Polskie talenty z największym potencjałem w EA Sports FC 26

Wiadomo, Polacy nie należą do nacji, wiodących prym w EA FC. Każdego jednak nachodzi czasem myśl, że fajnie byłoby wsadzić do składu chociaż jednego rodaka. Dlatego też w tym artykule postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się naszym zawodnikom, którzy w przyszłości mogą przynieść nam najwięcej radości.

Którzy Polacy zostali docenieni przez deweloperów gry? Lecimy z przeglądem!

Trio eksportowe

Zanim jednak przejdziemy do tych, którzy dysponują największym potencjałem, warto wyróżnić jedyną trójkę polskich piłkarzy, którzy już w swojej wersji bazowej dysponują overallem wyższym bądź równym 80. O kim mowa?

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w EA FC 26 © EA Sports

Tu raczej bez zaskoczeń - listę otwiera Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony od lat pozostaje na szczycie światowej piłki, co ma oczywiście przełożenie na jego ocenę w grze. W tym roku deweloperzy z EA Sports ocenili go na 88, co wciąż utrzymuje go w ścisłym topie. Jedynie 20 zawodników otrzymało wyższe oceny ogólne ( pełną listę znajdziecie TUTAJ )

Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny w FC 26 © EA Sports

Miał już być na emeryturze, a tymczasem powrócił do gry i to w barwach samej Barcelony pokazując, że wciąż należy do najlepszych bramkarzy w Europie. Co prawda w tym sezonie ustąpił miejsca Joanowi Garcii, ale gdy temu przytrafiła się kontuzja, to znów stanął na wysokości zadania. Co tu mówić - klasa sama w sobie.

Piotr Zieliński

Piotr Zieliński w FC 26 © EA Sports

Listę graczy, których ocena ogólna posiada "8" z przodu, zamyka Piotr Zieliński. Pomocnik, po transferze do Interu nie gra już tak regularnie, jednak póki co nie odbiło się to znacząco na jego overallu, a deweloperzy zdecydowali się zabrać mu jedynie jeden punkcik względem poprzedniego roku.

Gracze o najwyższym potencjale

Trójka wyżej wymienionych panów ma już jednak razem ponad 100 lat i w ich przypadku trudno oczekiwać jakiegoś specjalnego rozwoju. Kto zatem może zapewnić nam najwięcej radości także w kolejnych sezonach naszej wirtualnej kariery? Oto lista 10 Polaków z największym potencjałem (pod uwagę braliśmy jedynie zawodników, którzy mogą zwiększyć swoją ocenę, stąd brak chociażby wspomnianych Lewandowskiego, Szczęsnego czy Zielińskiego).

01 Kamil Grabara 84

Kamil Grabara w FC 26 © EA Sports

Klub : VfL Wolfsburg

Wiek : 26

Pozycja : bramkarz (BR)

Ocena : 79

Potencjał : 84

Nasza aktualnie największa nadzieja, jeżeli chodzi o obsadę bramki. Po tym, jak Marcin Bułka zdecydował się na zamianę francuskiej Ligue 1 na saudyjski NEOM SC, to w Grabarze kibice reprezentacji widzą golkipera na lata. Wychowanek Ruchu Chorzów swoje możliwości potwierdza natomiast w Wolfsburgu, w którym jest jednym z najlepszych zawodników.

02 Antoni Kozubal 84

Antoni Kozubal FC 26 © EA Sports

Klub : Lech Poznań

Wiek : 21

Pozycja : środkowy pomocnik (ŚP)

Ocena : 71

Potencjał : 84

Najwyższy potencjał, jeżeli chodzi o graczy z pola. 21-latek, mimo młodego wieku, już dziś jest jednym z fundamentów poznańskiego Lecha. Docenili to również twórcy gry. Kozubal na przestrzeni lat może bowiem rozwinąć się aż do oceny sięgającej 84, co czynić go będzie naprawdę wartościowym ogniwem solidnych europejskich klubów.

03 Marcin Bułka 84

Marcin Bułka FC 26 © EA Sports

Klub : NEOM SC

Wiek : 26

Pozycja : bramkarz (BR)

Ocena : 79

Potencjał : 84

Nie od dziś wiadomo, że Polska bramkarzami stoi. Potwierdza się to również w EA FC 26, gdzie 2 z 3 najwyższych potencjałów mają właśnie bramkarze, a obok Kamila Grabary overall 84, czyli dorównujący dzisiejszej ocenie Wojtka Szczęsnego, może osiągnąć także Marcin Bułka.

04 Kacper Potulski 82

Klub : FSV Mainz

Wiek : 18

Pozycja : środkowy obrońca (ŚO)

Ocena : 62

Potencjał : 82

Czas na nieco mniej znane szerszej publiczności nazwisko, czy Kacpra Potulskiego. 18-latek od dwóch lat trenuje w niemieckim FSV Mainz, gdzie trafił z Legii Warszawa. Zdaniem twórców gry, to jeden z największych talentów w naszym kraju, który może dobić do overalla wynosząca 82 punkty.

05 Franciszek Franczak 82

Klub : St. Johnstone

Wiek : 18

Pozycja : prawy pomocnik (PP)

Ocena : 58

Potencjał : 82

Absolutnie najbardziej zaskakujące nazwisko w zestawieniu, ale też piłkarz... o najwyższym możliwym wzroście. 18-letni Franczak może bowiem rozwinąć się aż o 24(!) punkty oceny ogólnej. Nie martwcie się jednak, jeżeli po raz pierwszy słyszycie to nazwisko. Mowa bowiem o zawodniku, który wychowywał się w Szkocji, obecnie reprezentując barwy tamtejszego St. Johnstone.

06 Jakub Kiwior 81

Jakub Kiwior FC 26 © EA Sports

Klub : FC Porto

Wiek : 25

Pozycja : środkowy obrońca (ŚO)

Ocena : 77

Potencjał : 81

Tu mowa o już ukształtowanym piłkarzu, który posiada solidną renomę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Były piłkarz Arsenalu wciąż jednak posiada pewne rezerwy, a twórcy gry założyli, że może on dojść do 81 punktów overalla.

07 Cezary Miszta 81

Cezary Miszta w FC 26 © EA Sports 26

Klub: Rio Ave

Wiek : 24

Pozycja : bramkarz (BR)

Ocena : 72

Potencjał : 81

I kolejny bramkarz na naszej liście, choć tym razem o nieco mniej medialnym nazwisku. Cezary Miszta bowiem nigdy nie przewijał się w kontekście reprezentacji Polski (co nie jest żadną ujmą, patrząc na to, jak potężna jest konkurencja wśród golkiperów), a do tego na co dzień występuje w portugalskim Rio Ave, które nie jest raczej w orbicie zainteresowań polskiego kibica. Mimo to, mówimy o zawodniku, który może wejść na naprawdę solidny poziom.

08 Michał Gurgul 81

Michał Gurgul w FC 26 © EA Sports 26

Klub: Lech Poznań

Wiek : 19

Pozycja: lewy obrońca (LO)

Ocena : 68

Potencjał: 81

Wracamy do Poznania. Po Antonim Kozubalu, czas na o dwa lata młodszego Michała Gurgula. Choć ma on dopiero 19 lat, to ma już na koncie przeszło 60 spotkań w barwach Lecha, a także debiutanckie powołanie do reprezentacji Polski za kadencji Michała Probierza, choć nie było mu dane póki co pojawić się na boisku z orzełkiem na piersi.

09 Kacper Kozłowski 81

Kacper Kozłowski FC 26 © EA Sports

Klub: Basaksehir

Wiek: 22

Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)

Ocena: 70

Potencjał: 81

Swego czasu uważany za złote dziecko polskiej piłki. Był najmłodszym debiutantem w historii Ekstraklasy (15 lat 7 miesięcy i 3 dni), a także najmłodszym zawodnikiem, jaki wystąpił na Euro (tytuł ten zabrał mu jednak Lamine Yamal). I choć kariera Kozłowskiego mocno wyhamowała, to wciąż mówimy tu o zawodniku ze sporym potencjałem.

10 Bright Ede 80

Bright Ede w FC 26 © EA Sports

Klub: Motor Lublin

Wiek: 18

Pozycja: środkowy obrońca (ŚO)

Ocena: 60

Potencjał: 80

Ile to latem nie było plotek o tym, że może stać się najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii Ekstraklasy, a angielscy giganci, z Chelsea na czele, zabijają się o jego podpis. Ostatecznie jednak pozostał w Motorze Lublin, gdzie stara się potwierdzić, że warto wydać na niego grube miliony euro.