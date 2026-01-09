10 najlepszych gier wyścigowych, na które warto czekać w 2026 roku

Rok 2025 przyniósł fanom wirtualnych wyścigów wiele atrakcji i niespodzianek. Na konsoli Nintendo Switch 2 prym wśród nieco bardziej rozrywkowych gier wyścigowych wiodło Mario Kart World, z kolei JDM: Japanese Drift Master zachwyciło udaną rozgrywką opartą na driftingu, a w listopadzie ukazała się przecież jeszcze Assetto Corsa Rally, znakomita symulacja wyścigów terenowych.

Na co natomiast czekamy w 2026 roku? Oto 10 najlepszych tytułów dla graczy z benzyną we krwi.

01 Forza Horizon 6

Premiera: późny 2026

Platformy : PC, Xbox Series X/S

Forza Horizon 6 © Microsoft Game Studios

Forza Horizon 6 ukaże się w 2026 roku i nie ulega wątpliwości, że mówimy tu o absolutnym hicie swojego gatunku. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy nowa gra wyścigowa trafi do sprzedaży, ale prawdopodobnie będzie to jesień lub zima.

Wiemy jednak, że akcja gry Forza Horizon 6 będzie toczyć się w Japonii i będzie ona szczegółowo przedstawiać ten kraj. Oprócz okolic góry Fuji, gra odwiedzi również Tokio i regiony wiejskie. Według zespołu deweloperów, ta gra wyścigowa z otwartym światem uchwyci całą japońską kulturę motoryzacyjną, od rozbudowanej sceny tuningowej po kulturę driftu.

W grze pojawi się również ogromna flota pojazdów, różnorodne wyścigi i motywujące wydarzenia dla wielu graczy. Jedno jest pewne: to gra, na którą czeka każdy miłośnik wyścigów.

02 iRacing Arcade

Premiera: Luty

Platforma: PC

iRacing Arcade © iRacing

Od momentu premiery w 2008 roku iRacing jest uważana za najlepszą grę wyścigową w gatunku simracingu. W końcu ta symulacja wyścigów zachwyca niezwykle realistyczną rozgrywką i zróżnicowaną flotą pojazdów.

W iRacing Arcade dostajemy jednak bardziej przystępną wersję, która ma na celu zainspirować nowicjuszy w tym gatunku kolorową komiksową grafiką, perspektywą z góry i rozbudowanymi opcjami dla wielu graczy. Podobnie jak w Formula Legends, pod maską znajdują się mechanizmy gry, które powinny spodobać się również poważnym fanom gier wyścigowych, w tym zużycie paliwa, zużycie opon, pit stopy i tym podobne.

Dodatkowo dużą różnorodność rozgrywki zapewnia 14 torów i licencjonowane samochody z różnych serii wyścigowych.

03 F1 26

Premiera: 2026

Platforma: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

W F1 25 gra się jeszcze bardziej realistycznie © EA Sports/Phil Briel

Sezon F1 2026 zapowiada się jako jeden z najbardziej ekscytujących od wielu lat. Przede wszystkim wyścigi opierać się będą na całkowicie nowych zasadach, a na starcie zobaczymy dwa nowe zespoły. W związku z tym, nowa gra F1, powinna również zapewnić powiew świeżości na torze.

Zespół programistów Codemasters ogłosił jednak niedawno, że fani F1 po raz pierwszy od lat nie otrzymają nowej gry w 2026 roku. Zamiast tego F1 26 zostanie zintegrowana z istniejącą symulacją wyścigów F1 25 jako obszerna aktualizacja DLC, co ucieszy posiadaczy obecnej wersji. Całkowicie przeprojektowana część serii ma zostać wydana dopiero w 2027 roku.

04 Screamer

Premiera: 26 marca

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Screamer © Milestone

Hipnotyzująca stylizacja anime, brutalna akcja wyścigowa w stylu arcade, świetna ścieżka dźwiękowa i ekscytujący tryb fabularny. To wszystko składa się na Screamer, czyli dzieło włoskich speców od ściganek z Milestone. Akcja gry rozgrywa się w dystopijnej przyszłości, w której różne zespoły rywalizują w nielegalnych wyścigach.

Screamer łączy ekscytującą rozgrywkę zręcznościową z nowatorskimi pomysłami, takimi jak sterowanie dwoma drążkami, które pozwala kierować samochodami wyścigowymi za pomocą obu drążków analogowych, aktywny system zmiany biegów, który nagradza idealnie przełożenia oraz system ECHO, który umożliwia wykorzystanie umiejętności ofensywnych i defensywnych podczas wyścigów. Ta gra wyścigowa może naprawdę wnieść powiew świeżości do całego gatunku.

05 MotoGP™ 26

Premiera: 2026

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

MotoGP 25 © Milestone

Fani wyścigów motocyklowych ponownie będą mieli powody do radości w 2026 roku. Chociaż MotoGP™ 26 nie zostało jeszcze oficjalnie zaprezentowane, nowa odsłona symulatora motocyklowego jest w zasadzie pewna.

Poprzednia wersja, MotoGP™ 25, została już znacznie ulepszona pod względem rozgrywki i technologii i jest bardziej przyjazna dla początkujących niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli twórcom uda się utrzymać ten kierunek, czeka nas nie lada gratka.

06 RIDE 6

Premiera: 12 luty

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

RIDE 6 © Milestone

Pozostając w świecie motocykli, to nową odsłonę w 2026 roku zaprezentuje również seria RIDE. RIDE 6 ukaże się 12 lutego i obiecuje znaczną poprawę we wszystkich obszarach. Do wyboru będzie ponad 250 motocykli, w tym teraz również baggery i motocykle enduro, ponieważ tym razem akcja rozgrywać się będzie nie tylko na torach asfaltowych, ale także na torach terenowych.

Nowością w tym roku jest również tryb arcade, który ma na celu zapoznanie nowych graczy z rozgrywką. Z kolei tryb Pro stanowi wyzwanie nawet dla doświadczonych graczy, a ulepszony system pogody i pory dnia sprawią, że wyścigi będą bardziej dynamiczne.

Centralnym punktem RIDE 6 będzie RIDE Festival, czyli festiwal sportów motorowych, podczas którego będziesz wykonywać różne zadania i rywalizować z 10 znanymi profesjonalistami.

07 Over The Hill

Premiera: 2026

Platforma: PC

Over The Hill © Funselektor Labs Inc.

W 2020 roku studio Funselektor Labs uczciło historię sportów motorowych w terenie, wydając piękną grę zręcznościową Art of Rally. Teraz studio powraca z nową grą zatytułowaną Over The Hill. W tej, po raz kolejny, wyruszamy w teren, ale wrażenia z gry będą zupełnie inne.

W grze poruszamy się po różnorodnych biomach inspirowanych prawdziwymi lokalizacjami, aby wykonywać różne zadania, odblokowywać nowe pojazdy lub ulepszenia oraz znajdować portale umożliwiające dostęp do nowych obszarów. Co więcej, w Over The Hill możemy grać zarówno solo, jak i w trybie współpracy online z maksymalnie trzema znajomymi.

Gra skupia się przede wszystkim na eksploracji świata i odkrywaniu tajemnic, a świat ten nieustannie stawia przed nami nowe przeszkody w postaci dynamicznej pogody, zmiennych pór dnia i nocy oraz realistycznych zmian terenu. Bez wątpienia to jedna z najbardziej innowacyjnych – i relaksujących – gier wyścigowych 2026 roku.

08 Endurance Motorsport Series

Premiera: 2026

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Endurance Motorsport Series © KT Racing

W ramach Endurance Motorsport Series firma KT Racing pracuje nad realistyczną symulacją wyścigów, poświęconą wyłącznie sportom motorowym typu endurance. Gra była po raz pierwszy pokazana w 2024 roku, ale jej premiera została ponownie przełożona. Teraz jednak tytuł zostanie ostatecznie wydany w 2026 roku.

Oprócz realistycznej jazdy w wymagających wyścigach nacisk kładziony jest przede wszystkim na strategię. Incydenty wyścigowe i dynamiczna pogoda sprawiają, że każdy wyścig jest wyjątkowy. Do wyboru jest sześć klas pojazdów, w tym hipersamochody, samochody wyścigowe LMP2 i GT, a w trybie wieloosobowym online będą również dostępne wydarzenia wieloklasowe. Poza tym jednak konkretne szczegóły nadal nie zostały ujawnione.

09 STAR WARS: Galactic Racer

Premiera: 2026

Platforma: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

STAR WARS: Galactic Racer © Fuse Games

Wraz z premierą gry STAR WARS: Galactic Racer twórcy z Fuse Games sprawili prawdziwą niespodziankę podczas rozdania nagród Game Awards 2025. Ta błyskawiczna gra wyścigowa osadzona w przyszłości podąża śladami legendarnego Star Wars Episode I: Racer z 1999 roku i przywraca legendarne wyścigi podów. W przeciwieństwie do oryginału, tym razem dostępne będą różne klasy pojazdów, z których każda będzie miała opracowaną własną fizykę.

Pojazdy można również dostosowywać i tuningować za pomocą własnych komponentów, co pozwala zmieniać charakterystykę jazdy i prędkość. Oprócz kampanii dla jednego gracza dostępny będzie również rozbudowany tryb wieloosobowy.

10 Carmageddon: Rogue Shift

Premiera: 6 luty

Platformy: PlayStation 5, Xbox Series X/S

Carmageddon: Rogue Shift © 34BigThings

Carmageddon to absolutna klasyka gatunku, choć trudno porównywać tę grę z jakąkolwiek z wcześniej wymienionych. W produkcji włoskiego studia 34BigThings zwycięstwo w wyścigu jest tak samo ważne jak samo jego przetrwanie.

W najnowszej odsłonie, w której ścigać będziemy się w świecie opanowanym przez zombie, dostaniemy do dyspozycji 15 unikalnych pojazdów, które można będzie modyfikować za pomocą kilkunastu rodzajów broni oraz kilkudziesięciu specjalnych perków. Gotowi na totalny roz...gardiasz?