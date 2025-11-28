Kalendarz Drift Masters 2026: Rekordowy sezon i wielki finał w Polsce

Kalendarz Drift Masters 2026 w skrócie

Runda 1. 🇮🇹 Włochy (1-2 maja)

Runda 2. 🇪🇸 Hiszpania (16-17 maja)

Runda 3. 🇮🇪 Irlandia (13-14 czerwca)

Runda 4. 🇫🇮 Finlandia (11-12 lipca)

Runda 5. 🇱🇻 Łotwa (24-25 lipca)

Runda 6. 🇩🇪 Niemcy (13-15 sierpnia)

Runda 7. 🇵🇱 Polska (11-12 września)

1 min Conor Shanahan wygrywa Drift Masters Grand Finale 2025 Zobacz finałowy pojedynek Conora Shanahana z Pawłem Korpulińskim podczas ostatniego przystanku serii Drift Masters w sezonie 2025 w Warszawie.

Runda 1. 🇮🇹 Włochy – Tor Vallelunga (1-2 maja 2026 r.)

Kalendarz Drift Masters 2026 otwierają zawody na torze Vallelunga nieopodal Rzymu. Ten kameralny obiekt miał zadebiutować w harmonogramie prawdopodobnie najlepszej ligi driftingowej świata w minionym sezonie. Miał, bo żałoba narodowa we Włoszech po śmierci papieża Franciszka spowodowała zmianę planów.

“To nowoczesny tor z fajną sekwencją zakrętów i dobrą widocznością trasy dla kibiców. Będziemy tutaj pierwszy raz, więc jest dla nas pewną zagadką. Ale zainteresowanie biletami w tym roku jakie było gdy ogłaszaliśmy tą rundę na sezon 2025 i bardzo dobra współpraca z jego zarządcą nastawiają nas pozytywnie. Bardzo chcemy pokazać drifting na poziomie Drift Masters włoskim kibicom. I wreszcie zorganizować rundę, która – z przyczyn niezależnych od nas – w minionym sezonie się nie odbyła. A wiemy, że czekało na nią wielu fanów” – mówi Arkadiusz Dudko, wiceprezes Drift Masters.

Runda 2. 🇪🇸 Hiszpania – Circuito del Jarama (16-17 maja 2026 r.)

Tor Jarama pod Madrytem po raz drugi znalazł się na trasie Drift Masters. Tegoroczne zawody w Hiszpanii zostawiły trwały ślad w sercach kibiców. Szybka i wymagająca konfiguracja z mocnym dohamowaniem w środkowej części dała mnóstwo emocji. A ostateczne rozstrzygnięcia były totalnie niespodziewane! Na dodatek betonowe bandy znowu nie wybaczały błędów. Jedną z migawek pierwszych zawodów Drift Masters na Circuito del Jarama był potężny dzwon Piotra Więcka i Jamesa Deane’a.

“Trasa się nie zmieni, ale planujemy parę poprawek. Przede wszystkim nie będzie betonowej ściany na zakręcie, na którym wypadli Piotrek i James. Zastosujemy inne zabezpieczenia, które zmniejszą ryzyko takich zniszczeń” – zapowiada Arkadiusz Dudko.

Piotr Więcek vs Conor Shanahan w Mondello Park © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Runda 3. 🇮🇪 Irlandia – Red Bull Drift Masters Mondello Park (13-14 czerwca 2026 r.)

W kalendarzu Drift Masters 2026 nie mogło zabraknąć irlandzkiego klasyka. Zawody w Mondello Park – prawdziwej świątyni driftu na Zielonej Wyspie – od lat są stałym punktem rozkładu jazdy serii. I nigdy nie zawodzą. Ale w tym roku widowisko będzie jeszcze lepsze. To sprawka irlandzkiego oddziału Red Bulla.

“Runda w Irlandii będzie drugą po polskiej, w której łączymy siły z Red Bullem, żeby dać kibicom dodatkowe atrakcje. Główną będzie Drift Pursuit, czyli rywalizacja w formie gymkhany, w której auta ścigają się bokiem na specjalnie wyznaczonej trasie. Wezmą w niej udział różne gwiazdy, w tym planowani też są kierowcy Drift Masters” – mówi Dudko. “Zamieniliśmy kolejnością zawody w Irlandii i Finlandii, bo to znacznie ułatwia logistykę kierowcom i ich zespołom. Z Hiszpanii jadą do Irlandii, a dopiero potem do Finlandii i na Łotwę”.

Runda 4. 🇫🇮 Finlandia – Ahvenisto Circuit (11-12 lipca 2026 r.)

Lipiec przyniesie kolejny debiut. Chociaż w sezonie 2026 Drift Masters już po raz czwarty odwiedzi Finlandię, to pierwszy raz kierowcy serii zakręcą kołami na torze Ahvenisto. Położony 100 kilometrów na północ od Helsinek obiekt zajmie w kalendarzu miejsce kartingowej nitki w Power Parku, największym parku rozrywki w kraju. I wygląda na to, że kibice tylko zyskają na tej decyzji.

“To najstarszy tor wyścigowy w Finlandii. Ma bogatą historię i jest całkiem popularny w kontekście driftingu, choć nigdy wcześniej nie gościł zawodów takiego formatu. Ma bardzo ciekawy układ, bo na trasie jest duża zmiana wysokości, a nitka jest położona w niecce. To daje lekko stadionową atmosferę i świetne warunki do oglądania driftingu. Plusem jest też korzystna lokalizacja, blisko Helsinek i Lahti” – zapowiadają organizatorzy.

8 min Max Verstappen uczy się driftować! Kierowca Oracle Red Bull Racing – Max Verstappen wskakuje za kierownicę driftówki ‘Mad’ Mike'a Whiddetta.

Runda 5. 🇱🇻 Łotwa – Bikernieku Trase – King of Riga (24-25 lipca 2026 r.)

Tej miejscówki żadnemu wiernemu fanowi driftu nie trzeba przedstawiać. Ryga trafia do kalendarza Drift Masters nieprzerwanie od sezonu 2016. A to oznacza, że w tym roku międzynarodowy cykl odwiedzi Bikernieku Trase już po raz 11. Wysokie prędkości, niewiele niższe krawężniki i betonowa banda na koniec – przejazdy w parach na tym torze zawsze wyglądają spektakularnie.

“Zawsze z przyjemnością wracamy do Rygi. Chcemy, żeby przyszłoroczne zawody w Rydze były jeszcze bardziej okazałe. Zamierzamy zwiększyć liczbę miejsc dla kibiców. Mamy też w planach dodatkowe atrakcje. Coś, czego na tej rundzie jeszcze nie było” – mówi wiceprezes Drift Masters.

Runda 6. 🇩🇪 Niemcy – Ferropolis – Iron Drift King (13-15 sierpnia 2026 r.)

Ferropolis, choć jest rundą o krótszym stażu, zdążyło już obrosnąć legendą. Ale trudno się dziwić, bo nocne zawody driftingowe w dawnej kopalni odkrywkowej i na tle wielkich maszyn górniczych z definicji wyglądają spektakularnie. Zawody w Niemczech przyciągają klimatem, festiwalowym charakterem. I są bardzo atrakcyjną rundą dla Polaków – rywalizacja odbywa się niedaleko Berlina, niecałe 200 kilometrów od polskiej granicy. Na dodatek kierowcy znad Wisły spisują się tutaj świetnie – wszystkie dotychczasowe zawody Drift Masters w tej lokalizacji kończyły się z Polakiem na podium.

“W Ferropolis znowu planujemy trzydniowy festiwal driftu i motoryzacji. Będą przejazdy drift taxi i niespodzianki dla fanów. Zamierzamy też lepiej doświetlić tor. Utrzymamy ten mroczny klimat, ale chcemy, żeby sama trasa była lepiej widoczna” – tłumaczy Arkadiusz Dudko.

Drift Masters Ferropolis © Red Bull Content Pool

Runda 7. 🇵🇱 Polska – PGE Narodowy – Red Bull Drift Masters Grand Finale (11-12 września 2026 r.)

Kalendarz Drift Masters 2026 już tradycyjnie zamyka runda w Polsce. PGE Narodowy po raz czwarty stanie się areną zmagań w ramach największych zawodów driftingowych na świecie. I po raz drugi partnerem wydarzenia będzie Red Bull. Czy znowu w finałowej rundzie będziemy widzieli Polaka w walce o tytuł, który – zdaniem wielu – uchodzi za mistrzostwo świata w drifcie?

“Z Red Bull Drift Masters Grand Finale ponownie celujemy w komplet kibiców na PGE Narodowym. I znowu chcemy zapewnić kibicom coś więcej obok zmagań najlepszych drifterów. Szykujemy jeszcze większe widowisko niż w tym roku. To będzie coś naprawdę niesamowitego, coś, czego jeszcze nie było. Ale na razie nie mogę zdradzić szczegółów” – mówi Dudko.

Red Bull Drift Masters Grand Finale 2026 © Red Bull