Po osiągnięciu poziomu Irredeemable zmiana jest nieodwracalna.