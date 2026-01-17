Dakar cudów, rekordów i herosów za nami! 2 sekundy zdecydowały o wygranej!

Wielkim bohaterem Dakaru został także Daniel Sanders. Obrońca tytułu i aktualny mistrz świata złamał obojczyk na 10. oesie. Mimo kontuzji dokończył etap, a potem… ze złamaną kością przejechał 3 ostatnie odcinki, kończąc rajd na fenomenalnym 5. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Wydaje się, że Sanders nawiązał do wyczynu swojego rodaka. Australijczycy zdają się być szczególnie odporni na ból.