Wszystkie numery zagrane na Red Bull 64 Bars Live. Sprawdź!

Zaczęliśmy przed godziną 18:00 dj setem DJ NOZ-a. Bo ten jak mało kto potrafi rozkręcić imprezę! A skończyliśmy w okolicach 23. W sumie wydarzenie Red Bull 64 Bars Live trwało w sobotę, 24 października ponad 5 godzin. Na żywo śledziła ją wypełniona TAURON Arena Kraków oraz widzowie oglądający transmisję live na kanale Red Bull Wersy na YouTube oraz widzowie Red Bull Music na Facebooku. W sumie ponad 1,2 mln oglądających! Teraz każdy może wrócić do dowolnego momentu z tego wieczoru, korzystając z rozpisanej setlisty. Kliknij w ulubiony i zobacz na YouTube.
01
Zippy Ogar
02
Tomb
03
Vkie
04
Paluch
11. Paluch „Peeling”
05
Young Igi
06
Białas
18. Białas „Zosia”
07
Kaz Bałagane
08
Kukon
09
Kubi Producent
10
Avi
35. Avi „Kawior”
11
Szpaku
39. Szpaku „Hinata”
40. Szpaku „Plaster”
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