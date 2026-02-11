Kalendarz MotoGP 2026: Czy to będzie najlepszy sezon od lat?

Kalendarz MotoGP 2026:

27 lutego–1 marca – GP Tajlandii 20–22 marca – GP Brazylii 27–29 marca – GP Ameryk 10–12 kwietnia – GP Kataru 24–26 kwietnia – GP Hiszpanii 8–10 maja – GP Francji 15–17 maja – GP Katalonii 29–31 maja – GP Włoch 5–7 czerwca – GP Węgier 19–21 czerwca – GP Czech 26–28 czerwca – TT Assen (Holandia) 10–12 lipca – GP Niemiec 7–9 sierpnia – GP Wielkiej Brytanii 28–30 sierpnia – GP Aragonii 11–13 września – GP San Marino 18–20 września – GP Austrii 2–4 października – GP Japonii 9–11 października – GP Indonezji 23–25 października – GP Australii 30 października–1 listopada – GP Malezji 13–15 listopada – GP Portugalii 20–22 listopada – GP Walencji

#1 Grand Prix Tajlandii

Data: 27 lutego–1 marca 2026

Tor: Chang International Circuit, Tajlandia

Po raz drugi z rzędu nowy cykl zmagań Motocyklowych Mistrzostw Świata rozpocznie się na torze Chang International Circuit w Tajlandii. Tor w Buriram zadebiutował w kalendarzu MotoGP w 2018 roku i szybko zyskał uznanie dzięki swojemu wyjątkowemu układowi. Charakteryzuje się długimi prostymi i technicznymi zakrętami, co sprzyja emocjonującym wyścigom i częstym manewrom wyprzedzania. Niejednokrotnie wyścigi rozstrzygały się tam dopiero na ostatnim okrążeniu. W sezonie 2025 najszczęśliwszym zawodnikiem w Tajlandii będzie z kolei Somkiat Chantra, który zadebiutował w klasie królewskiej od razu przed własnymi kibicami. Sobotni sprint i niedzielny wyścig główny w minionym sezonie wygrał tam Marc Marquez , rozpoczynając tym samym marsz po tytuł mistrzowski.

Enea Bastianini w akcji na torze Chang w Tajlandii.jpg © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

#2 Grand Prix Brazylii

Data: 20–22 marca 2026

Tor: Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, Brazylia

Po wieloletniej przerwie Brazylia wraca do kalendarza Motocyklowych Mistrzostw Świata, a druga runda sezonu 2026 będzie pierwszym wyścigiem klasy królewskiej w tym kraju od 2004 roku. Przez lata areną zmagań było Rio de Janeiro i tor Jacarepaguá, jednak po jego zamknięciu MotoGP zniknęło z Brazylii na ponad dwie dekady. Teraz mistrzostwa powracają na zupełnie nowy obiekt w Goiania, przygotowany z myślą o współczesnych wymaganiach serii. Układ toru łączy szybkie partie z technicznymi sekwencjami zakrętów, co ma sprzyjać emocjonującym wyścigom i częstym manewrom wyprzedzania. Wysokie temperatury oraz specyficzna przyczepność asfaltu mogą dodatkowo namieszać w stawce. Pierwsze brazylijskie Grand Prix po 22 latach przerwy zapowiada się więc jako jedna z najbardziej nieprzewidywalnych rund sezonu 2026. Brazylijscy kibice będą mieli jeszcze jeden powód do radości – w MotoGP w tym roku debiutuje ich reprezentant, pierwszy w historii brazylijski mistrz świata Diogo Moreira .

Diogo Moreira pierwszym mistrzem świata Grand Prix z Brazylii © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

#3 Grand Prix Ameryk

Data: 27–29 marca 2026

Tor: Circuit of the Americas, USA

Spektakularny obiekt Circuit of the Americas w Austin, w Teksasie, to stały punkt kalendarza MotoGP od 2013 roku. Charakteryzuje się unikalnym układem z 20 zakrętami i znacznymi różnicami wysokości, w tym słynnym, stromym podjazdem do pierwszego zakrętu. Przez lata za "Króla COTA" uchodził Marc Marquez , który wygrywał tu siedmiokrotnie, w tym sześć razy z rzędu w latach 2013-2018. Jedynym zawodnikiem poza Hiszpanem, który triumfował w Austin w MotoGP więcej niż raz jest Alex Rins . W sezonie 2025 w GP Ameryk triumfował z kolei Pecco Bagnaia, który wykorzystał upadek jadącego na pozycji lidera Marca Marqueza. Hiszpan był z kolei najlepszy w sobotnim sprincie.

Maverick Vinales na torze Circuit of the Americas © Red Bull Content Pool

#4 Grand Prix Kataru

Data: 10–12 kwietnia 2026

Tor: Lusail International Circuit, Katar

Po raz drugi z rzędu Grand Prix Kataru znalazło się w kalendarzu dopiero jako czwarta runda sezonu. Tradycyjnie to tutaj, od 2007 roku, zazwyczaj odbywała się inauguracja sezonu MotoGP. Zmagania na Lusail International Circuit są wyjątkowe, bo to wciąż pierwsze i jedyne Grand Prix rozgrywane w nocy, chociaż "poranne" treningi i "popołudniowe" sesje Moto3 odbywają się jeszcze za dnia. W przeszłości wyścigi MotoGP na przedmieściach Dohy rozstrzygały się dopiero na ostatnim okrążeniu. Przed rokiem w Katarze zarówno sprint, jak i wyścig główny, wygrał Marc Marquez .

Pamiętacie, że to także w Katarze Pedro Acosta , w swoim drugim wyścigu w karierze w Grand Prix (w Moto3) rozstawił wszystkich po kątach i... wygrał wyścig po starcie z alei serwisowej?!

4 min Szalona pogoń Pedro Acosty w Katarze Z pit-lane po zwycięstwo: poznajcie wschodzącą gwiazdę Moto3, Pedro Acostę!

#5 Grand Prix Hiszpanii

Data: 24–26 kwietnia 2026

Tor: Circuito de Jerez – Ángel Nieto, Hiszpania

Zgodnie z dawną tradycją, europejska część sezonu MotoGP rozpocznie się w hiszpańskim Jerez de la Frontera, które obecne jest w kalendarzu od 1987 roku. Rundę o GP Hiszpanii rokrocznie odwiedzają tysiące kibiców. Nic dziwnego, bo położony w Andaluzji nieco ponad 4,4-kilometrowy obiekt Circuito de Jerez – Ángel Nieto, oferuje wyjątkową atmosferę, a trybuny są zlokalizowane blisko nitki toru. Najbardziej spektakularna jest tzw. sekcja stadionowa, na której wielokrotnie dochodzi do decydujących ataków. W minionym sezonie w Jerez sprint wygrał Marc Marquez , ale w niedzielę górą był Alex Marquez . Trium Alexa miał wyjątkowy smak, ponieważ Hiszpan właśnie przed własnymi kibicami wywalczył pierwszą wygraną w karierze MotoGP.

Alex Marquez na czele wyścigu o GP Hiszpanii 2025 © Red Bull Content Pool

#6 Grand Prix Francji

Data: 8–10 maja 2026

Tor: Circuit Bugatti, Francja

Tor Le Mans Bugatti Circuit o długości 4185 m, to absolutna mekka motorsportu, znana przede wszystkim z wyścigów długodystansowych. Obiekt cechuje nieprzewidywalna pogody, która często dorzuca swoje trzy grosze do rywalizacji. Tor łączy szybkie proste z wolniejszymi, technicznymi sekcjami, co stanowi wyzwanie dla zawodników i inżynierów. GP Francji jak zwykle odbędzie się w połowie maja i ponownie zgromadzi na trybunach setki tysięcy kibiców – to właśnie tutaj w 2024 roku przez trzy dni pojawiło się aż 297 471 fanów, ustanawiając nowy rekord MotoGP. Przed rokiem we Francji po historyczny triumf w deszczowym wyścigu sięgnął Johann Zarco , wygrywając przed ponad 100-tysiącami swoich kibiców. Dla Francuza był to pierwszy triumf na Hondzie i to wywalczony z ponad 20-sekundową przewagą nad najbliższym rywalem, Marcem Marquezem (triumfatorem sobotniego sprintu). Co ciekawe, Zarco na Le Mans został tym samym pierwszym Francuzem od czasu Pierre’a Monnereta w 1954 roku, który wygrał domowy wyścig we Francji w klasie królewskiej.

Johann Zarco wygrywa GP Francji 2025 © Red Bull Content Pool

#7 Grand Prix Katalonii

Data: 15–17 maja 2026

Tor: Circuit de Barcelona-Catalunya, Hiszpania

Zmagania w Katalonii wracają na swoje stałe, wiosenne miejsce w kalendarzu – zawodnicy przyjadą pod Barcelonę już w maju. Tor w Montmeló to jeden z ulubionych obiektów całej stawki, znany z wymagających kombinacji zakrętów i długiej prostej. Na obiekcie o długości 4,657 km niejednokrotnie dochodziło do epickich pojedynków i walki o triumf do ostatnich metrów. Fani w Hiszpanii zawsze licznie zapełniają trybuny, tworząc niesamowitą atmosferę. Przed rokiem sprint w Barcelonie wygrał Marc Marquez , ale w niedzielnym wyścigu górą był jego brat Alex Marquez . Dla zawodnika Gresini Racing była to druga wygrana w sezonie 2025.

Alex i Marc Marquez świętujący po GP Katalonii 2025 © Red Bull Content Pool

#8 Grand Prix Włoch

Data: 29–31 maja 2026

Tor: Autodromo Internazionale del Mugello, Włochy

Włoskie Grand Prix zdecydowanie ma w sobie „to coś”. Położony u podnóża toskańskich wzgórz, tor Mugello jest jednym z ulubionych obiektów wśród kibiców oraz zawodników. Na świecie znaleźć można zaledwie kilka torów mogących konkurować z toskańską trasą w kategorii "najpiękniej położony obiekt wyścigowy na świecie". Szczypty magii tamtejszej rundzie dodaje niesamowity doping włoskich Tifosi, którzy korzystają z możliwości spania na torze. Kibice w ostatnich latach nie mogli też narzekać na brak wrażeń – na Mugello często wyścigi rozstrzygają się dopiero na samym finiszu, a ostatnimi czasy prym wiedzie tam Ducati. W 2025 roku po dublet w Toskanii sięgnął nie kto inny, jak Marc Marquez .

Alex Marquez w akcji na torze Mugello © Red Bull Content Pool

#9 Grand Prix Węgier

Data: 5–7 czerwca 2026

Tor: Balaton Park Circuit, Węgry

Po powrocie MotoGP na Węgry w 2025 roku, w tym sezonie runda na obiekcie Balaton Park rozegrana zostanie już na początku czerwca. Obiekt położony w pobliżu słynnego jeziora Balaton pod Budapesztem ma 4,115 km długości i oferuje mieszankę szybkich prostych i technicznych zakrętów, które w teorii gwarantują widowiskowe pojedynki i liczne manewry wyprzedzania. Niestety, w 2025 roku frekwencyjnie runda na Węgrzech okazała się niewypałem – przez trzy dni na torze pojawiło się tylko 80 tysięcy kibiców, co daje drugi najgorszy wynik w sezonie (po GP Kataru). W rywalizacji o węgierskie punkty królował Marc Marquez , a najlepszy swój wynik w 2025 roku uzyskał tu były mistrz świata Jorge Martin .

Jorge Martin w akcji na torze Balaton Park © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

#10 Grand Prix Czech

Data: 19–21 czerwca 2026

Tor: Automotodrom Brno, Czechy

W sezonie 2025, po kilkuletniej przerwie, Czechy wróciły do MotoGP! Ukochane przez polskich kibiców Brno tym razem gościć będzie u siebie Motocyklowe Mistrzostwa Świata w drugiej połowie czerwca – w dwa tygodnie po zmaganiach nad Balatonem. Tor nieopodal Brna ma długość 5,403 km i położony jest w malowniczych lasach, oferując motocyklistom ciekawy układ i spore różnice wzniesień. W 2020 roku po wygraną w Czechach, swoją pierwszą w klasie królewskiej, sięgnął Brad Binder , a w sezonie 2025 dwukrotnie najlepszy był tu Marc Marquez .

Pol Espargaro na torze Autodrom Brno © Red Bull Content Pool

#11 Assen TT (Holandia)

Data: 26–28 czerwca 2026

Tor: TT Circuit Assen, Holandia

Absolutny klasyk MotoGP, który z przerwą w 2020 roku, w kalendarzu jest obecny od inauguracji Mistrzostw Świata w 1949 roku. To w Holandii dochodziło do epickich pojedynków pomiędzy zawodnikami, spektakularnych upadków oraz jeszcze lepszych ekspresowych powrotów po kontuzjach. Tor Assen znany jest jako "Katedra Prędkości", ma 4,542 km długości, szybkie zmiany kierunku i stosunkowo wąską nitkę, co nie daje zawodnikom ani chwili na odpoczynek. W ubiegłorocznej rundzie w Holandii bezkonkurencyjny był Marc Marquez , wygrywając sprint i wyścig. Wcześniej, przez trzy sezony, niepokonany był tam z kolei Pecco Bagnaia .

Brad Binder w akcji na torze w Assen © Red Bull Content Pool

#12 Grand Prix Niemiec

Data: 10–12 lipca 2026

Tor: Sachsenring, Niemcy

Przed wyścigiem w Niemczech pewne są dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest to najmniejszy tor w kalendarzu, na którym większość zakrętów jest w lewo, no i ten jeden prawy, prowadzący w dół i nazywany "wodospadem". Po drugie, Sachsenring to obiekt, na którym absolutnym dominatorem jest Marc Marquez, co potwierdził w 2025 roku wygrywając sprint i wyścig główny. Wyścig w zeszłym sezonie zapisze się jednak w pamięci przede wszystkim z powodu rekordowej liczby upadków – na mecie zmagań MotoGP zameldowało się tylko 10 zawodników!

Alex Marquez na torze Sachsenring © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

#13 Grand Prix Wielkiej Brytanii

Data: 7–9 sierpnia 2026

Tor: Silverstone Circuit, Wielka Brytania

Tym razem runda o Grand Prix Wielkiej Brytanii na kultowym torze Silverstone wraca na swoje stałe miejsce w kalendarzu i odbędzie się nie w maju, a w sierpniu. Brytyjski obiekt jest jednym z najszybszych torów w kalendarzu, a długie łuki i szybkie zmiany kierunku wymagają od zawodników niezwykłej precyzji. Pogoda na Silverstone, nawet latem, potrafi być kapryśna, dodając wyścigom nieprzewidywalności. Przed rokiem podczas GP Wielkiej Brytanii zwycięstwami podzielili się Alex Marquez (w sprincie) oraz Marco Bezzecchi (w wyścigu). Dla Włocha była to wyjątkowa, bo pierwsza, wygrana na Aprilii.

Johann Zarco na torze Silverstone © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

#14 Grand Prix Aragonii

Data: 28–30 sierpnia 2026

Tor: MotorLand Aragón, Hiszpania

Podobnie jak zmagania na Silverstone, tak i Grand Prix Aragonii wraca na swoje miejsce w kalendarzu – na koniec wakacji. Obiekt MotorLand Aragón to nowoczesny tor, jeden z młodszych w kalendarzu MotoGP, z różnorodnymi zakrętami i znacznymi różnicami wzniesień. Położony w hiszpańskiej prowincji Teruel, tor jest ceniony za techniczne wyzwania i malownicze otoczenie. Od lat za króla tego obiektu uznaje się Marca Marqueza , który ma tam nawet zakręt nazwany swoim imieniem. W sezonie 2024 Hiszpan wrócił na tron właśnie w Aragonii , sięgając tam po swoje pierwsze od 1043 dni zwycięstwo i kończąc niejako rozdział kariery pt. "kontuzja ręki". W 2025 roku to ponownie Marc zgarnął w Aragonii dublet zwycięstw.

Pedro Acosta na MotorLand Aragon w sezonie 2025 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

#15 Grand Prix San Marino

Data: 11–13 września 2026

Tor: Misano World Circuit Marco Simoncelli, Włochy

Tor Misano położony jest tuż obok San Marino i zaledwie kilka kilometrów od Adriatyku. To sprawia, że jest to świetne miejsce, by wizytę na MotoGP połączyć z urlopem, tym bardziej, że we wrześniu pogoda na Misano dopisuje. Na obiekcie imienia Marco Simoncelliego niejednokrotnie dochodziło do epickich pojedynków o wygraną. W sezonie 2025 włoski sprint wygrał lokales Marco Bezzecchi , a w wyścigu głównym górą był Marc Marquez . To wtedy też Hiszpan wykonał słynną "cieszynkę" w stylu Leo Messiego, niejako zamykając usta gwiżdżącym na niego Tifosi.

#16 Grand Prix Austrii

Data: 18–20 września 2026

Tor: Red Bull Ring, Austria

Dekadę temu zmagania na torze Red Bull Ring szturmem wdarły się do kalendarza MotoGP. Tym razem nieco nietypowo, to runda w Styrii zakończy tzw. europejską część sezonu, zanim stawka uda się w tourneé po Azji i Australii. Austriacki tor jest krótki, ale niezwykle szybki, słynie z różnic wysokości i oferuje wiele okazji do wyprzedzania, zapewniając tym samym epickie ściganie. Pamiętacie jeszcze pojedynki Marca Marqueza z Andreą Dovizioso do ostatniego zakrętu? Albo finisz na krawędzi siedzenia – w ostatnim zakręcie, a jakże! – w 2020 roku w wykonaniu Jacka Millera , Pola Espargaro oraz Miguela Oliveiry ? A może wolicie finisz Brada Bindera w deszczu na slickach lub pierwsze zwycięstwo Jorge Martina w MotoGP – z 2021? W latach 2022-2024 na Red Bull Ringu brylował Pecco Bagnaia , ale w sezonie 2025 po dublet sięgnął tam Marc Marquez .

Start wyścigu MotoGP o GP Austrii 2025 © Red Bull Content Pool

#17 Grand Prix Japonii

Data: 2–4 października 2026

Tor: Mobility Resort Motegi, Japonia

Motegi to tor, który słynie z ostrych hamowań i krótkich prostych, co sprzyja technicznej jeździe. Obiekt, który przed laty wybudowała Honda, jest jednym z najbardziej wymagających pod względem zużycia hamulców. Zmienna pogoda i tajfuny czasami utrudniają rywalizację podczas Grand Prix, dodając do niego jeszcze więcej nieprzewidywalności. Choć Kraj Kwitnącej Wiśni to dom takich producentów jak wspomniana wcześniej Honda czy Yamaha, to od kilku lat na torze Motegi dominuje Ducati, którego zawodnicy wygrali cztery poprzednie rundy o GP Japonii. W sezonach 2024 i 2025 najlepszy był tu Pecco Bagnaia , a w minionym roku właśnie na Motegi swoje dziewiąte mistrzostwo świata przypieczętował Marc Marquez .

Brad Binder w akcji podczas GP Japonii 2024 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

#18 Grand Prix Indonezji

Data: 9–11 października 2026

Tor: Mandalika International Street Circuit, Indonezja

W 2022 roku Indonezja doczekała się oficjalnego debiutu w MotoGP, a tor z marszu zyskał miano jednego z najpiękniej położonych w całym kalendarzu. Nic dziwnego, skoro ulokowano go na wyspie Lombok tuż przy malowniczych plażach. Dotychczas ścigano się tutaj cztery razy, a w ubiegłorocznym GP Indonezji na torze Mandalika triumfował debiutant Fermin Aldeguer , dla którego była to pierwsza wygrana w karierze.

Spektakularne widoki na wyspie Lombok © KTM Media

#19 Grand Prix Australii

Data: 23–25 października 2026

Tor: Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia

Phillip Island to jeden z najpiękniej położonych torów wyścigowych na świecie. Niesamowita nitka tego obiektu w połączeniu z lokalizacją – często oferuje niezwykle zacięte wyścigi. Jedynym problemem jest to, że MotoGP przylatuje na Antypody dopiero w październiku, a więc na początku australijskiej wiosny. Z reguły jest przez to dość zimno, wietrznie i deszczowo. Mimo wszystko, kibice i zawodnicy zawsze z niecierpliwością czekają na GP Australii. To tu w przeszłości rozgrywały się jedne z najlepszych wyścigów w historii MotoGP – w 2023 roku, po epickiej pogoni, po swoje pierwsze zwycięstwo w MotoGP sięgnął tam Johann Zarco , a w minionym sezonie debiutancki triumf w klasie królewskiej zgarnął tam Raul Fernandez .

Spektakularny obiekt Phillip Island © Getty Images

#20 Grand Prix Malezji

Data: 30 października–1 listopada 2026

Tor: Sepang International Circuit, Malezja

Tor Sepang o długości 5,5 km co roku gości u siebie stawkę MotoGP dwukrotnie – najpierw zimą podczas przedsezonowych testów, a następnie jesienią przy okazji GP Malezji. Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ to jeden z najbardziej wszechstronnych torów w kalendarzu, charakteryzujący się dwiema długimi prostymi oraz technicznymi zakrętami. W Malezji do rywalizacji często włącza się pogoda, a tropikalne burze dodają zmaganiom dramaturgii. W sezonie 2025 na Sepang w sprincie triumfował Pecco Bagnaia , a w wyścigu najlepszy był Alex Marquez .

Alex Marquez najszybszy podczas zimowych testów w Malezji © Gresini Racing

#21 Grand Prix Portugalii

Data: 13–15 listopada 2026

Tor: Autódromo Internacional do Algarve, Portugalia

Po spektakularnym debiucie w 2020 roku, portugalski tor w Portimao na stałe wpisał się już w rywalizację MotoGP. Zawodnicy i kibice pokochali ten obiekt, czemu trudno się dziwić. Algarve International Circuit nazywany jest „rollercoasterem MotoGP” i jest jednym z najbardziej ekscytujących torów w kalendarzu. Obiekt o długości 4,592 km charakteryzuje się licznymi zmianami wysokości i spektakularnym ostatnim zakrętem, co sprawia, że jazda tutaj to prawdziwe wyzwanie. Tym razem runda raz jeszcze rozgrywana będzie pod koniec sezonu, na tydzień przed finałem rywalizacji. Przed rokiem w portugalskim sprincie gorą był Alex Marquez , a niedzielny wyścig padł łupem Marco Bezzecchiego .

To nie jest fotomontaż! Takie cuda tylko w Portimao! © KTM Media

#22 Grand Prix Walencji

Data: 20–22 listopada 2026

Tor: Circuit Ricardo Tormo, Hiszpania

Walencja jak zwykle pełni w kalendarzu MotoGP rolę gospodarza finału sezonu wraca. Obiekt imienia Ricardo Tormo przypomina stadion, bo trybuny zlokalizowane są na zewnętrznej i jeśli tylko na torze są kibice, to praktycznie z każdego miejsca mogą podziwiać na żywo większą część okrążenia. MotoGP przylatuje do Walencji w drugiej połowie listopada, kiedy zwykle jest już chłodno. Do tego na tym krótkim, ciasnym torze z reguły trudno jest wyprzedzać, więc kwalifikacje są szalenie istotne. Przed rokiem zwycięstwami w Walencji podzielili się Alex Marquez (sprint) oraz Marco Bezzecchi (wyścig).

Alex Marquez podczas finału sezonu 2025 w Walencji © Gold & Goose / Red Bull Content Pool