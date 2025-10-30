Oto najlepsi młodzi pomocnicy - największe talenty w EA Sports FC 26

Po wyszukaniu najlepszych młodych talentów wśród obrońców w grze , przechodzimy o krok dalej, aby przyjrzeć się kreatywnym motorom napędowym waszych drużyn. Których młodych geniuszy powinniście pozyskać, aby zbudować naprawdę zjawiskową drużynę na kolejne lata?

Te wschodzące gwiazdy nie osiągnęły jeszcze szczytu swoich możliwości. Jednak jeśli odpowiednio je rozwiniecie, powinny wkrótce zdominować światowe boiska. Lecimy.

01 Lamine Yamal 95

Lamine Yamal © Electronic Arts

Klub: FC Barcelona

Wiek: 18

Pozycja: prawy pomocnik (PP)

Ocena: 89

Potencjał: 95

Zaczynamy banalnie, czyli od Lamine'a Yamala z Barcelony. Pewnie nie trzeba wam go za specjalnie przedstawiać, no ale musi znaleźć się na naszej liście. Yamal, który już zdobył drugie miejsce w plebiscycie Ballon d'Or i dwukrotnie wygrał trofeum Raymond Kopa dla najlepszego gracza poniżej 21 roku życia na świecie, jest po prostu fenomenem. W wieku zaledwie 18 lat, Hiszpan zaczyna z ogólną oceną 89, co czyni go jednym z najlepszych graczy EA FC. Oczywiście jego pozyskanie będzie skomplikowaną operacją, ale jeśli ci się to uda, możesz być pewien, że zdobędziesz diament, który będzie świecił coraz jaśniej.

02 João Neves 90

João Neves © Electronic Arts

Klub: PSG

Wiek: 20

Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)

Ocena: 85

Potencjał: 90

Kolejny zawodnik, który mimo młodego wieku, jest już powszechnie znany kibicom na całym świecie. Neves, w wieku 20 lat, jest już zdobywcą mistrzostwa Portugalii i tamtejszego Superpucharu, mistrzostwa Francji, Pucharu Francji, Ligi Narodów i oczywiście Ligi Mistrzów. Teraz czeka tylko, aby rozwijać się wraz z Twoim zespołem. Jeśli uda Ci się go pozyskać, nie wahaj się zmienić numeru na jego koszulce, ponieważ widok jednego z najlepszych pomocników na świecie noszącego numer 87 jest nieco abstrakcyjny. Pomocnik z oceną 85 posiada potencjał wynoszący aż 90 w trybie kariery FC 26. Takie statystyki nie są jednak tanie i aby pozyskać Nevesa, będziesz musiał wyłożyć ponad 80 mln euro.

03 Rodrigo Mora 89

Rodrigo Mora © Electronic Arts

Klub: FC Porto

Wiek: 18

Pozycja: ofensywny pomocnik (ŚPO)

Ocena: 76

Potencjał: 89

Mora, choć aktualnie legitymuje się oceną zaledwie na poziomie 76, to posiada gigantyczny potencjał oceniony na 89. Jeżeli uda wam się go rozwinąć do tego poziomu, dostaniecie jednego z najlepszych graczy środka pola na świecie. Warto jednak uwzględnić tu też długość kontraktu nastolatka, który związał się ze swoim klubem aż do 2030 roku, tak więc, jeżeli Porto nie zgodzi się na sprzedaż, może minąć trochę czasu, zanim zasili wasz zespół.

04 Kenan Yıldız 89

Kenan Yıldız © Electronic Arts

Klub: Juventus

Wiek: 20

Pozycja: ofensywny pomocnik (ŚPO)

Ocena: 79

Potencjał: 89

W trybie kariery FC 26 trwa zacięta rywalizacja o tytuł najlepszego młodego ofensywnego pomocnika. W tym sezonie o pierwsze miejsce walczą przedstawiciele Serie A - Kenan Yıldız z Juve i Nico Paz z Como.

Obaj gracze mogą pochwalić się początkową oceną 79, co sprawia, że od samego początku mogą z łatwością grać w pierwszym składzie. Yıldız i Paz mają też identyczny potencjał wynoszący 89. Dodatkowo obaj są w tym samym wieku i są wyceniani na tę samą kwotę 38,5 mln euro. Naprawdę trudno dostrzec tu znaczące różnice.

05 Nico Paz 89

Nico Paz © Electronic Arts

Klub : Como

Wiek: 20

Pozycja: ofensywny pomocnik (ŚPO)

Ocena: 79

Potencjał: 89

... To, że trudno tu dostrzec różnice, nie oznacza, że my ich nie widzimy! Jeżeli szukacie szybszego, bardziej atletycznego gracza, postawcie na Yildiza. Paz natomiast świetnie sprawdzi się, jeśli potrzebujecie podań i kreatywności, aby przełamać obronę rywali.

06 Gavi 89

Gavi © Electronic Arts

Klub: FC Barcelona

Wiek : 21

Pozycja : środkowy pomocnik (ŚP)

Ocena: 83

Potencjał: 89

Wracamy do Hiszpanii. Czas na kolejnego wychowanka La Masii czyli Gaviego. 21-latek ma wszystko, czego potrzeba, aby wywrzeć fizyczny wpływ i zdominować środek pola. Dzięki swojej pracowitości, odporności na presję, umiejętnościom dryblingu i technice tiki-taka, w wieku zaledwie 21 lat ma już solidne podstawy i potencjał wynoszący 89. By jednak cieszyć się jego grą, będziecie musieli jakimś cudem wyrwać go z Barcelony.

07 Jorthy Mokio 89

Jorthy Mokio w FC 26 © Electronic Arts

Klub: Ajax

Wiek: 17

Pozycja : defensywny pomocnik (ŚPD)

Ocena: 70

Potencjał: 89

Najmłodszy w naszym zestawieniu, Jorthy Mokio, charakteryzuje się też największą różnicą między aktualną oceną a potencjałem. Obecnie jego mocnymi stronami są drybling, podania i walka o piłkę, a osiągnięcie pełnego potencjału zajmie trochę czasu.

Jego niewątpliwą zaletą jest jednak to, że jest na tyle wszechstronny, że może grać jako defensywny pomocnik, środkowy pomocnik, lewy obrońca i prawy obrońca. W teorii skromna ocena 70 OVR jest wciąż imponującą wartością dla 17-latka. Co więcej, powinien być dostępny za około 5 mln euro na początku gry, tak więc tutaj nie ma na co czekać z zakupem!

08 Arda Güler 89

Arda Güler © Electronic Arts

Klub: Real Madryt

Wiek: 20

Pozycja: prawy pomocnik (PP)

Ocena: 81

Potencjał: 89

Arda Güler z pewnością nie będzie zastępstwem dla waszych skrzydłowych ze swoją szybkością wynoszącą tylko 68, ale biorąc pod uwagę pozostałe statystyki i atuty, mamy przed sobą nowego Lukę Modrica. Ma wszystko, czego potrzeba, aby zostać klasowym rozgrywającym i specjalistą od podań, które pozwalają znaleźć się sam na sam z bramkarzem.

09 Jauregizar 88

Mikel Jauregizar © Electronic Arts

Klub: Athletic Bilbao

Wiek: 21

Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)

Ocena: 78

Potencjał: 88

Z potencjałem wynoszącym 88, Mikel Jauregizar z Athletiku jest zdecydowanie środkowym pomocnikiem wartym uwagi. Wyceniany na 31,5 mln euro, w FC 26 będzie się szybko rozwijał, starając się maksymalnie wykorzystać swój potencjał.

10 Carlos Baleba 87

Carlos Baleba © Electronic Arts

Klub: Brighton

Wiek: 21

Pozycja: defensywny pomocnik (ŚPD)

Ocena : 81

Potencjał : 87

Brighton to nowa kuźnia talentów angielskiej piłki nożnej. Klub z nadmorskiego kurortu na południowym wybrzeżu Anglii na dobre ugruntował swoją pozycję w Premier League dzięki przemyślanej polityce transferowej i regularnie czerpie ogromne zyski ze sprzedaży swoich najlepszych graczy. Carlos Baleba jest następny w kolejce. Jeśli szukasz solidnego defensywnego pomocnika z umiejętnością strzelania z dystansu (siła strzału 85 i mocne strzały), to właśnie go znalazłeś. Zaczynając od 81 OVR, Baleba nie będzie tani, ale gdy osiągnie swój potencjał 87, będzie wart każdej wydanej na niego sumy.

11 Arthur Vermeeren 87

Arthur Vermeeren © Electronic Arts

Klub: Olympique Marsylia (wypożyczenie z RB Lipsk)

Wiek: 20

Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)

Ocena: 77

Potencjał: 87

Kolejnym wyjątkowo utalentowanym środkowym pomocnikiem jest Arthur Vermeeren z RB Lipsk. Ten młody Belg jest w tym sezonie wypożyczony do Marsylii, ale gdy wypożyczenie dobiegnie końca, należy działać szybko i pozyskać go, zanim osiągnie swój potencjał 87 i stanie się zbyt drogi.

12 Andrey Santos 87

Andrey Santos © Electronic Arts

Klub: Chelsea

Wiek: 21

Pozycja: środkowy pomocnik (ŚP)

Ocena: 80

Potencjał: 87

Jeśli masz akurat wolne miejsce w środku pola, Andrey Santos może je z powodzeniem zająć. Piłkarz Chelsea, który może występować zarówno jako ofensywny jak i defensywny pomocnik, ma aż 91 punktów kondycji, 77 punktów przyspieszenia i umiejętność powietrznej fortecy, co czyni go bestią w walce o górne piłki.

13 Warren Zaïre-Emery 87

Warren Zaïre-Emery © Electronic Arts

Klub: PSG

Wiek: 19

Pozycja : środkowy pomocnik (ŚP)

Ocena: 80

Potencjał: 87

Podobnie jak João Neves, 19-letni WZE ma kilka, naprawdę sporych, atutów. Kontrola nad piłką, premia do spirntu, do tego wysoka kondycja i opanowanie. Jeśli szukasz gracza typu box-to-box, który sprawi, że Twoja jedenastka będzie błyszczeć, to właśnie dostałeś odpowiedź na swoje potrzeby.

14 Aleksandar Pavlović 87

Aleksandar Pavlović © Electronic Arts

Klub: Bayern Monachium

Wiek: 21

Pozycja: defensywny pomocnik (ŚPD)

Ocena: 79

Potencjał: 87

W wieku zaledwie 21 lat statystyki Aleksandara Pavlovića są już naprawdę imponujące. Niemiec posiada co najmniej 80 punktów między innymi w takich parametrach jak reakcje, panowanie nad piłką czy krótkie i długie podania.

Z drugiej strony, z szybkością 56, nie wygra zbyt wielu sprintów. Mówimy tu jednak o defensywnym pomocniku, który ma również nieprzeciętną technikę, więc nie trzeba się zbytnio przejmować jego prędkością. Jego ocena 79 i 87 potencjału sprawiają, że jest on jednym z oczywistych kandydatów do każdej roli defensywnego pomocnika.

15 Moleiro 86

Moleiro © Electronic Arts

Klub: Villarreal

Wiek: 21

Pozycja: lewy pomocnik (LP)

Ocena: 79

Potencjał: 86

Po Alexie Baenie, Villarreal doczekał się kolejnego cudownego dzieciaka. Alberto Moleiro to lewy pomocnik, który ma już 84 i 83 punkty w kategorii przyspieszenia i szybkości, a jego oceny w zakresie panowania nad piłką, precyzyjnych podań i techniki wystarczają, aby zniszczyć obronę przeciwnika za stosunkowo przystępną cenę.

Lista pomocników o najwyższym potencjale z podziałem na role

Defensywni (ŚPD)

Zawodnik Wiek Overall Potencjał Jorthy Mokio 17 70 89 Carlos Baleba 21 81 87 Aleksandar Pavlović 21 79 87 Tom Bischof 20 76 86 Zeno Debast 21 78 86

Środkowi (ŚP)

Zawodnik Wiek Overall Potencjał Joao Neves 20 85 90 Gavi 21 83 89 Jauregizar 21 78 88 Warren Zaïre-Emery 19 80 87 Andrey Santos 21 80 87

Ofensywni (ŚPO)

Zawodnik Wiek Overall Potencjał Kenan Yıldız 20 79 89 Nico Paz 20 79 89 Rodrigo Mora 18 76 89 Kees Smit 19 72 87 Lennart Karl 17 65 86

Lewa (LP)

Zawodnik Wiek Overall Potencjał Rio Ngumoha 17 68 88 Antonio Nusa 20 76 88 Assane Diao Diaoune 20 76 87` Jean-Matteo Bahoya 20 75 86 Moleiro 21 79 86

Prawa (PP)

Zawodnik Wiek Overall Potencjał Lamine Yamal 18 89 95 Arda Güler 20 81 89 Estevao 18 78 89 Geovany Quenda 18 76 88 Pablo Garcia 19 68 87