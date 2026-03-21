Tymek - Red Bull SoundClash
© Bartek Woliński
Najpopularniejsze polskie klipy hiphopowe na YouTube. Zobacz, kto prowadzi!

Który klip z polskim hip-hopem ma najwięcej wyświetleń w serwisie You Tube? Masz jeden strzał… Brawo dla wszystkich, którzy obstawili „Język ciała”. Tymek - wielki hałas!
Autor: Tomek Doksa
Raper, muzyk, autor tekstów, wielki fan mody. Tymoteusz Bucki, znany wszystkim jako Tymek, to jedna z najbarwniejszych postaci młodej sceny muzycznej. W kilka lat wskoczył na jej sam szczyt – tak przedstawialiśmy Tymka w artykule zapowiadającym jego udział w muzycznym pojedynku Red Bull SoundClash. W którym wziął udział z Otsochodzi.
„Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą” – rapuje w swoim przebojowym „Języku ciała”. Ten numer to dziś nie tylko najpopularniejszy kawałek w dorobku Tymka, ale i w całym serwisie YouTube – jeśli zawęzimy klipy do tych z polskim hip-hopem.

Żywioł na szczycie

Pierwszy rekord „Język ciała” pobił na YT w 2019 roku, kiedy przekroczył granicę 100 mln wyświetleń. Osiągalną wtedy tylko dla przeboju Grubsona „Na szczycie” (obecnie 174 mln). Siedem lat później Tymek jest już samodzielnym liderem – jego klip jest pierwszym pośród polskich, hiphopowych teledysków, który wykręcił kosmiczne 200 mln odtworzeń!
Przypomnijmy: wielka popularność tego singla po wydaniu go w 2018 roku, zmotywowała rapera do nagrania całej płyty w podobnie imprezowym klimacie. W efekcie czego kilka miesięcy później ukazały się „Klubowe”. Przy trzecim albumie Tymka bawili się zarówno fani rapu, jak i bywalcy dyskotek. Zwrot ku mocnym, klubowym brzmieniom był dużą woltą w karierze Tymka, ale jak sam raper przyznawał w nielicznych wywiadach, nie interesuje go muzyczna rutyna. Jeśli miałby natomiast wybrać słowo, które mogłoby go dobrze opisać, to byłby to „żywioł”. „Bo ja jestem bardzo odklejonym gościem” – mówił „Wysokim Obcasom”.

Kto za Tymkiem?

W momencie pisania tego tekstu, do granicy 200 mln wyświetleń zbliża się Kizo z „Disneyem” – na razie wykręcił 191 mln odtworzeń. Na liście 10 najpopularniejszych teledysków hiphopowych na YouTube Kizo ma jeszcze jeden klip – „Taxi” – który zrobił już 154 mln wyświetleń. Jest na niej też Smolasty i jego „Duże oczy” (161 mln), jest White 2115 i „California” (144 mln).
Co ciekawe, szansę na kolejny rekord 200 mln odtworzeń mogą mieć wkrótce jeszcze dwa teledyski lidera, czyli Tymka. „Anioły i demony” mają na teraz 140 mln wyświetleń, a „Rainman” – 136.
Sprawdź 10 najpopularniejszych polskich klipów hiphopowe na YouTube:
  1. Tymek „Język ciała” – 200 mln wyświetleń
  2. Kizo „Disney” – 191 mln
  3. Grubson „Na szczycie” – 174 mln
  4. Smolasty „Duże Oczy” – 161 mln
  5. Kizo „Taxi” – 154 mln
  6. White 2115 „California” – 144 mln
  7. Tymek „Anioły i demony” – 140 mln
  8. K2 & Buka „1 moment” – 138
  9. KaeN & Cheeba, WdoWA „Zbyt wiele” 137 mln
  10. Tymek „Rainman” – 136 mln
