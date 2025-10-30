Oto najlepsi młodzi pomocnicy - największe talenty w EA Sports FC 26

Po wyszukaniu najlepszych młodych talentów wśród obrońców w grze, przechodzimy o krok dalej, aby przyjrzeć się kreatywnym motorom napędowym waszych drużyn. Których młodych geniuszy powinniście pozyskać, aby zbudować naprawdę zjawiskową drużynę na kolejne lata?
Te wschodzące gwiazdy nie osiągnęły jeszcze szczytu swoich możliwości. Jednak jeśli odpowiednio je rozwiniecie, powinny wkrótce zdominować światowe boiska. Lecimy.
01
Lamine Yamal 95
- Klub: FC Barcelona
- Wiek: 18
- Pozycja: prawy pomocnik (PP)
- Ocena: 89
- Potencjał: 95
Zaczynamy banalnie, czyli od Lamine'a Yamala z Barcelony. Pewnie nie trzeba wam go za specjalnie przedstawiać, no ale musi znaleźć się na naszej liście. Yamal, który już zdobył drugie miejsce w plebiscycie Ballon d'Or i dwukrotnie wygrał trofeum Raymond Kopa dla najlepszego gracza poniżej 21 roku życia na świecie, jest po prostu fenomenem. W wieku zaledwie 18 lat, Hiszpan zaczyna z ogólną oceną 89, co czyni go jednym z najlepszych graczy EA FC. Oczywiście jego pozyskanie będzie skomplikowaną operacją, ale jeśli ci się to uda, możesz być pewien, że zdobędziesz diament, który będzie świecił coraz jaśniej.
02
João Neves 90
- Klub: PSG
- Wiek: 20
- Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)
- Ocena: 85
- Potencjał: 90
Kolejny zawodnik, który mimo młodego wieku, jest już powszechnie znany kibicom na całym świecie. Neves, w wieku 20 lat, jest już zdobywcą mistrzostwa Portugalii i tamtejszego Superpucharu, mistrzostwa Francji, Pucharu Francji, Ligi Narodów i oczywiście Ligi Mistrzów. Teraz czeka tylko, aby rozwijać się wraz z Twoim zespołem. Jeśli uda Ci się go pozyskać, nie wahaj się zmienić numeru na jego koszulce, ponieważ widok jednego z najlepszych pomocników na świecie noszącego numer 87 jest nieco abstrakcyjny. Pomocnik z oceną 85 posiada potencjał wynoszący aż 90 w trybie kariery FC 26. Takie statystyki nie są jednak tanie i aby pozyskać Nevesa, będziesz musiał wyłożyć ponad 80 mln euro.
03
Rodrigo Mora 89
- Klub: FC Porto
- Wiek: 18
- Pozycja: ofensywny pomocnik (ŚPO)
- Ocena: 76
- Potencjał: 89
Mora, choć aktualnie legitymuje się oceną zaledwie na poziomie 76, to posiada gigantyczny potencjał oceniony na 89. Jeżeli uda wam się go rozwinąć do tego poziomu, dostaniecie jednego z najlepszych graczy środka pola na świecie. Warto jednak uwzględnić tu też długość kontraktu nastolatka, który związał się ze swoim klubem aż do 2030 roku, tak więc, jeżeli Porto nie zgodzi się na sprzedaż, może minąć trochę czasu, zanim zasili wasz zespół.
04
Kenan Yıldız 89
- Klub: Juventus
- Wiek: 20
- Pozycja: ofensywny pomocnik (ŚPO)
- Ocena: 79
- Potencjał: 89
W trybie kariery FC 26 trwa zacięta rywalizacja o tytuł najlepszego młodego ofensywnego pomocnika. W tym sezonie o pierwsze miejsce walczą przedstawiciele Serie A - Kenan Yıldız z Juve i Nico Paz z Como.
Obaj gracze mogą pochwalić się początkową oceną 79, co sprawia, że od samego początku mogą z łatwością grać w pierwszym składzie. Yıldız i Paz mają też identyczny potencjał wynoszący 89. Dodatkowo obaj są w tym samym wieku i są wyceniani na tę samą kwotę 38,5 mln euro. Naprawdę trudno dostrzec tu znaczące różnice.
05
Nico Paz 89
- Klub: Como
- Wiek: 20
- Pozycja: ofensywny pomocnik (ŚPO)
- Ocena: 79
- Potencjał: 89
... To, że trudno tu dostrzec różnice, nie oznacza, że my ich nie widzimy! Jeżeli szukacie szybszego, bardziej atletycznego gracza, postawcie na Yildiza. Paz natomiast świetnie sprawdzi się, jeśli potrzebujecie podań i kreatywności, aby przełamać obronę rywali.
06
Gavi 89
- Klub: FC Barcelona
- Wiek: 21
- Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)
- Ocena: 83
- Potencjał: 89
Wracamy do Hiszpanii. Czas na kolejnego wychowanka La Masii czyli Gaviego. 21-latek ma wszystko, czego potrzeba, aby wywrzeć fizyczny wpływ i zdominować środek pola. Dzięki swojej pracowitości, odporności na presję, umiejętnościom dryblingu i technice tiki-taka, w wieku zaledwie 21 lat ma już solidne podstawy i potencjał wynoszący 89. By jednak cieszyć się jego grą, będziecie musieli jakimś cudem wyrwać go z Barcelony.
07
Jorthy Mokio 89
- Klub: Ajax
- Wiek: 17
- Pozycja: defensywny pomocnik (ŚPD)
- Ocena: 70
- Potencjał: 89
Najmłodszy w naszym zestawieniu, Jorthy Mokio, charakteryzuje się też największą różnicą między aktualną oceną a potencjałem. Obecnie jego mocnymi stronami są drybling, podania i walka o piłkę, a osiągnięcie pełnego potencjału zajmie trochę czasu.
Jego niewątpliwą zaletą jest jednak to, że jest na tyle wszechstronny, że może grać jako defensywny pomocnik, środkowy pomocnik, lewy obrońca i prawy obrońca. W teorii skromna ocena 70 OVR jest wciąż imponującą wartością dla 17-latka. Co więcej, powinien być dostępny za około 5 mln euro na początku gry, tak więc tutaj nie ma na co czekać z zakupem!
08
Arda Güler 89
- Klub: Real Madryt
- Wiek: 20
- Pozycja: prawy pomocnik (PP)
- Ocena: 81
- Potencjał: 89
Arda Güler z pewnością nie będzie zastępstwem dla waszych skrzydłowych ze swoją szybkością wynoszącą tylko 68, ale biorąc pod uwagę pozostałe statystyki i atuty, mamy przed sobą nowego Lukę Modrica. Ma wszystko, czego potrzeba, aby zostać klasowym rozgrywającym i specjalistą od podań, które pozwalają znaleźć się sam na sam z bramkarzem.
09
Jauregizar 88
- Klub: Athletic Bilbao
- Wiek: 21
- Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)
- Ocena: 78
- Potencjał: 88
Z potencjałem wynoszącym 88, Mikel Jauregizar z Athletiku jest zdecydowanie środkowym pomocnikiem wartym uwagi. Wyceniany na 31,5 mln euro, w FC 26 będzie się szybko rozwijał, starając się maksymalnie wykorzystać swój potencjał.
10
Carlos Baleba 87
- Klub: Brighton
- Wiek: 21
- Pozycja: defensywny pomocnik (ŚPD)
- Ocena: 81
- Potencjał: 87
Brighton to nowa kuźnia talentów angielskiej piłki nożnej. Klub z nadmorskiego kurortu na południowym wybrzeżu Anglii na dobre ugruntował swoją pozycję w Premier League dzięki przemyślanej polityce transferowej i regularnie czerpie ogromne zyski ze sprzedaży swoich najlepszych graczy. Carlos Baleba jest następny w kolejce. Jeśli szukasz solidnego defensywnego pomocnika z umiejętnością strzelania z dystansu (siła strzału 85 i mocne strzały), to właśnie go znalazłeś. Zaczynając od 81 OVR, Baleba nie będzie tani, ale gdy osiągnie swój potencjał 87, będzie wart każdej wydanej na niego sumy.
11
Arthur Vermeeren 87
- Klub: Olympique Marsylia (wypożyczenie z RB Lipsk)
- Wiek: 20
- Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)
- Ocena: 77
- Potencjał: 87
Kolejnym wyjątkowo utalentowanym środkowym pomocnikiem jest Arthur Vermeeren z RB Lipsk. Ten młody Belg jest w tym sezonie wypożyczony do Marsylii, ale gdy wypożyczenie dobiegnie końca, należy działać szybko i pozyskać go, zanim osiągnie swój potencjał 87 i stanie się zbyt drogi.
12
Andrey Santos 87
- Klub: Chelsea
- Wiek: 21
- Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)
- Ocena: 80
- Potencjał: 87
Jeśli masz akurat wolne miejsce w środku pola, Andrey Santos może je z powodzeniem zająć. Piłkarz Chelsea, który może występować zarówno jako ofensywny jak i defensywny pomocnik, ma aż 91 punktów kondycji, 77 punktów przyspieszenia i umiejętność powietrznej fortecy, co czyni go bestią w walce o górne piłki.
13
Warren Zaïre-Emery 87
- Klub: PSG
- Wiek: 19
- Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)
- Ocena: 80
- Potencjał: 87
Podobnie jak João Neves, 19-letni WZE ma kilka, naprawdę sporych, atutów. Kontrola nad piłką, premia do spirntu, do tego wysoka kondycja i opanowanie. Jeśli szukasz gracza typu box-to-box, który sprawi, że Twoja jedenastka będzie błyszczeć, to właśnie dostałeś odpowiedź na swoje potrzeby.
14
Aleksandar Pavlović 87
- Klub: Bayern Monachium
- Wiek: 21
- Pozycja: defensywny pomocnik (ŚPD)
- Ocena: 79
- Potencjał: 87
W wieku zaledwie 21 lat statystyki Aleksandara Pavlovića są już naprawdę imponujące. Niemiec posiada co najmniej 80 punktów między innymi w takich parametrach jak reakcje, panowanie nad piłką czy krótkie i długie podania.
Z drugiej strony, z szybkością 56, nie wygra zbyt wielu sprintów. Mówimy tu jednak o defensywnym pomocniku, który ma również nieprzeciętną technikę, więc nie trzeba się zbytnio przejmować jego prędkością. Jego ocena 79 i 87 potencjału sprawiają, że jest on jednym z oczywistych kandydatów do każdej roli defensywnego pomocnika.
15
Moleiro 86
- Klub: Villarreal
- Wiek: 21
- Pozycja: lewy pomocnik (LP)
- Ocena: 79
- Potencjał: 86
Po Alexie Baenie, Villarreal doczekał się kolejnego cudownego dzieciaka. Alberto Moleiro to lewy pomocnik, który ma już 84 i 83 punkty w kategorii przyspieszenia i szybkości, a jego oceny w zakresie panowania nad piłką, precyzyjnych podań i techniki wystarczają, aby zniszczyć obronę przeciwnika za stosunkowo przystępną cenę.
Lista pomocników o najwyższym potencjale z podziałem na role
Defensywni (ŚPD)
Zawodnik
Wiek
Overall
Potencjał
Jorthy Mokio
17
70
89
Carlos Baleba
21
81
87
Aleksandar Pavlović
21
79
87
Tom Bischof
20
76
86
Zeno Debast
21
78
86
Środkowi (ŚP)
Zawodnik
Wiek
Overall
Potencjał
Joao Neves
20
85
90
Gavi
21
83
89
Jauregizar
21
78
88
Warren Zaïre-Emery
19
80
87
Andrey Santos
21
80
87
Ofensywni (ŚPO)
Zawodnik
Wiek
Overall
Potencjał
Kenan Yıldız
20
79
89
Nico Paz
20
79
89
Rodrigo Mora
18
76
89
Kees Smit
19
72
87
Lennart Karl
17
65
86
Lewa (LP)
Zawodnik
Wiek
Overall
Potencjał
Rio Ngumoha
17
68
88
Antonio Nusa
20
76
88
Assane Diao Diaoune
20
76
87`
Jean-Matteo Bahoya
20
75
86
Moleiro
21
79
86
Prawa (PP)
Zawodnik
Wiek
Overall
Potencjał
Lamine Yamal
18
89
95
Arda Güler
20
81
89
Estevao
18
78
89
Geovany Quenda
18
76
88
Pablo Garcia
19
68
87