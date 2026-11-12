Jakieś życzenia? Lil Yachty, Kukon, Zawiałow, Metallica: prosimy bardzo!

„Pomysł oddania fanom pewnej kontroli nad moim koncertem bardzo mnie ekscytuje” – mówił gwiazdor amerykańskiego rapu Lil Yachty przed wydarzeniem Red Bull Setlist. Kolejnym wyjątkowym pomysłem ze świata Red Bulla, który pozwalał fanom rapera zdecydować, jakie Lil Yachty zagra numery na żywo. „Nigdy nie byłem zwolennikiem większych zmian w setliście czy aranżacjach podczas moich występów, ale myślę, że ciekawie będzie trochę odmienić sytuację” – dodawał.
Red Bull Setlist: Lil Yachty - jak to w wyglądało
Długo przed koncertem Red Bull Setlist 24 października w Chicago, na stronie Red Bulla pojawiło się głosowanie, w którym fani mogli wybierać m.in...
Jakie 2 numery z tych poniżej musisz usłyszeć na żywo?
- Minnesota
- drive ME crazy!
- Yacht Club
- One Night
Który album Lil Yachty'ego wybierasz?
- Lil Boat
- Nuthin' 2 Prove
W jakiej wersji chcesz usłyszeć numer „Drive ME Crazy!”?
- Z orkiestrą
- Chórem
- Acapella
Ostatecznie dzięki głosowaniu, na żywo mogli usłyszeć kolekcję muzycznych perełek Yachty'ego, wśród których nie zabrakło numerów „Coffin”, „Poland”, „TESLA”, „Minnesota”, „Broccoli,” „One Night”, „A Cold Sunday” czy „the BLACK Seminole”.
„Ten show całkowicie wywrócił do góry nogami tradycyjny model koncertu” – pisali potem w relacji z Red Bull Setlist nasi koledzy z Ameryki. Rzeczywiście, rzadko kiedy zdarza się, by duża gwiazda muzyki dawała swoim fanom wolny wybór, co do swojej koncertowej setlisty. Każdy jej występ to w końcu starannie przygotowane widowisko, ze skrupulatnie też przygotowaną listą utworów, odpowiednio budującą dramaturgię wydarzenia. Ale zdarzają się miłe dla fanów wyjątki.
Kukon czy Oki – kto zaczyna?
Już trzy lata przed setlistą Lil Yachty'ego, życzenia fanów spełniali Oki i Kukon – gwiazdy muzycznego pojedynku Red Bull SoundClash. Na polskiej stronie Red Bulla uruchomiliśmy wcześniej głosowanie, w którym miłośnicy jednego i drugiego rapera wybierali, który z nich rozpocznie wspomniane starcie Red Bull SoundClash jako pierwszy. Lider głosowania zmieniał się w końcówce kilkukrotnie, ale ostatecznie zwycięzcą okazał się Kukon. Warto wspomnieć, że zaraz po tym głosowaniu, Kukon nwygrał z Okim cały pojedynek Red Bull SoundClash na żywo.
Metallica na życzenie
Najpierw w kolumbijskiej Bogocie (16 marca 2014 r.), potem jeszcze w 23 miastach świata (w tym 11 lipca 2014 w Warszawie) – słynna Metallica pozwoliła fanom posiadającym bilety na koncerty w ramach trasy By Request Tour wybierać ulubione utwory, które potem zagrała na żywo. W sumie wybrano 32 numery, spośród których taki „Enter Sandman” czy „Seek & Destroy” wykonano aż 25 razy, a „Hit the Lights” czy „Disposable Heroes” tylko po 1 razie.
Daria Zawiałow + Jan rapowanie + Natalia Nykiel = Trasa życzeń
Seria unikalnych koncertów online, w których każdy mógł wziąć udział bez konieczności wychodzenia z domu. Taka była Red Bull Trasa Życzeń w 2020 roku. Jeśli stare porzekadło mówi: „Uważaj, czego sobie życzysz, bo może się spełnić”, to motto przewodnie Red Bull Trasy Życzeń powinno brzmieć: „Życz sobie do woli, bo szybko spełni”. Najpierw, w drodze głosowania, fani Darii Zawiałow, Janka-rapowanie i Natalii Nykiel wybrali dla nich scenografię koncertów. A już w trakcie samych występów – transmitowanych na żywo na stronach Red Bulla – wszyscy widzowie decydowali o piosenkach, które artyści i ich zespoły wykonywali na scenie. Cytując Darię Zawiałow: „Ale super! Cieszymy się, że mogliśmy zagrać dla was. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami!”.
„OK, to co teraz?” - Queens Of The Stone Age
Uczestnikami „koncertu życzeń” w wersji live byli też polscy fani rockowej grupy Queens Of The Stone Age, która przy okazji występu na Torwarze w 2025 roku (w ramach trasy koncertowej The End Is Nero), też dała im okazję do wyboru kolejno granych numerów. Po tym, jak ze sceny wybrzmiały m.in. numery „Regular John” czy „In My Head”, lider zespołu Josh Homme zapytał: „OK, to co teraz”? Z pomocą widzów grupa chwilę później zagrała wybrane przez publiczność kawałki „I Appear Missing” i „Time & Place”.
Jednocześnie lider QOTSA przy okazji tej trasy miał dla innych artystów, którzy niekoniecznie chcą spełniać fanowskie i koncertowe życzenia, dobrą radę: „Posiadanie fanów to fajna rzecz. I fani czegoś chcą. A jeśli chodzi o granie tego, czego chcą, to przecież o to w tym wszystkim chodzi, prawda?”.