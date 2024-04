Najlepsze i najciekawsze maratony, w których warto wystąpić

Brzmi poważnie. Cykl obejmuje sześć największych i zarazem najbardziej prestiżowych biegów maratońskich na świecie, rozgrywanych w: Berlinie, Nowym Jorku, Tokio, Chicago, Londynie i Bostonie. Miejsca te przyciągają najszybszych biegaczy świata. Na pewno to niesamowite uczucie, stanąć w tym samym starcie na przykład z Eliudem Kipchoge czy Tigist Assefą. Nagrodą dla tych, którzy ukończą wszystkie sześć maratonów jest wyjątkowy medal, Six Star Finisher. Nie da się też ukryć, że na najpopularniejsze imprezy biegowe ciężko się dostać, ponieważ uczestników wyłania się w drodze losowania. Z ciekawostek, najstarszym biegiem na dystansie maratońskim na świecie jest właśnie Boston Maraton, który bez wątpienia wpłynął na zdefiniowanie nowoczesnego maratonu. Pierwsza edycja biegu odbyła się już w 1897 roku! To 127 lat temu!

