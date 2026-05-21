Pierwszy raz w Polsce: Red Bull 64 Bars Live! Sprawdź już ogłoszone gwiazdy
Ze studia na scenę – tylko surowe wersy. I po raz pierwszy na żywo! Najmocniejsze Red Bull 64 Bars zabrzmią 24 października w TAURON Arena Kraków w wersji live. Bilety są już w sprzedaży!
Światowa seria, która rozgrzewa fanów rapu na całym świecie, w tym roku zapisze swój kolejny, piękny rozdział. I to w Polsce! Po kilkunastu numerach Red Bull 64 Bars nagranych dotąd w naszym kraju i wykręcających milionowe wyświetlenia na YouTube, czas teraz na coś, czego jeszcze u nas nie było – Red Bull 64 Bars Live! 24 października w TAURON Arena Kraków najlepsi raperzy wykonają na żywo swoje kawałki z serii Red Bull 64 Bars oraz inne mocne, własne numery. W takiej konfiguracji i repertuarze nie zobaczysz ich nigdzie indziej!
Otwieramy line-up! Sprawdź pierwsze nazwiska
Białas. Kaz Bałagane. Paluch. To pierwsi raperzy w line-upie Red Bull 64 Bars Live. Ale to dopiero początek! Kolejne nazwiska będziemy ujawniać już niebawem. 24 października w TAURON Arena Kraków usłyszysz na żywo najmocniejsze wersji z polskiej serii Red Bull 64 Bars i zaskoczą cię jeszcze niespodzianki.
Wszyscy myśleli, że się wycofuję, kiedy nabierałem rozpędu
Białas: raper, producent, freestyle'owiec. Współzałożyciel wytwórni SBM. Wydający płyty solo, jak w duetach z Solarem, Lankiem oraz załogą SB Maffija. W Red Bull 64 Bars Białas wystąpił w podwójnej roli: rapera i producenta swojego kawałka. I wysyłał ze studia konkretny przekaz: „Dziś każdego mojego wroga zasmucę, przeżywam kolejną młodość jak Future”.
Tyle wersów, mordzia, to ja piszę jednym tchem
Kaz Bałagane, czyli „Książę nieporządek”. Urodzony w 1988 roku, debiutował w 2011 mixtapem „Czorty i inne sporty”. Dziś na jego koncie jest kilkanaście albumów i epek, w tym słynny „Narkopop” oraz „A nie mówiłem?”, ostatni jak dotąd materiał Kazka, wydany w 2024 roku. Kaz Bałagane w Red Bull 64 Bars pojawił się z 64 mocnymi wersami i bitem wyprodukowanym przez duet DR AP & 2LATEFOR.
Wiedza, siła, władza, mam to. Praca, strata, zdrada, znam to
Paluch aka „Szaman” polskiej sceny, co nawija „Bez strachu”. Ten sam, który zadebiutował nielegalem „Życie jest piękne”, a potem wydawał takie już klasyki polskiej sceny, jak „Biuro Ochrony Rapu”, „Ostatni krzyk osiedla” czy „Czerwony dywan”. Po kilkunastu albumach oraz diamentowych i platynowych płytach na koncie, Paluch - na bicie Julasa - podjął się wyzwania Red Bull 64 Bars, a już 24 października wystąpi na Red Bull 64 Bars Live!
Takie rzeczy tylko na Red Bull 64 Bars Live!
W Red Bull 64 Bars liczy się tylko przekaz – surowy rap, mocne teksty i charyzma rapera. „Zawsze lubiłem słuchać, jak artysta wchodzi do radia i nagle rzuca na antenie nową zwrotkę na żywo. Chcieliśmy zrobić coś podobnie surowego” – wspomina początki Red Bull 64 Bars nowozelandzki raper David Dallas, który rozpoczął ten projekt w 2015 roku w Red Bull Studios Auckland. Radio zostało tam zastąpione studiem nagraniowym, ale istota pozostała ta sama – raper wchodzi do niego z napisanym przez siebie tekstem i rapuje jak tylko potrafi najlepiej.
Po serii numerów i klipów nagrywanych pod szyldem Red Bull 64 Bars w Nowej Zelandii, potem Australii, Japonii, Indiach, Niemczech czy Włoszech, w 2024 roku projekt dotarł w końcu do Polski. I do dziś zdobył ogromną popularność wśród fanów rodzimego rapu. Teraz mamy dla nich świetną wiadomość – Polska jest drugim krajem na świecie, w którym posłuchamy Red Bull 64 Bars na żywo! Do tej pory ta światowa seria przeniosła się ze studia na scenę tylko we Włoszech. Red Bull 64 Bars Live w Krakowie to więc historyczne wydarzenie, o którym będzie się długo mówić nie tylko w Polsce. Nie może cię tam zabraknąć!