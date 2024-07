Żadnych bajerów, tylko czysty rap. Poznaj Red Bull 64 Bars

„Zawsze lubiłem słuchać, jak artysta wchodzi do radia i nagle rzuca na antenie nową zwrotkę na żywo. Chcieliśmy zrobić coś podobnie surowego” – wspomina początki Red Bull 64 Bars nowozelandzki raper David Dallas, który rozpoczął ten projekt w 2015 roku w Red Bull Studios Auckland. Radio zostało zastąpione studiem nagraniowym, ale istota pozostała ta sama – raper wchodzi do niego z napisanym przez siebie tekstem i nawija na jednym podejściu jakby to robił w radiu na żywo. Nieważne są tu dzwonki, gwizdki ani inne szmery-bajery, ale liczy się tylko to, co chce nam w 64 wersach przekazać.

„Zawsze lubiłem słuchać, jak artysta wchodzi do radia i nagle rzuca na antenie nową zwrotkę na żywo. Chcieliśmy zrobić coś podobnie surowego” – wspomina początki Red Bull 64 Bars nowozelandzki raper David Dallas, który rozpoczął ten projekt w 2015 roku w Red Bull Studios Auckland. Radio zostało zastąpione studiem nagraniowym, ale istota pozostała ta sama – raper wchodzi do niego z napisanym przez siebie tekstem i nawija na jednym podejściu jakby to robił w radiu na żywo. Nieważne są tu dzwonki, gwizdki ani inne szmery-bajery, ale liczy się tylko to, co chce nam w 64 wersach przekazać.

„Zawsze lubiłem słuchać, jak artysta wchodzi do radia i nagle rzuca na antenie nową zwrotkę na żywo. Chcieliśmy zrobić coś podobnie surowego” – wspomina początki Red Bull 64 Bars nowozelandzki raper David Dallas, który rozpoczął ten projekt w 2015 roku w Red Bull Studios Auckland. Radio zostało zastąpione studiem nagraniowym, ale istota pozostała ta sama – raper wchodzi do niego z napisanym przez siebie tekstem i nawija na jednym podejściu jakby to robił w radiu na żywo. Nieważne są tu dzwonki, gwizdki ani inne szmery-bajery, ale liczy się tylko to, co chce nam w 64 wersach przekazać.

. Rzucamy bit, a raperzy mają nawijać do mikrofonu. Mnóstwo osób mogłoby się pobawić i nagrać 16tki, OK, ale w Red Bull 64 Bars musisz przyjąć poważniejsze wyzwanie: napisać 64 wersy i jeszcze je unieść w studiu”.