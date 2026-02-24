Festiwale muzyczne w Polsce 2026. Sprawdź, gdzie grają gwiazdy!

„Zmieniamy rytm Warszawy” – to już pomysłodawcy Warsaw Music Festivalu, w 2026 roku rozbitego na trzy wydarzenia. Podczas pierwszego, 13 czerwca, zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo, Benny Benassi. Kilka dni później, 17 czerwca, Black Eyed Peas,

, Tribbs. A festiwal zamknie się 20 czerwca wielkim koncertem Armina van Buurena i… Będą jeszcze kolejne nazwiska! Całość zaplanowana jest na stadionie warszawskiej Legii.