JEST! Tomb z 64 wersami już w studiu, za chwilę na Red Bull 64 Bars Live!

W tym artykule 1 Tomb – Red Bull 64 Bars – cały tekst

Szpaku wykrakał : „Chcecie dobrą serię, to zaproście T-O-M-B!”. Jest T-O-M-B w Red Bull 64 Bars! Dzisiaj w wersji studyjnej, do odpalenia na YouTube, w październiku na dużym wydarzeniu Red Bull 64 Bars Live , gdzie Tomb, a razem z nim Avi, Kukon, Białas, Paluch, Kaz Bałagane i inni raperzy wystąpią ze swoimi surowymi wersami na żywo!

64 barsy Tomba to już 12 odsłona serii Red Bull 64 Bars w Polsce. Tomb to też szósty ogłoszony artysta w line-upie Red Bull 64 Bars Live – wydarzenia, jakiego w naszym kraju nie było. Podczas Przenoszącego mocne wersy ze studia na wielką scenę. Kolejni raperzy zostaną ogłoszeni wkrótce - dokładny line-up i wszystkie szczegóły związane z Red Bull 64 Bars Live znajdziesz tutaj .

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Quotation Dzisiaj twój sufit jest moją podłogą Tomb w Red Bull 64 Bars

Tomb w Red Bull 64 Bars © Dominik Czerny

Tomb aka King Tomb . Warszawski raper, aktywny od okolic 2006 roku, gdy swoje pierwsze numery zaczął wrzucać do sieci. W 2013 pojawił się w gronie Młodych Wilków Popkillera, pięć lat później wydał album „Najlepszy raper w Polsce”. Mówią też o nim: król punchline'ów. A do dziś także: prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana postać w Red Bull 64 Bars. W 2024 roku Szpaku, gdy dołączył do tej serii nawinął: „Chcecie dobrą serię, to zaproście T-O-M-B”. Słowo stało się ciałem właśnie teraz. Za kilka miesięcy zabrzmi jeszcze mocniej na Red Bull 64 Bars Live. Nie przegap!

01 Tomb – Red Bull 64 Bars – cały tekst

„Przyszedłeś tu tylko po złoto”

Jakie przyszedłem? Nie chodzę piechotą

Dzisiaj twój sufit jest moją podłogą

I nic mi z nieba nie spadło jak kokos

Taki mam bebech, bo ciągle mi słodzą

Ty dajesz plamę za plamą jak moro

I nie dochodzą ich dupy, a nie moje solo

I takie mam zęby, bo ja to twój horror

Chcę ciągle być fresh

Jeśli jeden gibon za mało, palę sześć

Już tego nie zniosą, wiem, co mogę wnieść

Nim takie coś złożą, to mi złość, cześć

Czuję się jak Blade, gdyby poszedł na „Zmierzch”

Bo każdy ssie, a młodzież tego chce

Chcesz się ze mną zmierzyć, linijką se weź

Najlepiej jakąś moją z 2k05

Weź się przyłóż

Nie dziwne, że mnie hejtujesz, bo kiedy wchodziłem, to dostałeś z bara

Żeby twój klip ktoś obejrzał, to musiałbyś chyba z nim pójść do lekarza

Myślą, że stałem się niebieskim ptakiem, który sobie beztrosko lata

Który gdy mówisz o planach, to tylko by krakał, a prawda jest taka, że

Klient mi dał wszystkie passy do krypto, bym robił co chcę

Drugi do banku i mówi: jakby co, to sos sobie weź jak szef

Cieszy, że tak mi ufają, bo kiedyś bym ukradł i cześć

Kazałem im zmienić te hasła, bo i tak we dwóch mieli ode mnie mniej

Jak królowa Bona nie lubię dupy trucia

Jak tylko się zjawię, to uwierzysz w ducha

Ciebie to i śledczy nawet nie przesłucha

Nadal nie masz wędki, bo sam jesteś szczupak

Nie nastąpi nigdzie wymiana króla

Nie dostąpiliście wy miana króla

Oni tacy piękni, że aż ich wyrucham

Ty nawet Jehowym będąc nie popukasz

Ściągam jak chemtrails chmurę, mój sos chyba ma Tourett

Bo się nie kontroluje, mówi tylko: ch*j, ch*j rób

Ja chciałbym zaleźć im za skórę, bo wiem, że jestem tusz tusz

Jedyne czego głośno nie mowię: na lotnisku bum bum

Potraktujcie może mnie AEDem

No bo dziś zerowe mam ciśnienie

Mówią o mnie choć mnie nie widzieli

Jestem ich wymyślonym przyjacielem

Lecz nie aktorem

Bo tylko skille tu grają role

Jak się podnoszę, z głową to robię

Dobra mam żonę, co chce bym gdzieś doszedł

Robić za prosto rapu nie mogę

No bo skrzywienie mam zawodowe

Wiszą i powiewają mi twoje

Wszystkie byku kawałki flagowe

Hajs nie jest problemem

Właśnie rozwiązuje ich wiele

Mam układy jakbym chlał z papieżem

Się ulałem, no bo idę szerzej

Wyje*ane w kosmos, bo kupiłem ziemię

Nie podlegam waszej ocenie, samouk, bo nikt mi nie dawał rady

Ciagle jestem na bieżąco, tak jak woda nie daję plamy

Nie chcę dostać w PKP pracy, a wiem, kto wchodzi w te wasze składy

Jak roz*ebię ci mózg na pół, no to zastanowisz się dwa razy

Ty popularny przez punche przeze mnie punche popularne

Jak słuchasz to nie wiesz, czy robić unik, czy masz trzymać garde

Tylko dlatego, że tworzysz dla dzieci to żyjesz jak w bajce

Popisać się miałeś, no ale coś ci nie wychodzi jak Grande

Czytałem książki, czytałem wiersze, czytałem nawet między wierszami

Obserwowałem największych kotów tak jakbym był, nie wiem, na safari

Nerwy ze stali tak jak Bionics, biały jak czarny, bo podrasowany

Macham łapami jak jakieś czary, wy żółtodzioby tak jak kaczor Daffy

Stałem się lekiem, ciebie to wali na dekiel

A mnie to nawet nie klepie, niepowtarzalny jak pesel

Czuję się tak jak Finesser, bo robię hajs esemesem

Słów nie ważę jak 67, celuję w najlepszych, dissuję sam siebie

Pisałem wszystkim, niezależnie jaki mieli sos

Cieszyło mnie to, ze w ogóle ktoś z nich chce tekst wziąć

A dziś dzwoni do mnie top – pyta, czy jeszcze miejsca są

Patrz, ile może się zmienić

Miałem tyle prac, dziś sam sobie boss

Plecy tu i tam mam, jestem jak wielbłąd

Bo chcieliby bym poszedł do piachu

Ja mogę iść, dwie bańki w plecaku

Wiem, że nie miałem omamów

Te suki chciały poklasku, już nie wyliżą się z tego jak Tatu

Nie wiem skąd znam hasło i login

Ale co bym nie napisał, z gwiazdkami wchodzi

Czy ten styl się wydaje wam znajomy

No jasne, no bo od dawna śniliście o nim

Po tych liniach to skaczą wciąż jakby była podłoga lawą

Jak z pustymi rękoma skończę, spokój, bo to makao

Mój dentysta mi mówi: królu jedna korona mało

Miała być seria no to… Pozdrawiam Szpaku!