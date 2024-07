Szpaku w Red Bull 64 Bars: „Tu masz 64 dowody jak zabić hejt!”

Szpaku, rocznik 1994. Najpierw działał w ekipie i wytwórni B.O.R., potem założył własną – GUGU. Na swoim pierwszym mixtapie „Młody Simba” (2017) tak witał się ze słuchaczami w otwierającym go numerze „Saluto”: „Ciągle marzenia mnie pchają do góry, dla pięknej kultury olałem tu wszystko / Młody Simba, skrrt skrrt skrrt, tak robi się hip-hop!”. Dziś, kiedy nagrywa odcinek Red Bull 64 Bars – w którym za zadanie miał napisać i nawinąć 64 wersy surowego rapu – rzuca dosadne...

Rap, który narodził się w latach 70. XX wieku w Nowym Jorku, od samego początku ma w swoim DNA rywalizację – udowadnianie lirycznych i technicznych umiejętności. To wśród nawijających na amerykańskiej ulicy MC's rozkręcały się bitwy na freestyle rap, to tam trzeba szukać korzeni dzisiejszych dissów i beefów. Oraz Red Bull 64 Bars.

. Nie o teledyski i nie o to, jak kto się ubiera. Rzucamy bit, a raperzy mają nawijać do mikrofonu. Mnóstwo osób mogłoby się pobawić i nagrać 16tki, OK, ale w Red Bull 64 Bars musisz przyjąć poważniejsze wyzwanie: napisać 64 wersy i jeszcze unieść je w studiu”.