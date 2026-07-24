HYROX singlowo czy w parze? Co jest trudniejsze?

W tym roku ponad 50 procent osób startujących w zawodach HYROX na całym świecie zdecyduje się na start w drużynie w kategorii podwójnej . W globalnej społeczności HYROX wywołało to fundamentalne pytanie: czy trudniej jest ścigać się samemu, czy w parze?

Na papierze porównanie wydaje się proste: wyścig HYROX w kategorii pojedynczej wymaga od zawodnika samodzielnego pokonania wszystkich stacji funkcjonalnych i przebiegnięcia 8 km w całkowitej samotności. Chociaż dystans do przebiegnięcia pozostaje taki sam w przypadku pary, obciążenie na stacjach jest dzielone, co oznacza, że fizyczny wysiłek na osobę jest w praktyce o połowę mniejszy na każdej stacji.

Jednak elitarni zawodnicy, którzy zmierzyli się z obydwoma formatami, powiedzą ci, że rzeczywistość bywa o wiele bardziej złożona. Oba formaty obejmują ten sam dystans biegowy: 8 km podzielone na 1-kilometrowe odcinki oraz osiem stacji sprawnościowych. W tym przypadku wyścig w parach nie jest skrótem ani „łatwiejszą” alternatywą dla wyścigu pojedynczego; raczej wprowadza zupełnie inny scenariusz fizjologiczny i taktyczny.

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o wyścigach singlowych i w kat. doubles w HYROX, a także kluczowe informacje, które pomogą ci zdecydować, która forma rywalizacji jest dla ciebie. Nie lekceważ tego…

01 Czym jest wyścig HYROX w parach?

Wyścig HYROX w parach ma taką samą podstawową strukturę jak wyścig w pojedynkę: osiem stacji treningowych, każda oddzielona 1-kilometrowym biegiem, co daje łącznie 8 km biegu. Różnica polega na tym, że startujesz z partnerem lub partnerką (możecie wybrać parę tej samej płci lub mieszaną – więcej na ten temat poniżej), a zadania na każdej stacji można podzielić między was zgodnie z indywidualnymi preferencjami lub ogólną strategią wyścigu.

Ta swoboda jest jednak nieco myląca. Choć może się to wydawać łatwiejsze, w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej – większość par startujących w zawodach dzieli stacje tak, by wykorzystać swoje mocne strony. Na przykład jeden z zawodników zajmuje się SkiErgiem, podczas gdy drugi odpoczywa, a na następnym etapie zamieniają się rolami, albo decydują się podzielić etapy po połowie, co oznacza, że kiedy pracują, dają z siebie wszystko.

Nie ma mowy o oszczędzaniu sił podczas pchania sań na 70 procent, bo twój partner stoi obok, a zegar nieubłaganie tyka. Bieganie, w przeciwieństwie do stacji, nie da się podzielić – obaj zawodnicy pokonują każdy kilometr razem, co dodaje warstwę taktycznej złożoności związaną z dopasowaniem tempa i zarządzaniem wysiłkiem między poszczególnymi etapami.

Alexander Rončević i Fabian Eisenlauer wystąpili razem w Amsterdamie © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

02 Jak działają kategorie doubles w HYROX? Najważniejsze wskazówki

Aby zapewnić uczciwą rywalizację, HYROX dzieli zawody doubles na odrębne kategorie: mężczyzn, kobiet i mieszane. Chociaż ogólna struktura 8 x 1 km pozostaje taka sama jak w konkurencji singles, zasady poruszania się po torze są sztywne.

Najważniejsza zasada w kategoriach doubles jest taka, że bieg nie może być dzielony, więc drużyny muszą trzymać się razem, bo zbyt duże rozdzielenie się może skutkować poważnymi karami czasowymi albo dyskwalifikacją. W rezultacie tempo biegu drużyny jest uzależnione od możliwości biegacza, który jest wolniejszy.

Quotation W wyścigu deblowym nigdy nie czujesz się sam Ida Mathilde Steensgaard

Po każdym biegu członkowie drużyny muszą razem wejść na stację treningową. Dopiero wtedy można zacząć trening – po wykonaniu wszystkich powtórzeń lub pokonaniu dystansu można opuścić stację, a partnerzy muszą wyjść razem. Jeśli drużyna w kategorii deblowej zbierze więcej niż trzy kary za rozdzielenie się, zostanie wykluczona z zawodów.

Jeśli chodzi o osiem stacji funkcjonalnych, drużyna może je podzielić tak, jak uzna to za stosowne. Partnerzy mogą podzielić się zadaniami równo 50/50, przydzielić konkretne stacje tak, by wykorzystać indywidualne mocne strony, albo zamienić się rolami, gdy pojawi się zmęczenie. Jedyny haczyk polega na tym, że partner odpoczywający musi trzymać się z dala od sprzętu, gdy partner aktywny wykonuje ćwiczenie.

Dodatkowo podział na grupy wiekowe opiera się na średnim wieku obu uczestników pary w momencie zawodów. Na przykład, jeśli partner A ma 28 lat, a partner B – 36, ich łączny wiek to 64 lata, co daje średni wiek drużyny wynoszący 32 lata i plasuje ich w przedziale wiekowym 30–39 lat. Jeśli chodzi o czasy, drużyny deblowe kończą średnio o około 22 procent szybciej niż zawodnicy startujący w kategorii Open Singles.

Iivo Niskanen wiosłuje, a Jonne Koski łapie oddech w Helsinkach © Lauri Vuorinen / Red Bull Content Pool

03 Dlaczego HYROX w parach jest tak popularny?

Format deblowy HYROX szybko stał się jedną z najpopularniejszych opcji startowych w świecie HYROX. Ten wzrost popularności wynika częściowo z połączenia poczucia komfortu psychicznego i dostępności.

Na przykład start z partnerem daje natychmiastowe wsparcie psychiczne – możliwość podzielenia się obciążeniem psychicznym, przejęcia pałeczki w trudnych momentach i przekraczania własnych granic całkowicie zmienia dynamikę wyścigu. W wyścigach w parach 100 wall balli i 100 m wykroków może wydawać się łatwiejsze do pokonania, gdy jest obok ktoś by cię wspierać.

Podobnie, gdy na torze rywalizuje więcej zawodników, pełna energii atmosfera zawodów w parach sprawia, że wszyscy są nieustannie otoczeni energią innych drużyn pędzących do mety. W końcu wspólne przeżycia są po prostu lepsze.

04 HYROX w parach: wagi w kategoriach Open i Pro

W zawodach HYROX Doubles obciążenia i wysokości celów przy rzutach piłką o ścianę różnią się w męskich i żeńskich kategoriach Open oraz Pro. Poniżej przedstawiamy, czego może się spodziewać każda rywalizująca drużyna:

Women's Open Doubles Women’s Pro Doubles Men’s and Mixed Doubles Men’s Pro Doubles SkiErg 1000m 1000m 1000m 1000m Sled push 102kg 152kg 152kg 202kg Sled pull 78kg 103kg 103kg 153kg Burpee broad jumps 80m 80m 80m 80m Row 1000m 1000m 1000m 1000m Farmer’s carry 2x16kg 2x24kg 2x24kg 2x324kg Lunges 10kg 20kg 20kg 30kg Wall balls 4kg (9ft target) 6kg (9ft target) 6kg (M: 10ft / W: 9ft) 9kg (10ft target)

05 Pojawienie się Elite Doubles na Mistrzostwach Świata HYROX

W najwyższej klasie tego sportu w 2026 roku wprowadzono ważną zmianę: do Mistrzostw Świata HYROX dodano wyścig Pro Doubles Elite 15. To uzupełnienie kalendarza Elite oznacza, że najlepsi zawodnicy w grze podwójnej walczą o pierwsze miejsce, prezentując ten dynamiczny format szerszej społeczności HYROX. Oznacza to, że niektórzy zawodnicy Elite 15, w tym Alexander Rončević z Timem Wenischem oraz Joanna Wietrzyk z Jess Pettrow, startują teraz zarówno w kategorii singlowej, jak i deblowej Elite 15.

06 HYROX w pojedynkę czy w parach: co mówią zawodowcy

Standaryzowany format HYROX sprawia, że zawodnicy z całego świata – niezależnie od tego, czy to ich pierwszy wyścig, czy piętnasty – mają takie same warunki startowe jak czołowi zawodnicy tej dyscypliny; to samo dotyczy kategorii deblowej.

Jedną z takich zawodniczek, rywalizujących z najlepszymi na świecie, jest Dunka Ida Mathilde Steensgaard . Doskonale zna niuanse kategorii singles HYROX, a dzięki decyzji o startowaniu również w parach doskonale zdaje sobie sprawę ze specyfiki rywalizacji z partnerem.

„W zawodach indywidualnych musisz długo znosić ból i jesteś w tym sam” – mówi. „To długa męka, podczas gdy w parach trudniej jest, gdy jesteś na stacjach”.

Ponieważ jeden z partnerów może odpoczywać, podczas gdy drugi pracuje, Steensgaard wyjaśnia, że intensywność naturalnie rośnie dla tych, którzy właśnie wykonują swoją zmianę. „W doubles pracujesz w niezwykle szybkim tempie, więc jest to większa intensywność i większa moc na maksa” – mówi. „To może być naprawdę, naprawdę niekomfortowe, ale to inny rodzaj dyskomfortu”.

Alexander Rončević i Jake Dearden podczas HYROX Major w Amsterdamie © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Wyjaśnia, że charakter wyścigu HYROX w parach, polegający na ciągłym zatrzymywaniu się i ruszaniu, sprawia, że partnerzy znacznie szybciej odczuwają zmęczenie. W rozmowie z BOXROXem Jake Dearden, zawodnik HYROX Elite 15, poruszył podobną kwestię. „Przygotowanie do wyścigu w parach trochę różni się od tego do wyścigu solo” – powiedział. „To bardziej konkurencja beztlenowa. Dajesz z siebie wszystko, potem odpoczywasz, znowu dajesz z siebie wszystko, potem odpoczywasz – i tak w kółko”.

Poza tym, „w wyścigu w parach nigdy nie czujesz się sama” – dodaje Steensgaard. W wyścigach indywidualnych „możesz znaleźć się gdzieś w środku stawki, gdzie być może biegasz głównie samotnie”, ale w wyścigach w parach „ciągle jesteś w otoczeniu innych ludzi, bo stawka jest bardziej zwarta i zbita”.

Quotation Najlepsze drużyny w wyścigach doubles to te, które potrafią dostosowywać się i zmieniać strategię w trakcie wyścigu Jake Dearden

Kolejną kluczową różnicą, jak mówi Steensgaard, jest przebieg samego wyścigu. „W wyścigach solo często widzisz, jak ktoś prowadzi od samego początku i utrzymuje tę pozycję, podczas gdy w wyścigach deblowych jest zupełnie inaczej” – wyjaśnia. „Możesz zobaczyć, jak ktoś startuje z tyłu, a potem nadrabia straty”.

Ponieważ kolejność w tabeli wyników ciągle się zmienia w trakcie wyścigu, na stacjach atmosfera może się zagęścić – co dodaje dynamiki każdemu odcinkowi. „To totalny chaos, ale też całkiem ciekawe” – śmieje się. „Oglądanie wyścigu w parach jest ciekawsze, bo sytuacja może się tak bardzo zmienić, a rywalizacja jest znacznie bardziej zacięta – podczas biegu często dochodzi do przepychanek łokciami”.

Ten element lepszego strategicznego przeglądu sytuacji odczuł też Dearden. „Najlepsze drużyny dwójkowe to nie te, które mają najlepszy plan przed wyścigiem” – powiedział BOXROX. „To te, które potrafią dostosować się i zmienić strategię w trakcie wyścigu”.

07 HYROX w parach dla początkujących

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę ze światem HYROX, Steensgaard radzi: „Zacznij od wyścigów w parach – to o wiele fajniejsza zabawa, masz partnera, możecie podzielić się obciążeniem i biegacie razem z kimś innym” – mówi. „To po prostu przyjemniejsze doświadczenie”.

Kontynuuje: „Jeśli jesteś w całkiem dobrej formie i masz ochotę rzucić sobie wyzwanie, możesz spróbować startu indywidualnego, ale zacznij od kategorii Open, a nie Pro, chyba że jesteś już sportowcem na naprawdę wysokim poziomie”.

Steensgaard uważa, że przygotowując się do HYROX Doubles, trzeba pamiętać, że o zwycięstwie decyduje bieg, ale zawody toczy się przy brutalnych, powtarzających się skokach intensywności na stacjach. Dla przeciętnego zawodnika oznacza to „więcej biegania i trochę mniej pracy na stacjach”.

Steensgaard przypomina też zawodnikom, że nie wystarczy być silnym na siłowni, bo zawody w parach to „głównie wytrzymałość siłowa dolnej części ciała”. Mówi: „Twoje nogi będą naprawdę wykończone, więc muszą być w stanie wytrzymać cały wyścig”.

Ida Mathilde Steensgaard w akcji podczas Mistrzostw Świata Hyrox 2025 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Quotation Pod względem psychicznym i fizycznym trudniej jest wystartować w wyścigu indywidualnym Ida Mathilde Steensgaard

08 Podsumowanie

Co jest trudniejsze – kategoria singles HYROX czy doubles? „Pod względem psychicznym i fizycznym trudniej jest wystartować w wyścigu indywidualnym” – mówi Steensgaard. „Zawody indywidualne są o 100 procent trudniejsze”. Opisuje to tak: „Musisz być w idealnej harmonii ze swoim ciałem, pilnując, żeby nie biec za szybko, ale też nie za wolno”. Nie można jednak lekceważyć wyścigu w parach – zwłaszcza w kategorii mieszanej, w której zawodnicy i zawodniczki HYROX mogą startować razem. „Jedną z najbardziej niekomfortowych rzeczy, jakie kiedykolwiek robiłam, był wyścig w parze mieszanej” – mówi. „To ból zupełnie innego rodzaju”.

Steensgaard radzi partnerom w parach mieszanych, żeby dzielili się stacjami zgodnie z indywidualnymi mocnymi i słabymi stronami, i przypomina tym, którzy to robią, żeby „nie przesadzali”. Porównując te dwie dyscypliny, Steensgaard zauważa: „Po wyścigu w parach zawsze czuję się w porządku, ale kiedy startuję w zawodach indywidualnych, zmęczenie jest na zupełnie innym poziomie”.

O autorce Kim jest Ed Cooper? Ed Cooper to niezależny dziennikarz piszący dla RedBull.com o HYROX, World Fitness Project i ogólnych trendach w świecie fitnessu. Ma doświadczenie w pisaniu o zdrowiu, technologii i sporcie, a teraz skupia się na zmieniających się trendach w wydajności i treningu, dzieląc się fachowymi spostrzeżeniami i dogłębnymi reportażami.