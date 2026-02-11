Kalendarz MotoGP 2026: Czy to będzie najlepszy sezon od lat?

Kalendarz MotoGP 2026:
- 27 lutego–1 marca – GP Tajlandii
- 20–22 marca – GP Brazylii
- 27–29 marca – GP Ameryk
- 10–12 kwietnia – GP Kataru
- 24–26 kwietnia – GP Hiszpanii
- 8–10 maja – GP Francji
- 15–17 maja – GP Katalonii
- 29–31 maja – GP Włoch
- 5–7 czerwca – GP Węgier
- 19–21 czerwca – GP Czech
- 26–28 czerwca – TT Assen (Holandia)
- 10–12 lipca – GP Niemiec
- 7–9 sierpnia – GP Wielkiej Brytanii
- 28–30 sierpnia – GP Aragonii
- 11–13 września – GP San Marino
- 18–20 września – GP Austrii
- 2–4 października – GP Japonii
- 9–11 października – GP Indonezji
- 23–25 października – GP Australii
- 30 października–1 listopada – GP Malezji
- 13–15 listopada – GP Portugalii
- 20–22 listopada – GP Walencji
#1 Grand Prix Tajlandii
- Data: 27 lutego–1 marca 2026
- Tor: Chang International Circuit, Tajlandia
Po raz drugi z rzędu nowy cykl zmagań Motocyklowych Mistrzostw Świata rozpocznie się na torze Chang International Circuit w Tajlandii. Tor w Buriram zadebiutował w kalendarzu MotoGP w 2018 roku i szybko zyskał uznanie dzięki swojemu wyjątkowemu układowi. Charakteryzuje się długimi prostymi i technicznymi zakrętami, co sprzyja emocjonującym wyścigom i częstym manewrom wyprzedzania. Niejednokrotnie wyścigi rozstrzygały się tam dopiero na ostatnim okrążeniu. W sezonie 2025 najszczęśliwszym zawodnikiem w Tajlandii będzie z kolei Somkiat Chantra, który zadebiutował w klasie królewskiej od razu przed własnymi kibicami. Sobotni sprint i niedzielny wyścig główny w minionym sezonie wygrał tam Marc Marquez, rozpoczynając tym samym marsz po tytuł mistrzowski.
#2 Grand Prix Brazylii
- Data: 20–22 marca 2026
- Tor: Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, Brazylia
Po wieloletniej przerwie Brazylia wraca do kalendarza Motocyklowych Mistrzostw Świata, a druga runda sezonu 2026 będzie pierwszym wyścigiem klasy królewskiej w tym kraju od 2004 roku. Przez lata areną zmagań było Rio de Janeiro i tor Jacarepaguá, jednak po jego zamknięciu MotoGP zniknęło z Brazylii na ponad dwie dekady. Teraz mistrzostwa powracają na zupełnie nowy obiekt w Goiania, przygotowany z myślą o współczesnych wymaganiach serii. Układ toru łączy szybkie partie z technicznymi sekwencjami zakrętów, co ma sprzyjać emocjonującym wyścigom i częstym manewrom wyprzedzania. Wysokie temperatury oraz specyficzna przyczepność asfaltu mogą dodatkowo namieszać w stawce. Pierwsze brazylijskie Grand Prix po 22 latach przerwy zapowiada się więc jako jedna z najbardziej nieprzewidywalnych rund sezonu 2026. Brazylijscy kibice będą mieli jeszcze jeden powód do radości – w MotoGP w tym roku debiutuje ich reprezentant, pierwszy w historii brazylijski mistrz świata Diogo Moreira.
#3 Grand Prix Ameryk
- Data: 27–29 marca 2026
- Tor: Circuit of the Americas, USA
Spektakularny obiekt Circuit of the Americas w Austin, w Teksasie, to stały punkt kalendarza MotoGP od 2013 roku. Charakteryzuje się unikalnym układem z 20 zakrętami i znacznymi różnicami wysokości, w tym słynnym, stromym podjazdem do pierwszego zakrętu. Przez lata za "Króla COTA" uchodził Marc Marquez, który wygrywał tu siedmiokrotnie, w tym sześć razy z rzędu w latach 2013-2018. Jedynym zawodnikiem poza Hiszpanem, który triumfował w Austin w MotoGP więcej niż raz jest Alex Rins. W sezonie 2025 w GP Ameryk triumfował z kolei Pecco Bagnaia, który wykorzystał upadek jadącego na pozycji lidera Marca Marqueza. Hiszpan był z kolei najlepszy w sobotnim sprincie.
#4 Grand Prix Kataru
- Data: 10–12 kwietnia 2026
- Tor: Lusail International Circuit, Katar
Po raz drugi z rzędu Grand Prix Kataru znalazło się w kalendarzu dopiero jako czwarta runda sezonu. Tradycyjnie to tutaj, od 2007 roku, zazwyczaj odbywała się inauguracja sezonu MotoGP. Zmagania na Lusail International Circuit są wyjątkowe, bo to wciąż pierwsze i jedyne Grand Prix rozgrywane w nocy, chociaż "poranne" treningi i "popołudniowe" sesje Moto3 odbywają się jeszcze za dnia. W przeszłości wyścigi MotoGP na przedmieściach Dohy rozstrzygały się dopiero na ostatnim okrążeniu. Przed rokiem w Katarze zarówno sprint, jak i wyścig główny, wygrał Marc Marquez.
Pamiętacie, że to także w Katarze Pedro Acosta, w swoim drugim wyścigu w karierze w Grand Prix (w Moto3) rozstawił wszystkich po kątach i... wygrał wyścig po starcie z alei serwisowej?!
4 min
Szalona pogoń Pedro Acosty w Katarze
Z pit-lane po zwycięstwo: poznajcie wschodzącą gwiazdę Moto3, Pedro Acostę!
#5 Grand Prix Hiszpanii
- Data: 24–26 kwietnia 2026
- Tor: Circuito de Jerez – Ángel Nieto, Hiszpania
Zgodnie z dawną tradycją, europejska część sezonu MotoGP rozpocznie się w hiszpańskim Jerez de la Frontera, które obecne jest w kalendarzu od 1987 roku. Rundę o GP Hiszpanii rokrocznie odwiedzają tysiące kibiców. Nic dziwnego, bo położony w Andaluzji nieco ponad 4,4-kilometrowy obiekt Circuito de Jerez – Ángel Nieto, oferuje wyjątkową atmosferę, a trybuny są zlokalizowane blisko nitki toru. Najbardziej spektakularna jest tzw. sekcja stadionowa, na której wielokrotnie dochodzi do decydujących ataków. W minionym sezonie w Jerez sprint wygrał Marc Marquez, ale w niedzielę górą był Alex Marquez. Trium Alexa miał wyjątkowy smak, ponieważ Hiszpan właśnie przed własnymi kibicami wywalczył pierwszą wygraną w karierze MotoGP.
#6 Grand Prix Francji
- Data: 8–10 maja 2026
- Tor: Circuit Bugatti, Francja
Tor Le Mans Bugatti Circuit o długości 4185 m, to absolutna mekka motorsportu, znana przede wszystkim z wyścigów długodystansowych. Obiekt cechuje nieprzewidywalna pogody, która często dorzuca swoje trzy grosze do rywalizacji. Tor łączy szybkie proste z wolniejszymi, technicznymi sekcjami, co stanowi wyzwanie dla zawodników i inżynierów. GP Francji jak zwykle odbędzie się w połowie maja i ponownie zgromadzi na trybunach setki tysięcy kibiców – to właśnie tutaj w 2024 roku przez trzy dni pojawiło się aż 297 471 fanów, ustanawiając nowy rekord MotoGP. Przed rokiem we Francji po historyczny triumf w deszczowym wyścigu sięgnął Johann Zarco, wygrywając przed ponad 100-tysiącami swoich kibiców. Dla Francuza był to pierwszy triumf na Hondzie i to wywalczony z ponad 20-sekundową przewagą nad najbliższym rywalem, Marcem Marquezem (triumfatorem sobotniego sprintu). Co ciekawe, Zarco na Le Mans został tym samym pierwszym Francuzem od czasu Pierre’a Monnereta w 1954 roku, który wygrał domowy wyścig we Francji w klasie królewskiej.
#7 Grand Prix Katalonii
- Data: 15–17 maja 2026
- Tor: Circuit de Barcelona-Catalunya, Hiszpania
Zmagania w Katalonii wracają na swoje stałe, wiosenne miejsce w kalendarzu – zawodnicy przyjadą pod Barcelonę już w maju. Tor w Montmeló to jeden z ulubionych obiektów całej stawki, znany z wymagających kombinacji zakrętów i długiej prostej. Na obiekcie o długości 4,657 km niejednokrotnie dochodziło do epickich pojedynków i walki o triumf do ostatnich metrów. Fani w Hiszpanii zawsze licznie zapełniają trybuny, tworząc niesamowitą atmosferę. Przed rokiem sprint w Barcelonie wygrał Marc Marquez, ale w niedzielnym wyścigu górą był jego brat Alex Marquez. Dla zawodnika Gresini Racing była to druga wygrana w sezonie 2025.
#8 Grand Prix Włoch
- Data: 29–31 maja 2026
- Tor: Autodromo Internazionale del Mugello, Włochy
Włoskie Grand Prix zdecydowanie ma w sobie „to coś”. Położony u podnóża toskańskich wzgórz, tor Mugello jest jednym z ulubionych obiektów wśród kibiców oraz zawodników. Na świecie znaleźć można zaledwie kilka torów mogących konkurować z toskańską trasą w kategorii "najpiękniej położony obiekt wyścigowy na świecie". Szczypty magii tamtejszej rundzie dodaje niesamowity doping włoskich Tifosi, którzy korzystają z możliwości spania na torze. Kibice w ostatnich latach nie mogli też narzekać na brak wrażeń – na Mugello często wyścigi rozstrzygają się dopiero na samym finiszu, a ostatnimi czasy prym wiedzie tam Ducati. W 2025 roku po dublet w Toskanii sięgnął nie kto inny, jak Marc Marquez.
#9 Grand Prix Węgier
- Data: 5–7 czerwca 2026
- Tor: Balaton Park Circuit, Węgry
Po powrocie MotoGP na Węgry w 2025 roku, w tym sezonie runda na obiekcie Balaton Park rozegrana zostanie już na początku czerwca. Obiekt położony w pobliżu słynnego jeziora Balaton pod Budapesztem ma 4,115 km długości i oferuje mieszankę szybkich prostych i technicznych zakrętów, które w teorii gwarantują widowiskowe pojedynki i liczne manewry wyprzedzania. Niestety, w 2025 roku frekwencyjnie runda na Węgrzech okazała się niewypałem – przez trzy dni na torze pojawiło się tylko 80 tysięcy kibiców, co daje drugi najgorszy wynik w sezonie (po GP Kataru). W rywalizacji o węgierskie punkty królował Marc Marquez, a najlepszy swój wynik w 2025 roku uzyskał tu były mistrz świata Jorge Martin.
#10 Grand Prix Czech
- Data: 19–21 czerwca 2026
- Tor: Automotodrom Brno, Czechy
W sezonie 2025, po kilkuletniej przerwie, Czechy wróciły do MotoGP! Ukochane przez polskich kibiców Brno tym razem gościć będzie u siebie Motocyklowe Mistrzostwa Świata w drugiej połowie czerwca – w dwa tygodnie po zmaganiach nad Balatonem. Tor nieopodal Brna ma długość 5,403 km i położony jest w malowniczych lasach, oferując motocyklistom ciekawy układ i spore różnice wzniesień. W 2020 roku po wygraną w Czechach, swoją pierwszą w klasie królewskiej, sięgnął Brad Binder, a w sezonie 2025 dwukrotnie najlepszy był tu Marc Marquez.
#11 Assen TT (Holandia)
- Data: 26–28 czerwca 2026
- Tor: TT Circuit Assen, Holandia
Absolutny klasyk MotoGP, który z przerwą w 2020 roku, w kalendarzu jest obecny od inauguracji Mistrzostw Świata w 1949 roku. To w Holandii dochodziło do epickich pojedynków pomiędzy zawodnikami, spektakularnych upadków oraz jeszcze lepszych ekspresowych powrotów po kontuzjach. Tor Assen znany jest jako "Katedra Prędkości", ma 4,542 km długości, szybkie zmiany kierunku i stosunkowo wąską nitkę, co nie daje zawodnikom ani chwili na odpoczynek. W ubiegłorocznej rundzie w Holandii bezkonkurencyjny był MarcMarquez, wygrywając sprint i wyścig. Wcześniej, przez trzy sezony, niepokonany był tam z kolei Pecco Bagnaia.
#12 Grand Prix Niemiec
- Data: 10–12 lipca 2026
- Tor: Sachsenring, Niemcy
Przed wyścigiem w Niemczech pewne są dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest to najmniejszy tor w kalendarzu, na którym większość zakrętów jest w lewo, no i ten jeden prawy, prowadzący w dół i nazywany "wodospadem". Po drugie, Sachsenring to obiekt, na którym absolutnym dominatorem jest Marc Marquez, co potwierdził w 2025 roku wygrywając sprint i wyścig główny. Wyścig w zeszłym sezonie zapisze się jednak w pamięci przede wszystkim z powodu rekordowej liczby upadków – na mecie zmagań MotoGP zameldowało się tylko 10 zawodników!
#13 Grand Prix Wielkiej Brytanii
- Data: 7–9 sierpnia 2026
- Tor: Silverstone Circuit, Wielka Brytania
Tym razem runda o Grand Prix Wielkiej Brytanii na kultowym torze Silverstone wraca na swoje stałe miejsce w kalendarzu i odbędzie się nie w maju, a w sierpniu. Brytyjski obiekt jest jednym z najszybszych torów w kalendarzu, a długie łuki i szybkie zmiany kierunku wymagają od zawodników niezwykłej precyzji. Pogoda na Silverstone, nawet latem, potrafi być kapryśna, dodając wyścigom nieprzewidywalności. Przed rokiem podczas GP Wielkiej Brytanii zwycięstwami podzielili się Alex Marquez (w sprincie) oraz Marco Bezzecchi (w wyścigu). Dla Włocha była to wyjątkowa, bo pierwsza, wygrana na Aprilii.
#14 Grand Prix Aragonii
- Data: 28–30 sierpnia 2026
- Tor: MotorLand Aragón, Hiszpania
Podobnie jak zmagania na Silverstone, tak i Grand Prix Aragonii wraca na swoje miejsce w kalendarzu – na koniec wakacji. Obiekt MotorLand Aragón to nowoczesny tor, jeden z młodszych w kalendarzu MotoGP, z różnorodnymi zakrętami i znacznymi różnicami wzniesień. Położony w hiszpańskiej prowincji Teruel, tor jest ceniony za techniczne wyzwania i malownicze otoczenie. Od lat za króla tego obiektu uznaje się MarcaMarqueza, który ma tam nawet zakręt nazwany swoim imieniem. W sezonie 2024 Hiszpan wrócił na tron właśnie w Aragonii, sięgając tam po swoje pierwsze od 1043 dni zwycięstwo i kończąc niejako rozdział kariery pt. "kontuzja ręki". W 2025 roku to ponownie Marc zgarnął w Aragonii dublet zwycięstw.
#15 Grand Prix San Marino
- Data: 11–13 września 2026
- Tor: Misano World Circuit Marco Simoncelli, Włochy
Tor Misano położony jest tuż obok San Marino i zaledwie kilka kilometrów od Adriatyku. To sprawia, że jest to świetne miejsce, by wizytę na MotoGP połączyć z urlopem, tym bardziej, że we wrześniu pogoda na Misano dopisuje. Na obiekcie imienia Marco Simoncelliego niejednokrotnie dochodziło do epickich pojedynków o wygraną. W sezonie 2025 włoski sprint wygrał lokales Marco Bezzecchi, a w wyścigu głównym górą był Marc Marquez. To wtedy też Hiszpan wykonał słynną "cieszynkę" w stylu Leo Messiego, niejako zamykając usta gwiżdżącym na niego Tifosi.
2 min
Dario Costa nad torem Misano
Spektakularny lot nad torem Misano. Okrążenie normalnie pokonywane bolidem lub motocyklem MotoGP, Dario Costa zaliczył samolotem.
#16 Grand Prix Austrii
- Data: 18–20 września 2026
- Tor: Red Bull Ring, Austria
Dekadę temu zmagania na torze Red Bull Ring szturmem wdarły się do kalendarza MotoGP. Tym razem nieco nietypowo, to runda w Styrii zakończy tzw. europejską część sezonu, zanim stawka uda się w tourneé po Azji i Australii. Austriacki tor jest krótki, ale niezwykle szybki, słynie z różnic wysokości i oferuje wiele okazji do wyprzedzania, zapewniając tym samym epickie ściganie. Pamiętacie jeszcze pojedynki Marca Marqueza z Andreą Dovizioso do ostatniego zakrętu? Albo finisz na krawędzi siedzenia – w ostatnim zakręcie, a jakże! – w 2020 roku w wykonaniu Jacka Millera, Pola Espargaro oraz MiguelaOliveiry? A może wolicie finisz Brada Bindera w deszczu na slickach lub pierwsze zwycięstwo Jorge Martina w MotoGP – z 2021? W latach 2022-2024 na Red Bull Ringu brylował Pecco Bagnaia, ale w sezonie 2025 po dublet sięgnął tam Marc Marquez.
#17 Grand Prix Japonii
- Data: 2–4 października 2026
- Tor: Mobility Resort Motegi, Japonia
Motegi to tor, który słynie z ostrych hamowań i krótkich prostych, co sprzyja technicznej jeździe. Obiekt, który przed laty wybudowała Honda, jest jednym z najbardziej wymagających pod względem zużycia hamulców. Zmienna pogoda i tajfuny czasami utrudniają rywalizację podczas Grand Prix, dodając do niego jeszcze więcej nieprzewidywalności. Choć Kraj Kwitnącej Wiśni to dom takich producentów jak wspomniana wcześniej Honda czy Yamaha, to od kilku lat na torze Motegi dominuje Ducati, którego zawodnicy wygrali cztery poprzednie rundy o GP Japonii. W sezonach 2024 i 2025 najlepszy był tu Pecco Bagnaia, a w minionym roku właśnie na Motegi swoje dziewiąte mistrzostwo świata przypieczętował Marc Marquez.
#18 Grand Prix Indonezji
- Data: 9–11 października 2026
- Tor: Mandalika International Street Circuit, Indonezja
W 2022 roku Indonezja doczekała się oficjalnego debiutu w MotoGP, a tor z marszu zyskał miano jednego z najpiękniej położonych w całym kalendarzu. Nic dziwnego, skoro ulokowano go na wyspie Lombok tuż przy malowniczych plażach. Dotychczas ścigano się tutaj cztery razy, a w ubiegłorocznym GP Indonezji na torze Mandalika triumfował debiutant Fermin Aldeguer, dla którego była to pierwsza wygrana w karierze.
#19 Grand Prix Australii
- Data: 23–25 października 2026
- Tor: Phillip Island Grand Prix Circuit, Australia
Phillip Island to jeden z najpiękniej położonych torów wyścigowych na świecie. Niesamowita nitka tego obiektu w połączeniu z lokalizacją – często oferuje niezwykle zacięte wyścigi. Jedynym problemem jest to, że MotoGP przylatuje na Antypody dopiero w październiku, a więc na początku australijskiej wiosny. Z reguły jest przez to dość zimno, wietrznie i deszczowo. Mimo wszystko, kibice i zawodnicy zawsze z niecierpliwością czekają na GP Australii. To tu w przeszłości rozgrywały się jedne z najlepszych wyścigów w historii MotoGP – w 2023 roku, po epickiej pogoni, po swoje pierwsze zwycięstwo w MotoGP sięgnął tam Johann Zarco, a w minionym sezonie debiutancki triumf w klasie królewskiej zgarnął tam Raul Fernandez.
#20 Grand Prix Malezji
- Data: 30 października–1 listopada 2026
- Tor: Sepang International Circuit, Malezja
Tor Sepang o długości 5,5 km co roku gości u siebie stawkę MotoGP dwukrotnie – najpierw zimą podczas przedsezonowych testów, a następnie jesienią przy okazji GP Malezji. Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ to jeden z najbardziej wszechstronnych torów w kalendarzu, charakteryzujący się dwiema długimi prostymi oraz technicznymi zakrętami. W Malezji do rywalizacji często włącza się pogoda, a tropikalne burze dodają zmaganiom dramaturgii. W sezonie 2025 na Sepang w sprincie triumfował Pecco Bagnaia, a w wyścigu najlepszy był Alex Marquez.
#21 Grand Prix Portugalii
- Data: 13–15 listopada 2026
- Tor: Autódromo Internacional do Algarve, Portugalia
Po spektakularnym debiucie w 2020 roku, portugalski tor w Portimao na stałe wpisał się już w rywalizację MotoGP. Zawodnicy i kibice pokochali ten obiekt, czemu trudno się dziwić. Algarve International Circuit nazywany jest „rollercoasterem MotoGP” i jest jednym z najbardziej ekscytujących torów w kalendarzu. Obiekt o długości 4,592 km charakteryzuje się licznymi zmianami wysokości i spektakularnym ostatnim zakrętem, co sprawia, że jazda tutaj to prawdziwe wyzwanie. Tym razem runda raz jeszcze rozgrywana będzie pod koniec sezonu, na tydzień przed finałem rywalizacji. Przed rokiem w portugalskim sprincie gorą był Alex Marquez, a niedzielny wyścig padł łupem Marco Bezzecchiego.
#22 Grand Prix Walencji
- Data: 20–22 listopada 2026
- Tor: Circuit Ricardo Tormo, Hiszpania
Walencja jak zwykle pełni w kalendarzu MotoGP rolę gospodarza finału sezonu wraca. Obiekt imienia Ricardo Tormo przypomina stadion, bo trybuny zlokalizowane są na zewnętrznej i jeśli tylko na torze są kibice, to praktycznie z każdego miejsca mogą podziwiać na żywo większą część okrążenia. MotoGP przylatuje do Walencji w drugiej połowie listopada, kiedy zwykle jest już chłodno. Do tego na tym krótkim, ciasnym torze z reguły trudno jest wyprzedzać, więc kwalifikacje są szalenie istotne. Przed rokiem zwycięstwami w Walencji podzielili się Alex Marquez (sprint) oraz Marco Bezzecchi (wyścig).