Muzyka
Tede i White 2115 po raz pierwszy razem! W "Red Bull Prawda Czy Wyzwanie?"
Czy raperzy kłamią? A może mówią wyłącznie prawdę?! Sprawdzamy w nowym programie: Red Bull Prawda Czy Wyzwanie? Odpal już pierwszy odcinek z udziałem Tede i White'a 2115!
© Dominik Czerny
Tede, rocznik 1976. White 2115, rocznik 1996. Na muzycznej scenie ten pierwszy występuje od ponad 30, drugi ponad 10 lat. Mogli grać na tych samych festiwalach, mijać się gdzieś za kulisami koncertów, ale do tej pory razem jeszcze nie wystąpili. Aż do teraz. Na planie nowego programu w świecie Red Bulla: Red Bull Prawda Czy Wyzwanie?
Premiera pierwszego odcinka w czwartek, 22 października o 16:00!
„To nasz eksperyment, który pomoże udowodnić, że raperzy kłamią” – otwiera pierwszy odcinek Arek „Ras” Sitarz, który podobnie jak w Red Bull Rap & Mat, występuje tu w roli prowadzącego. „Mamy trzy rundy, dwóch raperów i jeden werdykt” – zaprasza do oglądania.
W historycznym, pierwszym odcinku Tede i White 2115 odpowiadają m.in. na pytania podpięci do wykrywacza kłamstw, zgadują przedmioty, których nie widzieli na oczy i przyznają się do rzeczy, do których najprawdopodniej nie chcieliby się przyznawać.
Za ile Tede skończyłby definitywnie nagrywać numery, a za ile White zagrałby wesele lub firmówkę? Czy to prawda, że White zapomniał kiedyś, że kupił samochód, a Tede opłaciły się wszystkie beefy… finansowo? Oglądaj cały pierwszy odcinek programu Red Bull Prawda Czy Wyzwanie? na kanale Red Bull Wersy na YouTube i koniecznie daj znać w komentarzu, jak wrażenia!