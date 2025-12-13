Rowerowy przystanek Natural Selection wraca do kalendarza w sezonie 2026!

Bardzo szybko okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, bo w ostatnich latach w rowerowym świecie pojawiła się „dziura”. Fani najbardziej ekstremalnych odmian kolarstwa górskiego balansowali gdzieś między Pucharem Świata w freestyle’u, rozgrywanym na festiwalach z cyklu Crankworx World Tour, a legendarnym

. W pewnym momencie slopestyle ewoluował lekko w stronę „rowerowej akrobatyki”, a Red Bull Rampage stał się trudniejszy w odbiorze ze względu na dość skomplikowane kryteria związane z ocenianiem przejazdów. Brakowało czegoś, co łączyłoby szalone linie, ogromne hopy, a równocześnie wymuszałoby koncentrację na prostych, ale stylowych trikach. I właśnie tak narodziła się rowerowa Selekcja Naturalna.