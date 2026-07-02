Avi melduje się w Red Bull 64 Bars Live! „WPR, czyli wielki polski raper”

„Wjeżdżam jak do siebie, wjeżdżam jako faworyt / Nabój gotowy by wystrzelić z komory / Przemawiam se na bicie, a nie na instastory” – zaczyna swój

, Avi. Znany też jako Avi Sycylijczyk, aktywny na muzycznej scenie od 2016 roku i do dziś zdobywca wielu

za swoje single i albumy (za ostatni jak dotąd krążek – „WPR” – wydany w 2025 roku też zgarnął platynę). Teraz – dziesięć lat od debiutanckiego singla „Cesarz” – zapisuje kolejny piękny rozdział swojej kariery, na bicie od Favsta dołączając do globalnej serii Red Bull 64 Bars i jednocześnie

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