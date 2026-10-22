Tede i White 2115 po raz pierwszy razem! W "Red Bull Prawda Czy Wyzwanie?"

Za ile Tede skończyłby definitywnie nagrywać numery, a za ile White zagrałby wesele lub firmówkę? Czy to prawda, że White zapomniał kiedyś, że kupił samochód, a Tede opłaciły się wszystkie beefy… finansowo? Oglądaj cały pierwszy odcinek programu

i koniecznie daj znać w komentarzu, jak wrażenia!