Kukon wygrywa Red Bull SoundClash z Okim. Ale co to był za show! 🤯

, grający w zespole tego pierwszego. „Często utwory artystów traktowane są jako nietykalne twierdze, a mieliśmy duże pole do popisu. Muzyka to jest przecież zabawa!” – dodawał. A tutaj zabawa rzeczywiście dzieje się przez duże Z. Przede wszystkim bohaterowie tegorocznej edycji wydarzenia – Oki i Kukon – do tej pory grali na żywo tylko z DJ-ami. Na Red Bull SoundClash zderzyli się więc nie tylko z nietypową formułą koncertową, ale też po raz pierwszy z live bandami, które na scenach dodały im zupełnie nowej energii.

. „Wiesz jak jest, przecież żyjesz tutaj / Zimny kraj, zimne flow, zimna…” – w ich wykonaniu, najpierw jednego, potem drugiego, wybrzmiało niezwykle świeżo. „Cóż za teleport do 2008 roku” – krzyknęła do mikrofonu prowadząca wydarzenie Sworo. Ale był to bardziej teleport 2008 do współczesności.

to jedno, ale to, co raperzy ze swoimi zespołami zrobili na żywo, to najlepiej oddaje chyba tylko ta emotka 🤯 . Najpierw przejęte zostało „Stado hartów” Okiego, potem „Kariera” Kukona, w następnym rozdaniu „Dla ziomali” i „London Rain”.

Pierwsza z nich nazywała się The Takeover. Każda z rund Red Bull SoundClash zaskakuje czymś innym, ale ta zdecydowanie najbardziej. Kiedy Oki zaczynał grać swój wybrany utwór, w połowie przejmował go Kukon i kończył w swoim stylu. Po czym zamieniali się rolami. To, co przed pojedynkiem

– która zaśpiewała z nim „Batmana”. Tydzień przed premierą jej nowej płyty „Dziewczyna Pop” i w roku, w którym koncertuje niezwykle rzadko, widzieć ją śpiewającą refren „Nie wiemy jaką drogą iść, by nam starczyło jutra” to była czysta przyjemność. Daria była dużą niespodzianką, bo tego wieczoru okazała się jedynym gościem spoza rapowej sceny (swoją drogą – był to już jej drugi Red Bull SoundClash w roli gościa,