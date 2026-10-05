Ja tylko... chcę usłyszeć TE Red Bull 64 Bars NA ŻYWO!

, a trzy lata później – w Red Bull 64 Bars –

. Przez pracę w Anglii, zamknięte studia, przerwane trasy, aż po ten mocny numer, wyprodukowany przez jednego z najważniejszych producentów w Polsce,

. Jednocześnie Kukon zapowiedział nim kolejny rozdział swojej kariery: „Niestety to tylko Red Bull i 64 wersy, ciąg dalszy historii / Będzie na płycie »Hooligan mercy«”. Czy doczekamy się go już na Red Bull 64 Bars Live w Krakowie?