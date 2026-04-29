Jak 64 wersy ujawniają, kto ma COŚ do powiedzenia w rapie

„Dla wszystkich tych, co chcieli starego Sokoła: słuchajcie, bo może ostatni raz słyszycie go w tym wydaniu. Elo”. Założenie było proste: Sokół ma najpierw napisać 64 wersy surowego rapu, a potem nawinąć je na żywo, do mikrofonu. „Tu liczy się przekaz i to, co masz do powiedzenia. Dziś każdy może się pobawić i wymyślić jakąś rapową szesnastkę. Ale trzeba być naprawdę dobrym, żeby napisać 64 mocne wersy i jeszcze je udźwignąć w studiu” –

. Od tego czasu wiele się na muzycznej scenie zmieniło. I doskonale słychać to przede wszystkim w rapie. Albumy nagrywa się dziś coraz krótsze i coraz bardziej pozbawione konkretnej treści. „64 wersy to dzisiaj cała płyta” – celne podkreśla Sokół w swoim numerze. Historycznym, bo pierwszym wypuszczonych w ramach polskiej odsłony Red Bull 64 Bars. Po Australii, Indiach, Japonii czy Włoszech, słynna rapowa seria dotarła w końcu do Polski i ściągnęła już takie ikoniczne postaci rodzimej sceny,

Rola formatów jak Red Bull 64 Bars jest więc dziś nawet większa niż w latach '10, kiedy stratowały. Nie ma tu wysokobudżetowych teledysków, który odwracałby uwagę, żadnych tiktokowych refrenów ani tancerzy w tle. Red Bull 64 Bars to format, w którym liczy się prawdziwy talent i serce do rapu. A także umiejętność pisania mocnych, szczerych wersów i charyzma przed mikrofonem. Udział w tej serii to dla raperów okazja, by pokazać, że mają to COŚ, czego dziś najbardziej w rapie potrzeba. Autentyczność i historię do opowiedzenia.

. Jako forma młodzieżowej ekspresji i spędzania wolnego czasu. Ale od samego początku rywalizacja była częścią DNA tej muzyki. Każdy kolejny, który chwytał za mikrofon albo wychodził przed blok, by nawijać, chciał to robić jak najlepiej. W innych gatunkach muzycznych wokalista mógł się schować za gitarami, za perkusją i efektami, a w rapie od jego zarania chodziło głównie o to, co raper chce przekazać. I tak jest do dziś.