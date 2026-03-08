Rowery
Szymon – freeride pełną parą
Krótkie treści napakowane po brzegi czystą jazdą? Tak, tego można się było spodziewać po Szymonie! Pierwszy odcinek na jego nowym kanale to w zasadzie miks ujęć jazdy z meksykańskiej Freeride Fiesty. Ogromne hopy, zawrotne prędkości i spektakularne triki. To dokładnie z takiego stylu słynie Szymon i z tego, co nam wiadomo, właśnie tak będą wyglądały kolejne treści na jego kanale.
Podróże w najbardziej szalone spoty na całym świecie, nagrania z przejazdów i miksy najbardziej efektownych sztuczek. Prawdziwe marzenie każdego freeridera. Chcemy tego więcej i z niecierpliwością czekamy na kolejne materiały na kanale!
Dawid – rowerowe vlogi w lifestyle’owym wydaniu
Prawie 30 minut rowerowego życia od kuchni. To idealny przewodnik dla każdego młodego ridera, któremu marzy się profesjonalna kariera. Dawid razem ze swoją ekipą pokazuje nie tylko samą jazdę na rowerze, ale również wszystko, co związane z zawodniczym życiem. Podróżowanie, ogarnianie formalności, pilnowanie świadczeń dla sponsorów, a także sporo spontanicznych akcji i kreatywnych pomysłów.
Wszystko w bardzo wysokiej jakości i oczywiście z doskonale wysublimowanym, rowerowym poczuciem humoru. Przewijają się również goście specjalni z rowerowego świata. Ten format ma ogromny potencjał i mamy nadzieję, że na kanale będzie pojawiał się regularnie. 30-minutowy update z życia rowerowego mistrza świata to coś, czego zdecydowanie potrzebujemy!