Lamine Yamal jest jednym z najlepszych młodych pomocników w EA Sports FC 26.
Oto najlepsi młodzi pomocnicy - największe talenty w EA Sports FC 26

Lubicie poszukiwania największych talentów, które za kilka sezonów mogą stać się gwiazdami światowego formatu? To się świetnie składa! Przygotowaliśmy dla was listę młodych pomocników z potencjałem.
Po wyszukaniu najlepszych młodych talentów wśród obrońców w grze, przechodzimy o krok dalej, aby przyjrzeć się kreatywnym motorom napędowym waszych drużyn. Których młodych geniuszy powinniście pozyskać, aby zbudować naprawdę zjawiskową drużynę na kolejne lata?
Te wschodzące gwiazdy nie osiągnęły jeszcze szczytu swoich możliwości. Jednak jeśli odpowiednio je rozwiniecie, powinny wkrótce zdominować światowe boiska. Lecimy.
01

Lamine Yamal 95

Lamine Yamal

  • Klub: FC Barcelona
  • Wiek: 18
  • Pozycja: prawy pomocnik (PP)
  • Ocena: 89
  • Potencjał: 95
Zaczynamy banalnie, czyli od Lamine'a Yamala z Barcelony. Pewnie nie trzeba wam go za specjalnie przedstawiać, no ale musi znaleźć się na naszej liście. Yamal, który już zdobył drugie miejsce w plebiscycie Ballon d'Or i dwukrotnie wygrał trofeum Raymond Kopa dla najlepszego gracza poniżej 21 roku życia na świecie, jest po prostu fenomenem. W wieku zaledwie 18 lat, Hiszpan zaczyna z ogólną oceną 89, co czyni go jednym z najlepszych graczy EA FC. Oczywiście jego pozyskanie będzie skomplikowaną operacją, ale jeśli ci się to uda, możesz być pewien, że zdobędziesz diament, który będzie świecił coraz jaśniej.
02

João Neves 90

EA Sports FC 26 card for João Neves, a promising young midfielder to be recruited.

João Neves

  • Klub: PSG
  • Wiek: 20
  • Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)
  • Ocena: 85
  • Potencjał: 90
Kolejny zawodnik, który mimo młodego wieku, jest już powszechnie znany kibicom na całym świecie. Neves, w wieku 20 lat, jest już zdobywcą mistrzostwa Portugalii i tamtejszego Superpucharu, mistrzostwa Francji, Pucharu Francji, Ligi Narodów i oczywiście Ligi Mistrzów. Teraz czeka tylko, aby rozwijać się wraz z Twoim zespołem. Jeśli uda Ci się go pozyskać, nie wahaj się zmienić numeru na jego koszulce, ponieważ widok jednego z najlepszych pomocników na świecie noszącego numer 87 jest nieco abstrakcyjny. Pomocnik z oceną 85 posiada potencjał wynoszący aż 90 w trybie kariery FC 26. Takie statystyki nie są jednak tanie i aby pozyskać Nevesa, będziesz musiał wyłożyć ponad 80 mln euro.
03

Rodrigo Mora 89

Rodrigo Mora is one of the best young midfielders in EA FC 26.

Rodrigo Mora

  • Klub: FC Porto
  • Wiek: 18
  • Pozycja: ofensywny pomocnik (ŚPO)
  • Ocena: 76
  • Potencjał: 89
Mora, choć aktualnie legitymuje się oceną zaledwie na poziomie 76, to posiada gigantyczny potencjał oceniony na 89. Jeżeli uda wam się go rozwinąć do tego poziomu, dostaniecie jednego z najlepszych graczy środka pola na świecie. Warto jednak uwzględnić tu też długość kontraktu nastolatka, który związał się ze swoim klubem aż do 2030 roku, tak więc, jeżeli Porto nie zgodzi się na sprzedaż, może minąć trochę czasu, zanim zasili wasz zespół.
04

Kenan Yıldız 89

Kenan Yıldız is one of the best young midfielders in FC 26.

Kenan Yıldız

  • Klub: Juventus
  • Wiek: 20
  • Pozycja: ofensywny pomocnik (ŚPO)
  • Ocena: 79
  • Potencjał: 89
W trybie kariery FC 26 trwa zacięta rywalizacja o tytuł najlepszego młodego ofensywnego pomocnika. W tym sezonie o pierwsze miejsce walczą przedstawiciele Serie A - Kenan Yıldız z Juve i Nico Paz z Como.
Obaj gracze mogą pochwalić się początkową oceną 79, co sprawia, że od samego początku mogą z łatwością grać w pierwszym składzie. Yıldız i Paz mają też identyczny potencjał wynoszący 89. Dodatkowo obaj są w tym samym wieku i są wyceniani na tę samą kwotę 38,5 mln euro. Naprawdę trudno dostrzec tu znaczące różnice.
05

Nico Paz 89

Nico Paz is one of the best young midfielders in EA FC 26.

Nico Paz

  • Klub: Como
  • Wiek: 20
  • Pozycja: ofensywny pomocnik (ŚPO)
  • Ocena: 79
  • Potencjał: 89
... To, że trudno tu dostrzec różnice, nie oznacza, że my ich nie widzimy! Jeżeli szukacie szybszego, bardziej atletycznego gracza, postawcie na Yildiza. Paz natomiast świetnie sprawdzi się, jeśli potrzebujecie podań i kreatywności, aby przełamać obronę rywali.
06

Gavi 89

EA Sports FC 26 card for Gavi, already one of the best young midfielders in the game.

Gavi

  • Klub: FC Barcelona
  • Wiek: 21
  • Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)
  • Ocena: 83
  • Potencjał: 89
Wracamy do Hiszpanii. Czas na kolejnego wychowanka La Masii czyli Gaviego. 21-latek ma wszystko, czego potrzeba, aby wywrzeć fizyczny wpływ i zdominować środek pola. Dzięki swojej pracowitości, odporności na presję, umiejętnościom dryblingu i technice tiki-taka, w wieku zaledwie 21 lat ma już solidne podstawy i potencjał wynoszący 89. By jednak cieszyć się jego grą, będziecie musieli jakimś cudem wyrwać go z Barcelony.
07

Jorthy Mokio 89

Karta FC 26 Jorthy'ego Mokio.

Jorthy Mokio w FC 26

  • Klub: Ajax
  • Wiek: 17
  • Pozycja: defensywny pomocnik (ŚPD)
  • Ocena: 70
  • Potencjał: 89
Najmłodszy w naszym zestawieniu, Jorthy Mokio, charakteryzuje się też największą różnicą między aktualną oceną a potencjałem. Obecnie jego mocnymi stronami są drybling, podania i walka o piłkę, a osiągnięcie pełnego potencjału zajmie trochę czasu.
Jego niewątpliwą zaletą jest jednak to, że jest na tyle wszechstronny, że może grać jako defensywny pomocnik, środkowy pomocnik, lewy obrońca i prawy obrońca. W teorii skromna ocena 70 OVR jest wciąż imponującą wartością dla 17-latka. Co więcej,  powinien być dostępny za około 5 mln euro na początku gry, tak więc tutaj nie ma na co czekać z zakupem!
08

Arda Güler 89

EA Sports FC 26 card for Arda Güler, one of the best young midfielders in the game.

Arda Güler

  • Klub: Real Madryt
  • Wiek: 20
  • Pozycja: prawy pomocnik (PP)
  • Ocena: 81
  • Potencjał: 89
Arda Güler z pewnością nie będzie zastępstwem dla waszych skrzydłowych ze swoją szybkością wynoszącą tylko 68, ale biorąc pod uwagę pozostałe statystyki i atuty, mamy przed sobą nowego Lukę Modrica. Ma wszystko, czego potrzeba, aby zostać klasowym rozgrywającym i specjalistą od podań, które pozwalają znaleźć się sam na sam z bramkarzem.
09

Jauregizar 88

Mikel Jauregizar is one of the best young midfielders in EA FC 26.

Mikel Jauregizar

  • Klub: Athletic Bilbao
  • Wiek: 21
  • Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)
  • Ocena: 78
  • Potencjał: 88
Z potencjałem wynoszącym 88, Mikel Jauregizar z Athletiku jest zdecydowanie środkowym pomocnikiem wartym uwagi. Wyceniany na 31,5 mln euro, w FC 26 będzie się szybko rozwijał, starając się maksymalnie wykorzystać swój potencjał.
10

Carlos Baleba 87

EA Sports FC 26 card for Carlos Baleba, one of the game's most promising young midfielders.

Carlos Baleba

  • Klub: Brighton
  • Wiek: 21
  • Pozycja: defensywny pomocnik (ŚPD)
  • Ocena: 81
  • Potencjał: 87
Brighton to nowa kuźnia talentów angielskiej piłki nożnej. Klub z nadmorskiego kurortu na południowym wybrzeżu Anglii na dobre ugruntował swoją pozycję w Premier League dzięki przemyślanej polityce transferowej i regularnie czerpie ogromne zyski ze sprzedaży swoich najlepszych graczy. Carlos Baleba jest następny w kolejce. Jeśli szukasz solidnego defensywnego pomocnika z umiejętnością strzelania z dystansu (siła strzału 85 i mocne strzały), to właśnie go znalazłeś. Zaczynając od 81 OVR, Baleba nie będzie tani, ale gdy osiągnie swój potencjał 87, będzie wart każdej wydanej na niego sumy.
11

Arthur Vermeeren 87

Arthur Vermeeren is one of the best young midfielders in EA FC 26.

Arthur Vermeeren

  • Klub: Olympique Marsylia (wypożyczenie z RB Lipsk)
  • Wiek: 20
  • Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)
  • Ocena: 77
  • Potencjał: 87
Kolejnym wyjątkowo utalentowanym środkowym pomocnikiem jest Arthur Vermeeren z RB Lipsk. Ten młody Belg jest w tym sezonie wypożyczony do Marsylii, ale gdy wypożyczenie dobiegnie końca, należy działać szybko i pozyskać go, zanim osiągnie swój potencjał 87 i stanie się zbyt drogi.
12

Andrey Santos 87

EA Sports FC 26 card for Andrey Santos, one of the best young midfielders in the game.

Andrey Santos

  • Klub: Chelsea
  • Wiek: 21
  • Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)
  • Ocena: 80
  • Potencjał: 87
Jeśli masz akurat wolne miejsce w środku pola, Andrey Santos może je z powodzeniem zająć. Piłkarz Chelsea, który może występować zarówno jako ofensywny jak i defensywny pomocnik, ma aż 91 punktów kondycji, 77 punktów przyspieszenia i umiejętność powietrznej fortecy, co czyni go bestią w walce o górne piłki.
13

Warren Zaïre-Emery 87

EA Sports FC 26 card for Warren Zaïre-Emery, one of the best young midfielders in the game.

Warren Zaïre-Emery

  • Klub: PSG
  • Wiek: 19
  • Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)
  • Ocena: 80
  • Potencjał: 87
Podobnie jak João Neves, 19-letni WZE ma kilka, naprawdę sporych, atutów. Kontrola nad piłką, premia do spirntu, do tego wysoka kondycja i opanowanie. Jeśli szukasz gracza typu box-to-box, który sprawi, że Twoja jedenastka będzie błyszczeć, to właśnie dostałeś odpowiedź na swoje potrzeby.
14

Aleksandar Pavlović 87

EA Sports FC 26 card of Aleksandar Pavlović, who is among the best young midfielders in the game.

Aleksandar Pavlović

  • Klub: Bayern Monachium
  • Wiek: 21
  • Pozycja: defensywny pomocnik (ŚPD)
  • Ocena: 79
  • Potencjał: 87
W wieku zaledwie 21 lat statystyki Aleksandara Pavlovića są już naprawdę imponujące. Niemiec posiada co najmniej 80 punktów między innymi w takich parametrach jak reakcje, panowanie nad piłką czy krótkie i długie podania.
Z drugiej strony, z szybkością 56, nie wygra zbyt wielu sprintów. Mówimy tu jednak o defensywnym pomocniku, który ma również nieprzeciętną technikę, więc nie trzeba się zbytnio przejmować jego prędkością. Jego ocena 79 i 87 potencjału sprawiają, że jest on jednym z oczywistych kandydatów do każdej roli defensywnego pomocnika.
15

Moleiro 86

EA Sports FC 26 card for Alberto Moleiro, one of the best young midfielders in the game.

Moleiro

  • Klub: Villarreal
  • Wiek: 21
  • Pozycja: lewy pomocnik (LP)
  • Ocena: 79
  • Potencjał: 86
Po Alexie Baenie, Villarreal doczekał się kolejnego cudownego dzieciaka. Alberto Moleiro to lewy pomocnik, który ma już 84 i 83 punkty w kategorii przyspieszenia i szybkości, a jego oceny w zakresie panowania nad piłką, precyzyjnych podań i techniki wystarczają, aby zniszczyć obronę przeciwnika za stosunkowo przystępną cenę.

Lista pomocników o najwyższym potencjale z podziałem na role

Defensywni (ŚPD)

Zawodnik

Wiek

Overall

Potencjał

Jorthy Mokio

17

70

89

Carlos Baleba

21

81

87

Aleksandar Pavlović

21

79

87

Tom Bischof

20

76

86

Zeno Debast

21

78

86

Środkowi (ŚP)

Zawodnik

Wiek

Overall

Potencjał

Joao Neves

20

85

90

Gavi

21

83

89

Jauregizar

21

78

88

Warren Zaïre-Emery

19

80

87

Andrey Santos

21

80

87

Ofensywni (ŚPO)

Zawodnik

Wiek

Overall

Potencjał

Kenan Yıldız

20

79

89

Nico Paz

20

79

89

Rodrigo Mora

18

76

89

Kees Smit

19

72

87

Lennart Karl

17

65

86

Lewa (LP)

Zawodnik

Wiek

Overall

Potencjał

Rio Ngumoha

17

68

88

Antonio Nusa

20

76

88

Assane Diao Diaoune

20

76

87`

Jean-Matteo Bahoya

20

75

86

Moleiro

21

79

86

Prawa (PP)

Zawodnik

Wiek

Overall

Potencjał

Lamine Yamal

18

89

95

Arda Güler

20

81

89

Estevao

18

78

89

Geovany Quenda

18

76

88

Pablo Garcia

19

68

87

