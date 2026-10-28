TOP momenty Red Bull 64 Bars Live. Zobacz wszystkie raz jeszcze!

TOP momenty jedne z wielu, bo każdy, kto był z nami na pierwszym wydarzeniu Red Bull 64 Bars Live w TAURON Arena Kraków, zapamiętał je na pewno na swój, wyjątkowy sposób. I ułożyłby podobną, ale własną listę najbardziej niesamowitych momentów.
WSZYSTKIE 64 BARS NA ŻYWO
Nareszcie! Podczas jednego wydarzenia i na jednej scenie usłyszeliśmy dziesięciu raperów z polskiej serii Red Bull 64 Bars. Avi, Szpaku, Kukon, Białas, Kaz Bałagane, Paluch, Vkie, Young Igi, Tomb i Zippy Ogar. Po raz pierwszy w takim składzie każdy z nich wykonał na żywo barsy, które do tej pory znaliście głównie z kanału Red Bull Wersy na YouTube. Były ciary, kiedy m.in. „Cztery wersy tyle daję wam fory / Wjeżdżam jak do siebie, wjeżdżam jako faworyt” wjechały w wersji live!
Zobacz powtórkę całego Red Bull 64 Bars Live!
PREMIERA KUKONA
„To tylko Red Bull i 64 wersy, ciąg dalszy historii będzie na płycie Hooligan Mercy” – tymi wersami kończą się Red Bull 64 Bars Kukona, nagrane wiosną tego roku. Podczas Red Bull 64 Bars Live doczekaliśmy się ich kontynuacji! Nie tylko po raz pierwszy na żywo, ale po raz pierwszy gdziekolwiek, Kukon zagrał zupełnie nowy numer z zapowiadanego krążka – tytułowy „Hooligan Mercy”. Jeśli jeszcze go nie znasz, sprawdź koniecznie, zanim wszyscy będą o nim mówić.
DELFINY (+SAPI) KUBIEGO PRODUCENTA
Jeśli będzie trzeba… ci znaleźć gospodarza takiego wydarzenia – zgłoś się do Kubiego Producenta. I jego brata, Sapiego. We dwóch zrobią odpowiedni ogień i na, i pod sceną. Najlepszym dowodem ich koncertowa wersja „Delfina” – numeru ze wspólnej płyty Bedoesa 2115 i Kubiego „Kwiat polskiej młodzieży”. Nie dało się przy nim ani ustać, ani usiedzieć w miejscu.
MULTISPORT KAZKA I OSKARA83
„Multisport” – kultowy już numer na polskiej scenie. Oryginalna wersja ma ponad 34 mln odtworzeń na YouTube. A ile razy dotąd była grana na żywo w pełnym składzie – Kaz Bałagane i Oskar z PRO8L3M-u? No właśnie. Takie rzeczy tylko na Red Bull 64 Bars Live!
AMERYKA U TOMBA
„Przyszedłem tu tylko po złoto… Jakie przyszedłem? Nie chodzę piechotą!” – zaczyna swoje Red Bull 64 Bars Tomb. Do TAURON Areny Kraków przyjechał nie sam, a z mocną ekipą, która towarzyszyła mu na scenie w numerze „Polski Cassidy”. „Nie mieszkam w Stanach, a jestem w stanie dalej synku / Będąc białym w Polsce dawać czarne granie synku” – m.in. z Tombem i Gibb Keym za mikrofonami, brzmiało to tak jak w tekście. „Click clack boom!”.
GRILLOWANIE Z BIAŁASEM
Są takie imprezy w życiu, których nigdy się nie zapomina. Takie na pewno było Red Bull 64 Bars Live, bo wcześniej podobnego wydarzenia nie zorganizowano w Polsce. Taki jest też od lat „Grill u Gawrona” – ikoniczny numer Białasa i muzyczny towarzysz niezliczonej ilości imprez, na których był odpalany. Ale na Red Bull 64 Bars Live „Grill u Gawrona” zabrzmiał w zupełnie nowym wydaniu! Zagrany razem z live bandem, na pełnej prędkości, zdecydowanie jest tym jednym z najpiękniejszych momentów, do jakich będziemy jeszcze długo wracać.
NIEZAPOWIEDZIANY GOŚĆ YOUNG IGIEGO
„Jak widzę tak wypełnioną TAURON Arenę to przypomina mi się trasa OIO” – mówił ze sceny podczas Red Bull 64 Bars Live Young Igi. „Dlatego chciałbym tutaj zaprosić mojego brata…” i nagle całą Arenę wypełnił wielki hałas. Kolejnym wielkim i znowu niezapowiedzianym gościem tego wieczoru okazał się Otsochodzi. Który razem z Igim wykonał słynny kawałek „MVP” z jedynej płyty wspomnianego OIO.
SZAMAN PALUCHA
„To AI?” - pytają niektórzy pod wycinkami z koncertowego wydania „Szamana” Palucha z Red Bull 64 Bars Live. Nie, tak wygląda prawdziwa, dobra zabawa. Że Paluchowi wypadła z ucha słuchawka z odsłuchem i poleciał obok bitu? Cytując innego klasyka z Red Bull 64 Bars, Szpaka: „Takie czasy, że przed kompem każdy cwany / W cztery oczy ledwo dyszą, jakby…”. A Paluch leciał pięknie przez cały swój wykon, w zremiksowanej przez DJ-a Taeka wersji „Szamana” niemal odrywając TAURON Arenę od ziemi.
KWARTETY AVIEGO
Najczęściej odtwarzane Red Bull 64 Bars w polskiej serii należy do Aviego. Już ponad 16 mln odtworzeń na naszym kanale na YouTube. I oczywiście na żywo w Krakowie nie mogło zabraknąć tego numeru. Ale piękny był też ten moment z jego występu, gdy na okoliczność utworu „Nieskończoność”, na scenę zaprosił dwa kwartety muzyków: dęty i smyczkowy. W takim towarzystwie słowa „Sukces smakuje mi bardzo Teraz wiesz, że jesteśmy wybitni / Ups, zrobiłem to znowu jak Britney” wybrzmiały jeszcze bardziej jak poezja.
BARBARA VKIEGO
„Ty mnie słuchasz zawsze wtedy, jak nikt inny nie chce / Nie kochali mnie, babcia, dziś skaczą na koncercie” – ten, jak i cały numer oraz album „Barbara”, Vkie zadedykował w 2024 roku swojej babci. Dwa lata później doczekał się on wyjątkowej oprawy. W wypełnionej po brzegi największej hali koncertowej w Polsce, w TAURON Arena Kraków, gdy nagle widownia rozświetliła swoje telefony, „Barbara” zabrzmiała magicznie. Na tyle, że w wersy „To dla ciebie nadal walczę i dla ciebie żyję”, każdy mógł wstawić dla siebie najbardziej ukochaną w życiu osobę.
Zobacz zdjęcia z Red Bull 64 Bars
POWRÓT SZPAKA
Wielki i wyczekany. W 2026 roku Szpaku nie koncertował, ale obiecał, że wystąpi na Red Bull 64 Bars Live i przygotuje „coś specjalnego”. Słowa dotrzymał. Zagrał swoje 64 barsy i trzy inne utwory: „Więź” (z Vae Visticem), „Plaster” i „Hinatę”, wywołując ogromne poruszenie wśród publiczności. Wielu przyjechało zobaczyć jego powrót z drugiego końca Polski, nikt nie czuł się zawiedziony. Szpaku dowiózł, a nawet z pomocą 26-osobowego Chóru Kameralnego Musicum z Krakowa, dał swoim fanom znacznie więcej. Dla takich momentów chodzi się na koncerty!