Festiwale muzyczne w Polsce 2026. Sprawdź, gdzie grają gwiazdy!

Orange Warsaw Festival
29-30.05.2026, Warszawa
Kalendarzowe lato startuje w 2026 roku 21 czerwca, ale letnie festiwale znacznie wcześniej. Orange Warsaw tradycyjnie rozpoczyna sezon dwudniową imprezą w stolicy, na której tym razem wystąpią Olivia Dean, Lewis Capaldi i FKA twigs. Oczywiście między innymi, bo to ogłoszone tylko na dzisiaj gwiazdy. Kolejnych spodziewaj się niebawem.
Mystic Festival
3-6.06, Gdańsk
Pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów ciężkich, gitarowych brzmień. 4 dni festiwalu, 5 scen, ponad 90 zespołów. A wśród nich m.in. Megadeth, Behemoth, Black Label Society, Anthrax, Down, Mastodon, Electric Wizard, Saxon, Blood Incantation, Ice Nine Kills, Cavalera… Słowem: sporo heavy/black/sludge/grind metalu, ale nie tylko. „My wiemy i wy wiecie, że metal to nie jeden gatunek muzyczny, lecz cały kosmos gatunków, podgatunków i odmian. Wszystkie mają miejsce na scenach Mystic Festival” – zapraszają organizatorzy.
Warsaw Music Festival 2026
10-20.06.2026, Warszawa
„Zmieniamy rytm Warszawy” – to już pomysłodawcy Warsaw Music Festivalu, w 2026 roku rozbitego na trzy wydarzenia. Podczas pierwszego, 13 czerwca, zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo, Benny Benassi. Kilka dni później, 17 czerwca, Black Eyed Peas, Kacperczyk, Tribbs. A festiwal zamknie się 20 czerwca wielkim koncertem Armina van Buurena i… Będą jeszcze kolejne nazwiska! Całość zaplanowana jest na stadionie warszawskiej Legii.
Tauron Nowa Muzyka Katowice
4-6.06.2026, Katowice
Co roku najciekawsi debiutanci i największe postaci muzyki elektronicznej. Oraz jazzowej, hiphopowej, rockowej – na Tauron Nowa Muzyka Katowice zapraszani są ci artyści, którzy szukają nowych rozwiązań w muzyce i zaskakują nowymi brzmieniami. W 2026 roku, na industrialnej przestrzeni wokół katowickiego NOSPR, Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka, zagrają m.in. Apparat, Blawan, Busy P, Gui Boratto, Kangding Ray i Princess Nokia.
CARBON Silesia Festival 2026
19–20.06.2026, Zabrze
„Elementarnymi założeniami festiwalu jest czerpanie radości z życia, nawiązywanie nowych relacji i znajomości, a także edukacja muzyczna, bo festiwal poza wartością stricte rozrywkową za główną misje przyjął sobie popularyzacje wysokojakościowej muzyki nowoczesnej” – czytamy na stronie CARBON Silesia Festivalu, który z powodzeniem gości już od lat Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu. 19–20 czerwca 2026 spotkasz tam m.in. The Blaze, Rudim3ntal, Decius Soundsystem, Cinthie i wielu więcej.
Open’er Festival
1-4.07.2026, Gdynia
Największy biletowany festiwal w Polsce, między 1 a 4 lipca gościć będzie gwiazdy dla kilku pokoleń słuchaczy. Dla starszych zagrają m.in. Nick Cave and The Bad Seeds, The Cure, Clipse, The Afghan Whigs, David Byrne. Dla młodszych Addison Rae, PinkPantheress, Zara Larsson, Audrey Nuna. Do wyboru są jeszcze koncerty The xx, Idles, Halsey czy Calvina Harrisa.
Audioriver Festival
10-12.07.2026, Łódź
20 lat minęło, jak… najlepszy festiwalowy set! Ale tak, Audioriver świętuje w tym roku 20-lecie swojego istnienia. Pierwszym ogłoszonym headlinerem urodzinowej edycji jest kultowa załoga The Prodigy. W programie zabukowane są już także występy: A.M.C & Phantom, Rusko, Friction b2b Lens, Mischluft, Nico Moreno, Novah, Odymel, ØTTA, Parisi i Deas b2b Sept. Widzimy się na Łódzkich Błoniach!
CLOUT
10-11.07.2026, Warszawa
Rap. Świat. Clout. Czyli najbardziej światowy festiwal z rapem w Polsce. 10-11 lipca na kolejnej edycji w Warszawie wystąpią takie asy globalnej sceny, jak Don Toliver, Wiz Khalifa, Destroy Lonely i Molly Santana. Wszyscy na Lotnisku Bemowo.
Mazury Hip Hop Festiwal 2026 Reborn
16-18.07.2026, Giżycko
Jeśli wierzyć organizatorom, „Mazury Hip Hop Festiwal to będzie zupełnie inny poziom”. Na pewno festiwal sfokusowany na polski hip-hop odbędzie się w połowie lipca w Giżycku, a wystąpią na nim m.in. Malik Montana, PRO8L3M, Young Igi. Ale to nie koniec atrakcji. Ekipa stojąca za festiwalem zapowiada „najmocniejszy line-up i atmosferę, której nie znajdziesz nigdzie indziej”.
Pol'and'Rock Festival
30.07-01.08.2026, Czaplinek-Broczyno
Przyjaźń, miłość, muzyka – to niezmienne od lat wartości największego festiwalu w Polsce, Pol'and'Rock. Na Lotnisku Czaplinek-Broczyno bawi się kilkaset tysięcy ludzi, na koncertach wielkich – głównie rockowych – gwiazd z Polski i zagranicy. W 2026 na imprezie dowodzonej przez Jurka Owsiaka zagrają ogłoszone już: Godsmack, Dżem, Myslovitz, Happysad, Vended i Nothing More.
Sunrise Festival
31.07-2.08.2026, Kołobrzeg
„Warto przyjechać tutaj, choćby po to, by zobaczyć jak wyglądają festiwalowe sceny. Te wszystkie scenografie, światła, technologie – niesamowite historie!”, opowiadał o Sunrise Festivalu od lat związany z kołobrzeską imprezą DJ Diabllo aka Coorby. Sceny scenami, ale ważne też, kto na nich gra. Pośród ogłoszonych już na Sunrise Festival 2026 artystów są m.in.: James Hype, Morten b2b Malaa, Ben Hemsley, Billy Gillies, Hugel czy Nifra.
OFF Festival Katowice
7-09.08, Katowice
Najmocniejsza w Polsce impreza z muzyką alternatywną. Co roku ściąga do Katowic, do klimatycznej Doliny Trzech Stawów, najciekawszych artystów z szeroko pojętej sceny niezależnej. Jest rock, metal, jazz, ambitny rap i hip-hop, dużo eksperymentów i elektroniki. W 2026 roku na OFF-ie zobaczysz Yung Leana w ducie z Bladee, Amyl and the Sniffers, Oklou, Earla Sweatshirta, Clams Casino i mnóstwo artystów, których być może nie znasz, ale których na pewno warto poznać i posłuchać.
BitterSweet Festival
13–15.08.2026, Poznań
Nowy, bo odbywający się od 2025 roku, festiwal, podczas pierwszej edycji gościł m.in. Post Malone'a, Nelly Furtado i Empire of the Sun. Ale druga zapowiada się nawet lepiej. Do Poznania przylecą m.in. Gorillaz, Major Lazer, Twenty One Pilots, Lorde, Paul Kalkbrenner, Rita Ora, Faithless, Tom Odell… Będą też gwiazdy z Polski, ale na ich ogłoszenie trzeba jeszcze poczekać.
Wisłoujście
21–23.08.2026, Gdańsk
Najlepsza muzyka elektroniczna z wyjątkową oprawą artystyczną. Festiwal Wisłoujście odbywa się w historycznych fortyfikacjach gdańskie Twierdzy Wisłoujście, a „każda scena to osobna historia – od instalacji inspirowanych architekturą miejsca, po nowoczesne projekty świetlne, które ożywiają przestrzeń”, cytując stronę festiwalu. Artystów edycji 2026 jeszcze nie znamy, ale dobrze pamiętamy poprzednie edycje i szczerze polecamy.