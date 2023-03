Szosa i gravel: 9 najbardziej wymagających podjazdów w Europie

Nagie szczyty, górskie przełęcze i widoki po horyzont. Te drogi pokażą ci wszystko o czym prawdopodobnie marzysz, wystawiając Cię na próbę, jakiej być może nie podołasz - na pewno nie, jeśli mało jeździsz na rowerze. A jeśli jeździsz dużo, to wiesz, że nie ma nic lepszego niż uczucie, kiedy serce chce ci wyskoczyć z klatki piersiowej. I nie ma tutaj znaczenia, czy to ze względu na nieprawdopodobny wysiłek jakiego doświadczasz, czy ze względu na myśl o tym, jak trudne wyzwanie przed tobą stoi. Na tych, najtrudniejszych europejskich podjazdach można mieć jedno i drugie.

Brutalna wspinaczka jest tym, co charakteryzuje miejsca znajdujące się na listach do odhaczenia rzeszy kolarzy. Tutaj 48 serpentyn wijących się z Prato zabierze cię na sam szczyt, na wysokość 2757 m n.p.m. Ostatnie pięć kilometrów dosłownie zapiera dech w piersiach - właśnie ze względu na wysokość, ponieważ cały czas znajdujesz się powyżej 2000 m n.p.m. Wysokość bezwzględna sprawia też, że przez większość roku można na tej trasie napotkać śnieg i lód. Gradient może odebrać wiarę w siły najlepszym, ale według byłego włoskiego zawodowca, Ivana Basso, ten podjazd trzeba zaliczyć obowiązkowo. Długość, nachylenie i wysokość sprawiają, że jest to jedna z najtrudniejszych tras kolarskich, jakie istnieją.

Col du Galibier po raz pierwszy pojawiła się w Tour de France w lipcu 1911 roku. Tego dnia tylko trzech kolarzy zdołało podjechać tam na swoich rowerach (wtedy jeszcze bez przerzutek) bez zsiadania z nich i wprowadzania. Otoczona szczytami Alp Delfinackich (Alpes du Dauphiné) przełęcz Galibier od 2011 roku nie jest już częścią Wielkiej Pętli. Zaprzestano podjeżdżania na nią dokładnie 100 lat od pierwszego razu. Ale to nie znaczy, że nie jest warta poświęcenia jej uwagi. Z najwyższym punktem na wysokości 2646m n.p.m., 18-kilometrowy podjazd na Galibier sprawia, że przełęcze współczesnych tourów wydają się dziecinnie proste. Znana, pirenejska trasa na Col du Tourmalet leży 500 metrów niżej i jest o połowę krótsza. Nawet uwielbiana przez wszystkich Alpe d’Huez jest 5km krótsza i oferuje tylko połowę tego przewyższenia, co Galibier. Można też spróbować pobliskiego Col du Telegraphe (4,8km z gradientem 3%).

Teneryfa najbardziej słynie z turystów, którzy na słońcu szybko przybierają tam kolor dojrzałych pomidorów. Jednocześnie jest ona wyspą, gdzie znajduje się najwyższy szczyt Hiszpanii. Mierząca 3718 m n.p.m. Mount Teide oferuje brutalną wspinaczkę rowerową po zboczu aktywnego wulkanu. Trasą do najwyżej położonego, wyasfaltowanego miejsca na wyspie dojedziemy od nadmorskiej spiekoty w rejony gdzie powietrze jest już mocno rozrzedzone. Trasa jest tak wymagająca, że to trenowaniu na niej Bradley Wiggins przypisywał zwycięstwo w Tour de France w 2012 roku.

Pozorna trudność w wyartykułowaniu nazwy Grossglockner nie jest największą do pokonania podczas mierzenia się z tą górą. To wysokość wynosząca 3798 m n.p.m. Największa góra Austrii i najwyższa na wschód od przełęczy Brenner, stanowi miejsce gdzie znajduje się jeden z najwyższej położonych kolarskich podjazdów w Europie. Żeby było łatwiej, na szczyt prowadzą liczne serpentyny i odcinki bruku. Tak, kocich łbów. Pojawiająca się w austriackim tourze trasa o długości 19,5 km nagradza kolarzy o nogach ze stali widokami i świeżym powietrzem, choć zbyt rzadkim jak na płuca ludzi, którzy dotarli tam na rowerach. Miejsce słynie też z szybko zmieniającej się pogody, dlatego zawsze warto wcześniej dobrze sprawdzić prognozy.

Norweska idylla, górskie drogi i imponujące fiordy. Wspinając się serpentyną Trollstigen doświadczysz nie tylko tego. "Drabina trolli" to 55-kilometrowa droga łącząca miasteczko Åndalsnes z wioską Valldal. Niezależnie od tego, z której strony się zacznie, będzie to wycieczka wyjątkowa. Minusy? Częściej niż trolle, z drogi korzystają zmotoryzowani turyści. 2000 aut dziennie przekłada się na samochód mijający kolarza średnio co 10 sekund.

