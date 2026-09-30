Vkie „z raperami nie na cześć”, ale witamy w Red Bull 64 Bars Live!

W tym artykule 1 Vkie w Red Bull 64 Bars – cały tekst

Vkie, rocznik 2000, ale już nazywa się weteranem, bo – jak przyznał w jednym z wywiadów – „nawijam od małolata”. Pierwsze utwory nagrywał, gdy miał 9 lat, od 2015 roku zaczął je wrzucać na YouTube. Reprezentuje Śląsk (wychował się w Łaziskach Górnych) i uchodzi za najciekawszego rapera na tamtejszej scenie. Według Kizo jest nawet „top 1 w Polsce” – jeśli wierzyć jednej z relacji wrzuconej do sieci. Fakty na pewno są takie: Vkie wystąpi 24 października na Red Bull 64 Bars Live i wykona na żywo barsy, które dziś mają swoją premierę!

Quotation Bez pseudogangsterki, parcia na radio piosenki Vkie w Red Bull 64 Bars

Vkie jest 15. uczestnikiem serii Red Bull 64 Bars w Polsce , a jednocześnie 10. gwiazdą Red Bull 64 Bars Live. 24 października zobaczymy go w TAURON Arena Kraków na jednej scenie obok Szpaka, Aviego, Kukona, Kaza Bałagane, Palucha, Tomba, Young Igiego, Kubiego Producenta -- i na wydarzeniu, jakiego jeszcze w Polsce nie było.

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Red Bull 64 Bars Live to przeniesienie doskonale znanej w świecie rapu serii Red Bull 64 Bars na wielką scenę . Numery, które mogliśmy dotąd słuchać na YouTube czy Spoitify, podczas jednego wydarzenia zabrzmią w wersjach live. Każdy z raperów wykona na żywo swoje 64 barsy i inne znane utwory. W takim składzie tylko tutaj i tylko raz – 24 października w TAURON Arena Kraków. Nie możesz tego przegapić!

Posłuchaj Red Bull 64 Bars Vkiego na Spotify

Vkie w Red Bull 64 Bars © Dominik Czerny

01 Vkie w Red Bull 64 Bars – cały tekst

Z raperami nie na cześć

Wyrywałem włosy z głowy, żeby tylko mieć co jeść

Wie, że jestem demon, chciała dorwać mnie na weekend

Wyniszczamy zdrowie, kiedy ktoś walczy o życie

Kiedy ktoś walczy o grosza

Ja z nowej fury wychodzę codziennie w nowych skokach

Czemu ma być szkoda mi, nie wiesz, jaka droga

Czekała na mnie, jak opuszczałem rodzinny lokal

Nie la vida loca i nie carpe diem

Przyzwyczaja chu*nia, kiedy toniesz w niej po szyję

Nie pytaj, jak żyję, bo żyję naprawdę dobrze

Proste chłopy na salon, więc poczuci mają problem

Jak smakował beton, jak nim wycierałeś mordę

Gangstas, ustaw się, pokaż, jaki z ciebie soldier

Za farmazony w trackach muszę przyznać ci order

Ciekawe, czy odbiorą, jak się skończą pieniądze

Oka kątem, sprawdzam asfalt, co wychował mnie

Ponoć macie plany, ale słabe ich wykonanie

Gdzieś tam w kraju są na nie, gdzieś tam w kraju są na tak

Gdybym się słuchał, to bym pewnie ku*wa został tam

Zmieniam furę, zmieniam lokum, zmieniam dupę

Zmienię twoje życie, jeśli okażesz uczucie

Nie myślałem fiutem, chyba że na przeciągu

Jestem kotem, dzisiaj chyba biorę kota w worku

Przed Red Bullem dzwoni braciak, mówi: morduj ich

Przed Red Bullem dzwoni babcia, mówi: odpuść

Mówi: odpocznij, bo zajedziesz się w końcu

Poje*ałem detox, znowu spożywałem roztwór

Jestem w ojczyźnie, dobijam targu na dwieście

Gdzieś na biznes callu dobijam targu za milion

Siano mnie zabrało, pewnie odbierze mi więcej

Nie widzę problemu, jeśli dzielę to z familią

Prawda po mojej stronie, to się mogą ku*wy sapać

Poczute raperki, ja se radzę w tarapatach

W śmierć wyje*ane, co drugi ziom przeżył zapaść

Wiedz, że się nie nawracam, póki Victoria nasza

Tylko praca, praca, zaraz odpał

Chore profity za to, że gadam na zwrotkach

W Kato jednostki tylko czekają na rozkaz

Pozdrawiam braciaków ze słonecznego Śląska

Pisze jeden raper, drugi raper, trzeci raper, spocznij

A kiedy mu nie odpiszesz, wycofuje wiadomości

Jaka kopia Stanów, głąby, stylówa jest z Polski

Testosteron z Polski, materiał jest z Polski

Dwa lata bez płyty, moi słuchacze są wściekli

Moi słuchacze was je*ią, moi słuchacze są piękni

Lubię lecieć i ruchać, powypie*dalać pieniędzy

Bez pseudogangsterki, parcia na radio piosenki

Dużo kalkuluję, bo się nie opłacam plecom

Ty zacznij kalkulować, bo się nie opłacasz plecom

Ziomy są, potem ich nie ma, trudno, lata lecą

Lata wstecz to miałem przeświadczenie, że będą tu wieczność

Opinie latawiec, bo się unoszą na wietrze

Wieje w lewo, lecisz w lewo, my toczymy beczkę

Mamy środki, doświadczenie i pojęcie

Droga do destrukcji, lecz wybrałem taką ścieżkę

Jesteś facet, to ponosisz konsekwencje

Ja wiem, że sobie nie mam nic do zarzucenia, leszcze

Nie pamiętam, kiedy w sklepie ostatnio sprawdziłem cenkę

Wiem, co mam o czym myśleć, a nie czekam na Wardęgę

Obrzydliwe szlaufy mają HIV i pewnie dengę

Taki już mój los, że kocham jędzę

Wysiadam na Balicach, zapie*dalam na Okęcie

Bez kontraktów, zaliczek, każdy krok ma pie*dolnięcie