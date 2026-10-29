Wszystkie numery zagrane na Red Bull 64 Bars Live. Sprawdź!

Zaczęliśmy przed godziną 18:00 dj setem DJ NOZ-a. Bo ten jak mało kto potrafi rozkręcić imprezę! A skończyliśmy w okolicach 23.

. Na żywo śledziła ją wypełniona TAURON Arena Kraków oraz widzowie oglądający transmisję live na kanale Red Bull Wersy na YouTube oraz widzowie Red Bull Music na Facebooku. W sumie ponad 1,2 mln oglądających!

, korzystając z rozpisanej setlisty. Kliknij w ulubiony i zobacz na YouTube.