Jakieś życzenia? Lil Yachty, Kukon, Zawiałow, Metallica: prosimy bardzo!

Najpierw w kolumbijskiej Bogocie (16 marca 2014 r.), potem jeszcze w 23 miastach świata (w tym 11 lipca 2014 w Warszawie) –

pozwoliła fanom posiadającym bilety na koncerty w ramach trasy By Request Tour wybierać ulubione utwory, które potem zagrała na żywo. W sumie wybrano 32 numery, spośród których taki „Enter Sandman” czy „Seek & Destroy” wykonano aż 25 razy, a „Hit the Lights” czy „Disposable Heroes” tylko po 1 razie.