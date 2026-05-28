Kukon: „To tylko Red Bull i 64 wersy”. Ale jakie! Sprawdź nowy numer!

W tym artykule 1 Kukon – Red Bull 64 Bars – cały tekst

Red Bull 64 Bars – muzyczna seria, która rozgrzewa fanów rapu na całym świecie – doczekała się kolejnej mocnej odsłony w Polsce. Po numerach nagranych m.in. przez Sokoła, Palucha, Kaza Bałagane, Szpaka i Białasa, otwieramy trzeci sezon Red Bull 64 Bars w naszym kraju – tym razem z Kukonem za mikrofonem!

Quotation To będzie nowy początek, jedziemy po forsę Kukon w Red Bull 64 Bars

Kukon i Magiera w Red Bull 64 Bars © Dominik Czerny

Po kilkunastu numerach Red Bull 64 Bars nagranych dotąd w naszym kraju i wykręcających milionowe wyświetlenia na YouTube, czas teraz na coś, czego jeszcze u nas nie było – Red Bull 64 Bars Live ! 24 października w TAURON Arena Kraków najlepsi raperzy – Kukon, Paluch, Białas, Kaz Bałagane i wielu innych – wykonają na żywo swoje kawałki z serii Red Bull 64 Bars oraz inne numery. W takiej konfiguracji i repertuarze nie zobaczysz ich nigdzie indziej!

01 Kukon – Red Bull 64 Bars – cały tekst

2016 jestem w piekle, nie ma nic poza osiedlem

Przed niczym się nie cofnę, aby zdobyć becel

Oryginalny Red Bull Red Bull Energy Drink Dowiedz się więcej

W głowie ciężko rosną długi, a ulica jest za mała

Nie wszystko się kalkuluje – ryzyko duże, a skala żadna

Opuszczamy Polskę i witamy Londyn

To będzie nowy początek, jedziemy po forsę

Może rok, odkuję się albo już nigdy nie wrócimy

Mikro pokój praca i codziennie nadgodziny

Pracę, którą wykonuję na bank już zabiło AI

Gigabajty tekstów, same jedynki i zera

Czuję, że mogę roz*ebać, jestem w niewłaściwym miejscu

Wysyłam rodzinie szmal, w nocy rozmawiam przez Facebook

Będzie dobrze, zbieram graty, wyruszam na Stansted

Jeśli nie teraz to nigdy, mam ostatnią szansę

Z Lexem gadam przy butelce z widokiem na patio

Nie zapomnę tego brachu, pomogłeś mi bardzo

Jest lokal 15 metrów, robimy w nim studio

Tylko palę i nagrywam, co chwilę mam nowe gówno

I ładuję to na YouTube, i ktoś chyba podał dalej

W miesiąc mamy milion viewsów, co za je*any przypadek

Generalnie wyjebane: dzwoni Sony, dzwoni ktoś tam

Ale kładę ma to lachę

Jak już tyle się czołgałem, to dowiozę to jak chcę

Same komercyjne akcje to HIP i HOP

Pojawił się ktoś z hajsem i chciał zabookować trasę

Potem wyszło, że farmazon, ale chuj tam, już wybaczę

Chłopaki wrócili z UK i trochę zaczął się taniec

Tańczyłem po mdma całą noc z „Ostatnim balem”

Hajsu z muzy nadal zero, a impreza trwa w najlepsze

Czuję, że coś się nie zgadza i zaraz to chyba pęknie

Chcą wy*ebać nas ze studia za nieopłacony rent

Zmienił zamki typ i zniknął, a tam został cały sprzęt

I zadzwonił Dawid Szynol, że może dać cztery koła

Jakbym na składankę nawinął

Możliwe, że wtedy uratował mi karierę, dzięki mordzia

Bez powodu nic się się chyba tu nie dzieje

Potem Kraków, zamieszkałem u Wiktorii

Próbowałem różnych dragów, byliśmy wszystkiego głodni

Co parę miesięcy album puszczałem, rosła kariera

Aż odezwał się Magiera i tak powstała „Afera”

Aż nie zadzwoniła mama, że za chwile umrze tata

I to zmieniło coś we mnie, od wtedy nie umiem płakać

A więc teraz jestem głową tej rodziny

Nie przetańczę ani grosza, pie*dolcie się sku*wysyny

Pisałem pierwsze „Ogrody” wku*wiony na wszystko wokół

Na komercję, na intencje złe, na fałszywych proroków

Miałem braci tylkom obok, nie dali mi zwariować

Sprzedaliśmy pierwszą trasę, ją odwołała korona

Wtedy odezwał się Queba, poleciałem do Tallina

Że tak bezinteresownie do mnie mój idol podbija?

I przywrócił mi wiarę trochę w ten cały teatr

Zawsze szacunek Kuba, ale to pisał adderrall

Na kwarantannie „Kraków, marzec” powstał w moment

Dużo piję, nadużywam w takim artystycznym gronie

Budzę się obok malarek, wróżek, kompozytorek

I nagle coś się zmieniło - drastycznie chcę dbać o zdrowie

Dzięki Bogu w samą porę

Poznałem miłą dziewczynę, wszystko poszło w dobrą stronę

Steez połączył mnie z Phunk'illem, a ten pomnożył rachunki

Wyszła dochodowa trasa, poznałem przemysł od kuchni

I tu się zaczyna rozdział, który podpisałbyś mainstream

Gdyby nie to, że od zawsze nie pasowałem do reszty

Niestety to tylko Red Bull i 64 wersy, ciąg dalszy historii

Będzie na płycie „Hooligan mercy”