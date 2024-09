K jak Kacperczyki. Wszystko o zespole

). CatchUp odwdzięczył się za ten featuring kilka lat później, zapraszając Maćka i Pawła do nagrania kawałka „Łopian”. Trafił on na trzeci album CatchUpa „Kuku Na Muniu” z 2024 r.

Bracia Kacperczyk wspominają w rozmowie z „Estradą i studio”, że na samym początku swojej przygody z muzyką byli samoukami, ale z czasem zaczęli chodzić na lekcje, choć akurat z różnych powodów. Paweł mówi, że poszedł do szkoły muzycznej drugiego stopnia tylko po to, by mieć gdzie grać na perkusji, bo w mieszkaniu w bloku to nie było możliwe. Z kolei Maciek uczęszczał na zajęcia do do domu kultury, gdzie uczył się grać klasycznie z nut. Niezależnie od tego, już wtedy „pisanie własnych piosenek było dla nas zupełnie naturalne”, jak podkreślają.