Red Bull 64 Bars Live: Białas
© Piotr Białoń
Muzyka

Wszystkie numery zagrane na Red Bull 64 Bars Live. Sprawdź!

Więcej niż 11 artystów, 40 numerów, ponad 2 godziny mocnego koncertowania. Na setliście Red Bull 64 Bars, kultowe numery w nowych aranżacjach oraz niespodziewane premiery. Włącz teraz dowolny z nich!
Autor: Tomek Doksa
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Red Bull 64 Bars Live

RED BULL 64 BARS: ZE STUDIA NA SCENĘ. TYLKO SUROWE WERSY

PolskaTAURON Arena, Polska
Info o evencie

W tym artykule

  1. 1
    Zippy Ogar
  2. 2
    Tomb
  3. 3
    Vkie
  4. 4
    Paluch
  5. 5
    Young Igi
  6. 6
    Białas
  7. 7
    Kaz Bałagane
  8. 8
    Kukon
  9. 9
    Kubi Producent
  10. 10
    Avi
  11. 11
    Szpaku
Zaczęliśmy przed godziną 18:00 dj setem DJ NOZ-a. Bo ten jak mało kto potrafi rozkręcić imprezę! A skończyliśmy w okolicach 23. W sumie wydarzenie Red Bull 64 Bars Live trwało w sobotę, 24 października ponad 5 godzin. Na żywo śledziła ją wypełniona TAURON Arena Kraków oraz widzowie oglądający transmisję live na kanale Red Bull Wersy na YouTube oraz widzowie Red Bull Music na Facebooku. W sumie ponad 1,2 mln oglądających! Teraz każdy może wrócić do dowolnego momentu z tego wieczoru, korzystając z rozpisanej setlisty. Kliknij w ulubiony i zobacz na YouTube.
01

Zippy Ogar

Red Bull 64 Bars Live: Zippy Ogar

Red Bull 64 Bars Live: Zippy Ogar

© Bartek Woliński

1. Zippy Ogar „Red Bull 64 Bars”

Oryginalny Red Bull

Red Bull Energy Drink

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Red Bull Energy Drink
2. Zippy Ogar „Karma cashback”
3. Zippy Ogar „Delulu”
02

Tomb

Red Bull 64 Bars Live w Krakowie

Red Bull 64 Bars Live w Krakowie

© Lukas Nazdraczew

4. Tomb „Red Bull 64 Bars”
5. Tomb „Polski Cassidy”
03

Vkie

Red Bull 64 Bars Live: Vkie

Red Bull 64 Bars Live: Vkie

© Bartek Woliński

6. Vkie „Red Bull 64 Bars”
7. Vkie „Bierz to na wolno”
8. Vkie „Barbara” (wersja na saksofon)
04

Paluch

Red Bull 64 Bars Live: Paluch

Red Bull 64 Bars Live: Paluch

© Bartek Woliński

9. Paluch „Red Bull 64 Bars”
10. Paluch „Bez strachu”
11. Paluch „Peeling”
12. Paluch „Szaman” (DJ Taek Remix)
05

Young Igi

Red Bull 64 Bars Live: Young Igi

Red Bull 64 Bars Live: Young Igi

© Jakub Szarzyński

13. Young Igi „Red Bull 64 Bars”
14. Young Igi „Bestia"
15. Young Igi „100 w serii”
16. Young Igi „MVP” (feat. Otsochodzi)
06

Białas

Red Bull 64 Bars Live: Białas

Red Bull 64 Bars Live: Białas

© Bartek Woliński

17. Białas „Red Bull 64 Bars”
18. Białas „Zosia”
19. Białas „W imię ojca trapu”
20. Białas „Grill u Gawrona” (+ Live Band)
07

Kaz Bałagane

Red Bull 64 Bars Live: Kaz Bałagane

Red Bull 64 Bars Live: Kaz Bałagane

© Dominik Czerny

21. Kaz Bałagane „Red Bull 64 Bars”
22. Kaz Bałagane „Trendsetter”
23. Kaz Bałagane „Kulig”
24. Kaz Bałagane „Multisport” (feat. Oskar83)
08

Kukon

Red Bull 64 Bars Live: Kukon

Red Bull 64 Bars Live: Kukon

© Dominik Czerny

25. Kukon „Red Bull 64 Bars”
26. Kukon „Hooligan Mercy” (nowy numer!)
27. Kukon „Ogrody po blantach”
28. Kukon „Parasol” (feat. Nostalgia)
09

Kubi Producent

Red Bull 64 Bars Live: Kubi Producent i Sapi Tha King

Red Bull 64 Bars Live: Kubi Producent i Sapi Tha King

© Dominik Czerny

29. Kubi Producent & Sapi „Młody Manson”
30. Kubi Producent & Sapi „Koszt bycia boss”
31. Kubi Producent & Sapi „Woda księżycowa”
32. Kubi Producent & Sapi „Delfin”
10

Avi

Red Bull 64 Bars Live: Avi

Red Bull 64 Bars Live: Avi

© Lukas Nazdraczew

33. Avi „Red Bull 64 Bars”
34. Avi „Mały książę”
35. Avi „Kawior”
36. Avi „Nieskończoność” (+ kwartet smyczkowy i dęty)
11

Szpaku

Red Bull 64 Bars Live: Szpaku

Red Bull 64 Bars Live: Szpaku

© Dominik Czerny

37. Szpaku „Red Bull 64 Bars”
38. Szpaku „Więź” (feat. Vae Vistic i chór)
39. Szpaku „Hinata”
40. Szpaku „Plaster”
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Red Bull 64 Bars Live: Szpaku

Red Bull 64 Bars Live: Szpaku

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live w Krakowie

Red Bull 64 Bars Live w Krakowie

© Lukas Nazdraczew

Red Bull 64 Bars Live: Avi

Red Bull 64 Bars Live: Avi

© Jakub Szarzyński

Red Bull 64 Bars Live: Avi

Red Bull 64 Bars Live: Avi

© Lukas Nazdraczew

Red Bull 64 Bars Live: Kaz Bałagane

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live: Paluch

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live: Białas

© Piotr Białoń

Red Bull 64 Bars Live: Kukon

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live w Krakowie

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live: Szpaku

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live: Vkie

© Dominik Czerny

Red Bull_64 Bars Live w TAURON Arena Kraków

© Lukas Nazdraczew

Red Bull 64 Bars Live: Young Igi

© Jakub Szarzyński

Red Bull 64 Bars Live: Białas

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live: Kubi Producent i Sapi Tha King

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live: Szpaku

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live: Paluch

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live w Krakowie

© Lukas Nazdraczew

Red Bull 64 Bars Live: Białas

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live: Szpaku

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live: Kaz Bałagane

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live w Krakowie

© Lukas Nazdraczew

Red Bull 64 Bars Live: Szpaku

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live: Białas

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live w Krakowie

© Piotr Białoń

Red Bull 64 Bars Live: Vkie i Kubi Producent

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live: Avi

© Jakub Szarzyński

Red Bull 64 Bars Live: Szpaku

© Lukas Nazdraczew

Red Bull 64 Bars Live: Białas

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live w Krakowie

© Piotr Białoń

Red Bull 64 Bars Live: Paluch

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live w TAURON Arena Kraków

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live: Sapi i Kubi Producent

© Piotr Białoń

Red Bull 64 Bars Live: DJ Noz

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live w TAURON Arena Kraków

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live: Sapi Tha King

© Piotr Białoń

Red Bull 64 Bars Live: Zippy Ogar

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live w TAURON Arena Kraków

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live w TAURON Arena Kraków

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live: Kukon i Nostalg1a

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live: Paluch

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live: Kubi Producent

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live: Zippy Ogar

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live: Kubi Producent

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live: Vkie

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live: Seboeasy

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live: matiorzel

© Bartek Woliński

Red Bull 64 Bars Live: Kazek

© Dominik Czerny

Red Bull 64 Bars Live w Krakowie

© Piotr Białoń

Red Bull 64 Bars Live w Krakowie

© Dominik Czerny

Dowiedz się więcej

Red Bull 64 Bars Live

RED BULL 64 BARS: ZE STUDIA NA SCENĘ. TYLKO SUROWE WERSY

PolskaTAURON Arena, Polska
Info o evencie
Muzyka