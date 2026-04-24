Dwie pierwsze edycje zawodów Pucharu Świata w Slopestyle’u za nami. Aktualnie mamy krótką przerwę i dopiero na przełomie maja i czerwca zawodnicy znów powalczą o punkty do zupełnie nowej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Warto przyznać, że na pozycji lidera znajduje się obecnie Dawid Godziek, który wolny czas wykorzystuje na rozwijanie swojego youtubowego kanału oraz realizację wyzwań i pomysłów od fanów.
W oczekiwaniu na kolejne zawody Dawid postanowił udać się na wycieczkę do Mediolanu, gdzie poza jazdą na rowerze załatwiał zawodnicze sprawunki i – jak to we Włoszech – chodził od knajpy do knajpy w poszukiwaniu najlepszej pizzy i makaronu. Tak narodziło się pierwsze „luźne wyzwanie”, które zrealizował na swoim kanale. Cała zabawa polegała na tym, żeby sprawdzić, czy w trakcie dnia pełnego jazdy na rowerze i różnego rodzaju aktywności będzie w stanie „przy okazji” przejeść ponad 10 000 kcal. Co z tego wyszło? Zobaczcie sami:
Oczywiście samo jedzenie to tylko część całego filmu, a jeśli są tu młodzi zawodnicy i zawodniczki, którzy chcą poznać kulisy życia profesjonalnych riderów, to zdecydowanie warto sprawdzić ten materiał. Oczywiście nie każdy dzień jest tak miły jak luźny wypad do włoskiej stolicy mody i makaronu, ale warto mieć świadomość, że lata ciężkiej pracy naprawdę przynoszą pożądane efekty.
A jeśli macie pomysł na kolejne wyzwanie, które trzeba zorganizować na kanale Dawida – dajcie nam znać na facebookowym kanale Red Bull Bike lub YouTube!