Alfabet raperów: White 2115

Dobry kolega White'a i raper z ekipy 2115, z którym zaczynali swoją muzyczną przygodę. Bedoes ładnie wspomniał o tym przy okazji przebicia przez White'a i jego utwór „California” (patrz litera C) granicy 100 mln odtworzeń na Spotify: „Miliard razy pisałem, rapowałem i opowiadałem o tym, jak siedzieliśmy na Skype i wysyłaliśmy wspólnie demówki do największych wytwórni w Polsce, jak Twoja Mama robiła nam jedzenie jak siedzieliśmy u Ciebie w pokoju i marzyliśmy o tym, żeby być tu, gdzie jesteśmy. Jestem dumny, że budujemy historię, że po tym wszystkim co przeżyliśmy nadal jesteśmy i nadal stoimy silnie. Jeszcze 2115 lat więcej przed nami. Jestem w ch*j dumny z Ciebie. Idziesz po wszystko. 2115 na zawsze”.

Dobry kolega White'a i raper z ekipy 2115, z którym zaczynali swoją muzyczną przygodę. Bedoes ładnie wspomniał o tym przy okazji przebicia przez White'a i jego utwór „California” (patrz litera C) granicy 100 mln odtworzeń na Spotify: „Miliard razy pisałem, rapowałem i opowiadałem o tym, jak siedzieliśmy na Skype i wysyłaliśmy wspólnie demówki do największych wytwórni w Polsce, jak Twoja Mama robiła nam jedzenie jak siedzieliśmy u Ciebie w pokoju i marzyliśmy o tym, żeby być tu, gdzie jesteśmy. Jestem dumny, że budujemy historię, że po tym wszystkim co przeżyliśmy nadal jesteśmy i nadal stoimy silnie. Jeszcze 2115 lat więcej przed nami. Jestem w ch*j dumny z Ciebie. Idziesz po wszystko. 2115 na zawsze”.

Dobry kolega White'a i raper z ekipy 2115, z którym zaczynali swoją muzyczną przygodę. Bedoes ładnie wspomniał o tym przy okazji przebicia przez White'a i jego utwór „California” (patrz litera C) granicy 100 mln odtworzeń na Spotify: „Miliard razy pisałem, rapowałem i opowiadałem o tym, jak siedzieliśmy na Skype i wysyłaliśmy wspólnie demówki do największych wytwórni w Polsce, jak Twoja Mama robiła nam jedzenie jak siedzieliśmy u Ciebie w pokoju i marzyliśmy o tym, żeby być tu, gdzie jesteśmy. Jestem dumny, że budujemy historię, że po tym wszystkim co przeżyliśmy nadal jesteśmy i nadal stoimy silnie. Jeszcze 2115 lat więcej przed nami. Jestem w ch*j dumny z Ciebie. Idziesz po wszystko. 2115 na zawsze”.