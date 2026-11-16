Domen Prevc – to na niego będą zwrócone wszystkie oczy w Lillehammer. Od marca 2025 roku do marca 2026 wygrał w skokach wszystko, co tylko można wygrać. Zeszłej zimy skala jego dominacji była tak ogromna, że mógłby sezon zakończyć praktycznie w połowie, a i tak zgarnąłby Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata .

Grono tych, którzy chętnie pokonaliby Słoweńca i wspięli się na szczyt, jest liczne. Na jego czele stoją oczywiście Austriacy, Japończycy Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido , Niemiec Philipp Raimund, Norwegowie, ale też Polacy , a zwłaszcza generacja naszych młodych skoczków.

Kibice biało-czerwonych wierzą rzecz jasna w Kacpra Tomasiaka , trzykrotnego medalistę olimpijskiego. Latem próbkę swoich możliwości pokazał również Klemens Joniak , który stanął na podium finałowych zawodów Grand Prix w Klingenthal.

Kalendarz Pucharu Świata w skokach narciarskich 2026/27

Puchar Świata w Lillehammer

Już niemal tradycyjnie sezon Pucharu Świata rozpocznie się w drugiej połowie listopada w norweskim Lillehammer, które przed ponad 30 laty organizowało Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Skoczkowie i skoczkinie na "dzień dobry" zmierzą się w konkursie mikstów, a w sobotę 21 listopada po raz pierwszy staną w szranki indywidualnie. Rok temu weekend w Lillehammer zdominowali zawodnicy Red Bulla – w sobotę triumfował Daniel Tschofenig, dzień później najlepszy był Ryoyu Kobayashi.

Kraj: Norwegia

Skocznia: HS 140

Data: 20-22 listopada

Domen Prevc © Red Bull Content Pool

Puchar Świata w Ruce

Mroźna Ruka, niegdyś znana w kalendarzu jako Kuusamo, powita uczestników w ostatni listopadowy weekend. Jednego można być pewnym: będzie do bólu zimno, a drugiego niemal pewnym: będzie też wiało. Przed rokiem – oczywiście z powodu mocnych podmuchów – udało się rozegrać tylko jeden konkurs. To żadna nowość, bo Rukatunturi ma opinię skoczni kapryśnej, chwilami wręcz niebezpiecznej. A dla Polaków pechowej, bo jeszcze nigdy nie wygrał tu reprezentant biało-czerwonych.

Kraj: Finlandia

Skocznia: HS 142

Data: 28-29 listopada

Puchar Świata w Wiśle

Trzeci weekend sezonu to Mikołajki w Wiśle. Wręcz dosłownie, bo 6 grudnia skoczków czeka drugi z dwóch konkursów zaplanowanych na obiekcie im. Adama Małysza. W zeszłym roku nie do zatrzymania w Beskidach był Domen Prevc, który właśnie tutaj rozpoczął marsz po Kryształową Kulę. Dla naszych reprezentantów będzie to jedna z dwóch okazji, by wystąpić przed własną publicznością – w styczniu czekają ich też domowe konkursy w Zakopanem.

Kraj: Polska

Skocznia: HS 134

Data: 5-6 grudnia

Puchar Świata w skokach © Red Bull Content Pool

Puchar Świata w Titisee-Neustadt

Titisee-Neustadt wraca do kalendarza po dwuletniej przerwie. To jeden z najbardziej oldschoolowych obiektów – ulokowany w gęstym lesie, w starym stylu, z naturalnymi torami lodowymi, używany tak naprawdę tylko przy okazji zawodów Pucharu Świata. Ale powiew starych skoków bywa tu wyjątkowo przyjemny, bo na Hochfirstschanze da się lądować w granicach 145-150 metrów. Polacy wspominają Titisee-Neustadt z rozrzewnieniem za sprawą triumfów Adama Małysza, Kamila Stocha czy Dawida Kubackiego.

Kraj: Niemcy

Skocznia: HS 142

Data: 11-13 grudnia

Puchar Świata w Engelbergu

Tradycyjny przedświąteczny przystanek na jednej z najpiękniejszych i najnowocześniejszych skoczni świata – u podnóża Titlis. Sama nazwa miasteczka brzmi magicznie i łączy się z bożonarodzeniowym klimatem. Engelberg to w końcu Anielska Góra. Najlepszych trzech zawodników każdego z konkursów wraca do domu z uroczymi prezentami – szklanymi aniołami, ale też sporym zastrzykiem pewności siebie przed nadchodzącym Turniejem Czterech Skoczni.

Kraj: Szwajcaria

Skocznia: HS 140

Data: 19-20 grudnia

75. Turniej Czterech Skoczni

Turniej Czterech Skoczni w Oberstdorfie

W tym roku legendarny turniej zmieni się nie do poznania, bo do mężczyzn dołączą kobiety, które po raz pierwszy w 75-letniej historii zmierzą się na czterech niemieckich i austriackich skoczniach. Ale jedno pozostaje nietykalne: kolejność, w jakiej zawodnicy odwiedzają poszczególne lokalizacje. Jak zawsze, tuż po Świętach pojawią się w Oberstdorfie, by walczyć o punkty, mocne turniejowe otwarcie i... pobicie rekordu skoczni "z brodą". Od 2003 roku nikt w oficjalnej serii nie poleciał tu dalej niż Sigurd Pettersen. 143,5 metra Norwega trzyma się mocno. Czy przetrwa kolejną próbę?

Kraj: Niemcy

Skocznia: HS 137

Data: 29 grudnia

Skocznia w Oberstdorfie © Hans Herbig/Red Bull Content Pool

Turniej Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen

1 stycznia nie byłby sobą bez Koncertu Noworocznego Filharmoników Wiedeńskich i konkursu w Garmisch-Partenkirchen. W Sylwestra kwalifikacje, potem krótkie świętowanie, bo zgodnie z tradycją zawodnicy wskoczą w Nowy Rok na olimpijskim obiekcie w Garmisch-Partenkirchen. To już nie te czasy, kiedy komuś zdarzało się pobalować nieco dłużej. Legenda głosi, że słynny Austriak Ernst Vettori pomylił niegdyś narty i... założył dwie różne.

Kraj: Niemcy

Skocznia: HS 142

Data: 1 stycznia

Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku

Słoneczny (a czasem też wietrzny) konkurs w Innsbrucku? Już nie. Po zmianach w kalendarzu, w związku z organizacją Turnieju Czerech Skoczni kobiet, po raz pierwszy zawodnicy wystartują na słynnej Bergisel przy sztucznym oświetleniu. Będzie inaczej, co nie znaczy, że mniej ciekawie, bo zmagania w Innsbrucku już nieraz potrafiły namieszać w turniejowej klasyfikacji. W końcu to unikatowy obiekt – dosłownie. Z futurystyczną wieżą, projektu słynnej architekt Zahy Hadid i... widokiem na cmentarz z belki startowej.

Kraj: Austria

Skocznia: HS 128

Data: 3 stycznia

Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen

W Święto Trzech Króli, 6 stycznia, poznamy króla czterech skoczni, zwycięzcę najbardziej prestiżowego turnieju w skokach narciarskich. Rok temu Złotego Orła w Bischofshofen wzniósł Słoweniec Domen Prevc, który ostatecznie skompletował całą gablotę trofeów (zdobył też mistrzostwo olimpijskie, mistrzostwo świata, mistrzostwo świata i Kryształową Kulę). Rywalizacja na skoczni im. Paula Ausserleitnera zawsze wzbudza emocje, zwłaszcza jeśli ktoś wygrał wcześniej w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku. Dotychczas tylko trzech zawodników zwyciężało na wszystkich czterech obiektach w trakcie jednego turnieju: Sven Hannawald, Kamil Stoch i Ryoyu Kobayashi.

Kraj: Austria

Skocznia: HS 142

Data: 6 stycznia

Turniej Czterech Skoczni © Red Bull Content Pool

Puchar Świata w Zakopanem

Jak zawsze w połowie stycznia polskich kibiców rozgrzeje biało-czerwone święto skoków na Wielkiej Krokwi. Tłumy na trybunach, głośna muzyka, zabawy, a nierzadko też sukcesy reprezentantów Polski. Adam Małysz i Kamil Stoch wygrywali w Zakopanem łącznie dziewięciokrotnie – cztery raz Małysz, pięć razy Stoch. Pod tym względem może z nimi konkurować tylko Austriak Gregor Schlierenzauer (pięć zwycięstw). Od 2020 roku biało-czerwoni czekają jednak na kolejny triumf przed własną publicznością. Czy zmieni to któryś z naszych młodych talentów?

Kraj: Polska

Skocznia: HS 140

Data: 16-17 stycznia

Puchar Świata w Sapporo

To ten weekend, kiedy trzeba zarwać nockę. Tym razem aż dwukrotnie. Po raz pierwszy w japońskim Sapporo skoczków czekają zmagania drużynowe – oprócz dwóch zawodów indywidualnych zmierzą się też w mikście. W ostatnich latach na Okurayamie brylowali gospodarz Ryoyu Kobayashi i Domen Prevc, którzy zwyciężyli w siedmiu z dziewięciu poprzednich konkursów.

Kraj: Japonia

Skocznia: HS 137

Data: 23-24 stycznia

Ryoyu Kobayashi - bicie rekordu lotu na nartach © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Puchar Świata w Willingen

Willingen to niemieckie Zakopane. Tłumy kibiców, morze piwa, wursty, foodtrucki, dobra zabawa i oczywiście dalekie loty – tak wygląda weekend pod Muehlenkopfschanze. Choć to nie skocznia mamucia, na żadnej innej dużej nie da się tak fruwać. Dość powiedzieć, że rekord to 155,5 metra Johanna Andre Forfanga, a w zeszłym roku równo 155 uzyskał Domen Prevc. Przed laty legendarne 151,5 metra osiągnął tu Adam Małysz. To jedna z najbardziej ikonicznych prób Małyszomanii.

Kraj: Niemcy

Skocznia: HS 147

Data: 29-31 stycznia

Puchar Świata w Lake Placid

Puchar Świata znów zagości na trzech kontynentach, bo do kalendarza wraca tak lubiane przez fanów Lake Placid, często nazywane amerykańskim Zakopanem ze względu na liczną frekwencję polskich fanów. Konkursy za Oceanem mają wyjątkowy klimat, a profil skoczni sprzyja widowiskowości. Nie fruwa się tu przesadnie daleko, ale niska parabola w pierwszej fazie, a i odlatywanie w drugiej robią wrażenie. Choć punkt K wynosi tylko 115 metrów, rekord to 136 Ryoyu Kobayashiego.

Kraj: Stany Zjednoczone

Skocznia: HS 128

Data: 6-7 lutego

Andreas Wellinger © Red Bull Content Pool

Puchar Świata w Lahti

Lahti to wręcz obowiązkowy punkt kalendarza. Trudno wyobrazić sobie sezon bez marcowej wizyty na Salpausselce. Tej zimy skoczkowie odwiedzą jednak ikoniczną skocznię w lutym – a to ze względu na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym. Walentynki w Lahti? Nie brzmi może zbyt romantycznie, zwłaszcza gdyby ujawniła się kapryśna natura obiektu i wietrzna pogoda, ale polscy kibice miasteczko położone około godziny drogi od Helsinek z pewnością darzą gorącym uczuciem. Tutaj medal mistrzostw świata zdobył Stanisław Marusarz, tutaj pierwszy tytuł mistrza świata wywalczył Adam Małysz i wreszcie tutaj pierwszy i jak dotąd jedyny drużynowy tytuł wywalczyła nasza drużyna. A tych miłych akcentów było jeszcze więcej.

Kraj: Finlandia

Skocznia: HS 130

Data: 13-14 lutego

Puchar Świata w Vikersund

Mamut w Vikersund nie imponuje już tak bardzo jak w latach 2015-2017, kiedy regularnie bito tutaj rekordy świata, a lądowanie w granicach 250 metrów było wręcz normą, ale to zawsze loty narciarskie. W tym sezonie zawodnicy nie będą mieli zbyt wielu okazji, by poprawić rekordy życiowe – tylko dwa weekendy, jeden na Vikersundbakken, i jeden na zakończenie w Planicy. Zeszłej zimy z pierwszego zwycięstwa w karierze cieszył się tu Austriak Stephan Embacher. Drugiego dnia najsilniejszy okazał się niestety wiatr.

Kraj: Norwegia

Skocznia: HS 240

Data: 20-21 stycznia

Skoki narciarskie © Red Bull Content Pool

Mistrzostwa świata w Falun

Rok po igrzyskach zawodnicy znów powalczą o medale – tyle że mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym. Czempionat w szwedzkim Falun poprzednio rozgrywano w 2015 roku. Później skocznie poszły w odstawkę i wróciły do kalendarza w zeszłym sezonie. Ponad dekadę temu tytuły na Lugnet wywalczyli Niemiec Severin Freund oraz nieoczekiwanie Norweg Rune Velta. Obu na próżno szukać dzisiaj w stawce, z zastrzeżeniem, że Velta wciąż rywalizuje o trofea, ale już jako trener reprezentacji Norwegii. Jego podopieczny, Marius Lindvik, będzie bronił złota wywalczonego na normalnej skoczni w 2025 roku w Trondheim. Na dużej po mistrzostwo pofrunął wówczas Domen Prevc, wchodząc jednocześnie na ścieżkę usłaną złotem.

Kraj: Szwecja

Daty:

27 lutego (konkurs drużyn mieszanych na normalnej skoczni)

28 lutego (konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni)

4 marca (konkurs drużynowy mężczyzn na dużej skoczni)

6 marca (konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni)

Puchar Świata w Oslo

Przedostatni weekend sezonu na legendarnej, aczkolwiek problematycznej Holmenkollbakken. Skocznia w stolicy Norwegii słynie z futurystycznej bryły, niecki i przeciwstoku, na którym wytracają prędkość zawodnicy, ale też zawirowań powietrznych. Zdarza się, że lider Pucharu Świata potrafi przepaść, a na podium wskakuje ktoś z drugiego szeregu – tak było choćby przed rokiem, kiedy pierwsze wygrane w karierze świętowali Szwajcar Gregor Deschwanden i Japończyk Tomofumi Naito. Niemniej, dla polskich skoków, a zwłaszcza fanów Adama Małysza, to wciąż szczególne miejsce. W końcu to tutaj nasz mistrz zwyciężył po raz pierwszy, a 15 lat później obwieścił zakończenie kariery.

Kraj: Norwegia

Skocznia: HS 134

Data: 13-14 lutego

Skoki narciarskie © Red Bull Content Pool

Puchar Świata w Planicy

Skoczkowie zwieńczą sezon lotami na legendarnej Letalnicy wcześniej niż w poprzednich latach za sprawą Wielkanocy. Pięknej, słonecznej pogody i tak można się spodziewać – to znak rozpoznawczy Planicy, choć w poprzednich dwóch sezonach różnie z tym bywało. Kiedy nawet padał deszcz, zawodnicy (i od roku zawodniczki) potrafili osłodzić kibicom godziny spędzone w wilgotnych ubraniach. Dwa lata temu rekord świata – 254,5 metra – ustanowił Domen Prevc, a rok temu podczas debiutanckich kobiecych lotów na odległość 242 metrów poszybowała jego siostra, Nika, bijąc kobiecy rekord. Czy i tym razem zobaczymy pamiętną próbę?

Kraj: Słowenia

Skocznia: HS 240

Data: 19-21 marca