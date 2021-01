Najwięksi, najpopularniejsi mistrzowie świata Formuły 1

Sebastian Vettel

w F1 zadebiutował w trakcie sezonu 2007, zastępując

po jego fatalnym

. Po zdobyciu pierwszego zwycięstwa wraz z

rok później, w 2009 roku Niemiec dołączył do Red Bull Racing i sięgnął po wicemistrzostwo. Lata 2010-2013 to już prawdziwa dominacja zespołu oraz Niemca, który do tej pory dzierży rekord największej liczby pole position (15) oraz zwycięstw (13) w jednym sezonie, a także przez wiele lat to on posiadał tytuł najmłodszego zdobywcy mistrzostwa F1! Mało tego, to także Niemiec pokonał wicemistrza największą różnicą punktową w historii – w 2013 roku od drugiego Alonso oddzieliło go aż 155 "oczek"! Na domiar wszystkiego do Seba wciąż należy rekord największej liczby wyścigów wygranych z rzędu (9). Po niezbyt udanej przygodzie z Ferrari, z którym Vettlowi nie udało się zdobyć mistrzostwa, na rok 2021 przenosi się on do Astona Martina.