Ja tylko... chcę usłyszeć TE Red Bull 64 Bars NA ŻYWO!

Ja tylko chciałem słodkie życie mieć jak Bambi / To widok smutków w domu kazał mi o swoje walczyć
24 lipca 2024 – dokładnie wtedy wjechał na YouTube drugi odcinek w historii polskiej serii Red Bull 64 Bars z udziałem Szpaka. Do dziś, między innymi za sprawą powyższego tekstu, na naszym kanale Red Bull Wersy wykręcił 12 mln odtworzeń i przez długi czas był samodzielnym liderem na liście najchętniej włączanych Red Bull 64 Bars w Polsce. Też 24, ale już października 2026 roku w TAURON Arena Kraków, ten i inne kultowe już wersy Szpaka zabrzmią na wielkiej scenie na żywo. Atrakcyjności jego występowi dodaje fakt, że raper w tym roku nie koncertował, a dodatkowo na Red Bull 64 Bars Live szykuje – tu cytat – „coś specjalnego”. Nie przegap i złap tutaj ostatnie bilety na wydarzenie!
Wkładam w to serce, no i pracy mnóstwo / A największego rywala widzę patrząc w lustro
Z każdego utworu nagranego w ramach serii Red Bull 64 Bars ciężko wybrać tylko jeden wers. Tak jak w przypadku numeru Aviego, który przegonił już Szpaka w liczbie odtworzeń na YouTube – od premiery, czyli od 2 lipca, obejrzano go już ponad 14 mln razy. Między innymi dla tych jeszcze linijek: „Cztery wersy tyle daję wam fory / Wjeżdżam jak do siebie, wjeżdżam jako faworyt” albo „Dzwoni komóra, no bo jest interes / Za słabi na Red Bulla tak jak Sergio Perez”. Słabi – to słowo na pewno nie występuje w line-upie Red Bull 64 Bars Live.
Tu się zaczyna rozdział, który podpisałbyś mainstream / Gdyby nie to, że od zawsze nie pasowałem do reszty
W 2023 roku wygrał z Okim muzyczny pojedynek na żywo Red Bull SoundClash, a trzy lata później – w Red Bull 64 Bars – Kukon pięknie wrócił do swoich początków i w 64 wersach opisał swoją muzyczną drogę. Przez pracę w Anglii, zamknięte studia, przerwane trasy, aż po ten mocny numer, wyprodukowany przez jednego z najważniejszych producentów w Polsce, czyli Magierę. Jednocześnie Kukon zapowiedział nim kolejny rozdział swojej kariery: „Niestety to tylko Red Bull i 64 wersy, ciąg dalszy historii / Będzie na płycie »Hooligan mercy«”. Czy doczekamy się go już na Red Bull 64 Bars Live w Krakowie? Kup bilet, a wszystkiego się dowiesz!
Dziś każdego wroga zasmucę / Przeżywam drugą młodość jak Future
Nie ma co się smucić. Wręcz przeciwnie. Białas, tak jak Szpaku, też ostatnio nie rozpieszczał swoich fanów koncertowo, więc na jego występ na Red Bull 64 Bars Live czekamy z równie dużymi apetytami. Tym bardziej, że w swoich 64 barsach nawinął: „Wszyscy myśleli, że się wycofuję, kiedy nabierałem rozpędu / Tutaj tak samo miałem nie nawijać, ale beze mnie ta akcja nie ma sensu”. Ale będzie!
Pełne sale, strzelam gole oczek zawsze komplet / Ja nie żyję jak raper, co pyta się o promkę
Sala: TAURON Arena Kraków. Kiedy: 24 października. Jak się dostać: kupując bilet zanim ich zabraknie. Do tej pory wydarzenie Red Bull 64 Bars Live miało miejsce tylko we Włoszech, Polska jest drugim krajem na świecie, gdzie numery znane dotąd głównie z wersji na YouTube czy Spotify, przeniosą się na dużą scenę. Będą wśród nich świetne wersy Kaza Bałagane. Warto też wspomnieć, że on, jak i każdy raper, wykona na żywo nie tylko swoje 64 bars, ale też inne znane kawałki.
Miłość, walka, życie, hardcore / Jestem rekinem na tych wodach
„Wiedza, siła, władza – mam to / Praca, strata, zdrada – znam to”… Oj, ale będziemy krzyczeć te barsy Palucha na żywo! „Szaman” polskiej rap sceny wjechał ze swoim numerem w ramach akcji Red Bull 64 Bars w maju 2025 roku, 17 miesięcy później wykona go na żywo na wydarzeniu Red Bull 64 Bars Live. Nie możemy się już doczekać, jak ze sceny zabrzmi: „Minęło sporo czasu byku… Trzeba było przez to przejść jak ta trawa spod chodników”!
Każdy daje mi tu zarabiać / Bo spadkobiercą jest kultura
W 2016 roku publikował swoje pierwsze numery na YouTube, w 2026 Young Igi wjeżdża jak kolejna gwiazda w serii Red Bull 64 Bars. „Bo dekada w rapie mi leci, dopiero w trumnie odpocznę na wieki / Wszystko robimy na max, bo ja to wspomnienie na parę stuleci” – rapuje Igi w swoim kawałku. Dziś jeszcze dostępnym tylko w wersji online, na kanale Red Bull Wersy na YT, a 24 października w koncertowym wydaniu na Bull 64 Bars Live.
Czy ten styl się wydaje wam znajomy? / No jasne, no bo od dawna śniliście o nim
Od kiedy Szpaku w swoich Red Bull 64 Bars nawinął: „Chcecie dobrą serię to zaproście T-O-M-B”, nie dawaliście nam spokoju w komentarzach. Posypały się pytania: „Kiedy TOMB??”. Gdyby ktoś jakimś cudem przeoczył, przypominamy: jest już Tomb w Red Bull 64 Bars i Tomb dołączył też do line-upu Red Bull 64 Bars Live! Pytanie teraz od nas: kto jeszcze nie ma biletu??
Tylko praca, praca, zaraz odpał / Chore profity za to, że gadam na zwrotkach
Reprezentuje Śląsk (wychował się w Łaziskach Górnych) i uchodzi za najciekawszego rapera na tamtejszej scenie. Według Kizo jest nawet „top 1 w Polsce” – jeśli wierzyć jednej z relacji wrzuconej do sieci. Fakty na pewno są takie: Vkie wystąpi 24 października na Red Bull 64 Bars Live i wykona na żywo barsy i inne swoje numery. „Bez pseudogangsterki, parcia na radio piosenki”!
Nie chcą zrobić dla mnie miejsca w branży / To je sobie wyryję
Zaczynał nagrywać w okolicach 2009 roku, gdy miał 8 lat. 15 lat później wygrał pierwszą edycję netfliksowego programu „Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska” i gościł w rapowym quizie Red Bull Rap & Mat. Teraz Zippy Ogar ponownie przecina się z Red Bullem w kolejnym odcinku serii Red Bull 64 Bars i melduje się w line-upie wydarzenia Red Bull 64 Bars Live.
Ja produkuję, wy robicie młyn
Wyżej wymieniliśmy wszystkie gwiazdy rapu, które swoje Red Bull 64 Bars wykonają 24 października w TAURON Arena na żywo. Ale to nie wszyscy, którzy pokażą się na scenie! W programie Red Bull 64 Bars Live mamy też Kubiego Producenta, który wystąpi z własnym setem oraz zadba o brzmienie całego wydarzenia! W programie wieczoru są też wykony zwycięzców Red Bull 64 Bars Live Challenge – Kazka, Seboeasy oraz matiorzel. Wszystkie szczegóły i bilety najdziesz na tej stronie. Do zobaczenia!