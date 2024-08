Alfabet raperów: Aleshen

„Wersy płoną jak skrzydła, Shen to młodszy Ikar” – rapuje Aleshen w jednym z najnowszych, wydanych w 2024 numerów. W tym roku wypuścił ich już kilka – „Vanitas”, „Dopamina”, „Rekin” i „Już nie mogę przegrać” to kolejne, które warto włączyć, by sprawdzić jego obecną formę.

Debiutancki album Aleshena z 2020 roku, po wydaniu którego newonce napisał o nim, że raper „rozumie niuskul jak mało kto”. A sam Aleshen przyznał się po latach w wywiadzie, że: „Kiedy puszczam numery ze »Spirited Away«, to doceniam jedynie ich klimat”. Warto dodać, że „Spirited Away” to też tytuł filmu animowanego ze studia Ghibli, w reżyserii Hayao Miyazakiego, którego wstyd nie znać.

