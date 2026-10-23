Oglądaj NA ŻYWO Red Bull 64 Bars Live!

„Beze mnie ta akcja nie ma sensu” – rapuje Białas w swoich Red Bull 64 Bars. Weź ten wers teraz również do siebie i dołącz do transmisji na żywo z wydarzenia Red Bull 64 Bars Live, które 24 października odbywa się w TAURON Arena w Krakowie. Czekamy na ciebie na kanale Red Bull Wersy w sobotę od godziny 20:00!
Razem, w ciągu 2-godzinnego show, zobaczymy wspomnianego Białasa, a także Aviego, Szpaka, Kukona, Kaza Bałagane, Palucha, Tomba, Vkiego, Young Igiego, Zippy'ego Producenta, Kubiego Producenta. Będą też niespodzianki i goście specjalni!
Czego jeszcze możesz się spodziewać?
Red Bull 64 Bars Live to ani typowy koncert, ani festiwal. Coś zupełnie nowego! Na jednej scenie wystąpi ponad 11 artystów i każdy zagra kilkunastominutowy set koncertowy. Będzie więc trochę jak na festiwalu – bo zobaczysz na żywo więcej raperów niż na jednym koncercie. Ale też występy będą przechodzić płynnie jeden w drugi, bez długich przerw jak to ma miejsce na festiwalach.
Takie rzeczy pierwszy raz w Polsce!
Red Bull 64 Bars Live to przeniesienie rapowych numerów Red Bull 64 Bars, znanych głównie z kanału Red Bull Wersy na YouTube, na scenę na żywo. Wcześniej takiego wydarzenia w Polsce nie było! Do tej pory jednym krajem, który organizował Red Bull 64 Bars Live były Włochy i za każdym razem były to epickie wydarzenia. Polska edycja też taka będzie!
Pierwszy raz słyszysz o Red Bull 64 Bars?
Czas nadrobić stracone wersy! Red Bull 64 Bars to świetnie znana w świecie rapu seria, w której zaproszeni raperzy muszą najpierw napisać nowy, składający się z 64 wersów utwór, a potem nawinąć go jeszcze w studiu do mikrofonu. Od 2024 roku, w ramach Red Bull 64 Bars opublikowaliśmy już 15 numerów, które wykręciły kilkanaście milionów wyświetleń na YouTube. 24 października otwieramy nowy rozdział tej serii w Polsce i możesz to zobaczyć na żywo! Nie przegap transmisji z Red Bull 64 Bars!