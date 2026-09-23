Zippy Ogar wrzuca tu siebie! Sprawdź Red Bull 64 Bars, nie przegap live

W tym artykule 1 Zippy Ogar w Red Bull 64 Bars – cały tekst

Zaczynał nagrywać w okolicach 2009 roku, gdy miał 8 lat. 15 lat później wygrał pierwszą edycję netfliksowego programu „Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska” i gościł w rapowym quizie Red Bull Rap & Mat . Teraz Zippy Ogar ponownie przecina się z Red Bullem w kolejnym odcinku serii Red Bull 64 Bars i melduje się w line-upie wydarzenia Red Bull 64 Bars Live!

Quotation Nominacja do odkrycia roku (…) Powinien to dostać Sokół, Bedoes i Dziarma – za odkrycie mnie Zippy Ogar w Red Bull 64 Bars

64 barsy Zippy'ego, które już teraz możesz odpalić na kanale Red Bull Wersy na YouTube , 24 października zabrzmią na żywo na pierwszym takim wydarzeniu w Polsce. Red Bull 64 Bars Live to przeniesienie doskonale znanej w świecie rapu serii online na wielką scenę. W TAURON Arena Kraków Zippy Ogar wystąpi obok Aviego, Szpaka, Kukona, Białasa, Kaza Bałagane, Young Igiego, Palucha, Tomba i produkującego cały koncert Kubiego Producenta. W trakcie kilkugodzinnego show każdy z raperów wykona na żywo swoje 64 barsy i inne numery.

Zippy Ogar w serii Red Bull 64 Bars © Dominik Czerny

Zippy Ogar, skąd ta ksywa?

Naprawdę nazywa się Eryk Gadziński, na scenie i w numerach występuje jako Zippy Ogar. Skąd ta ksywa? Zapytaliśmy go o to przy okazji wizyty na planie Red Bull Rap & Mat – rapowego quizu, do którego zapraszamy gości z polskiej sceny hiphopowej. Zippy zmierzył się w nim ze swoimi dobrymi kolegami. W jednej drużynie był z Brackim, z którym założył duet Jeden Organizm. W przeciwnej ekipie – Po Prostu Kajtek i Boron, czyli finaliści „Nowego Rozdania…”, a także koledzy Zippy'ego z hiphopowego trio. Cały odcinek możesz Red Bull Rap & Mat możesz obejrzeć poniżej.

01 Zippy Ogar w Red Bull 64 Bars – cały tekst

W końcu mam to, co sobie wyśniłem dawno i to dzięki każdej nieprzespanej nocy

Jestem paradoksem, bo mnie nie widać rzadko, ale mimo tego nigdy nie przeoczysz

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Ty paradontozę masz czy zjadłeś zęby? Wiesz jak to jest latać? Wiesz co znaczy upaść?

Ani grosza dziś bym nie miał w kielni, gdybym nie powiedział do stu razy sztuka

Nie uważam na drogę, chcę dwa tysiące koni, wyj*bane na podkowę

To nigdy nie był fart, piszcie mi: „zasłużone”, chociaż ja służę tylko sobie

Wrzucę to na kark, nie jestem na sezon jak Netflix, nigdy nie napisałem nic dla komercji

Gadam to kolegom, że zobaczą mnie w TV, oni na to, że mnie chyba poj*bało do reszty

Ale zmienili, bo ci ludzie tu są dla muzy, nie marki, sto DM-ów na dobę i ani jednej dupy od fanki

To nie mój target, ja celuję w serce jak kupidyn, stawiam to na jedną kartę, która lubi dym

Dwulicowych ludzi, flaszkę i nawet nie wiesz, jak łatwo się zgubić w tym

Ale w sumie ta muzyka to jedyne, co potrafię, chociaż jak mi to nie wyjdzie, no to wracam do roboty

Bo jestem dorosły, no i biorę to na klatę, chcę mieć siódme niebo, leję siódme poty

Młody! Jak masz ziomka, który teraz służy ci za głos rozsądku, to go ku*wa szanuj

Tylko przez to, że dotarło w porę, teraz wiem, że nie odj*bie mi od szmalu

Je*ie tych, co chcieli tylko procent jakby byli specami od destylacji

Moja gwardia po kolana w błocie ze mną, w jednej linii kiedy trzeba walczyć

Dla złotówek tu ci wj*bią kosę, na okropne rzeczy ten orzełek patrzy

Albo stąd wyjeżdżasz, albo jedziesz z koksem, albo masz gadane, albo schodzisz z marży

Nie chcą zrobić dla mnie miejsca w branży, to je sobie wyryję

Dla małolatów, co dalej próbują się przebić, ja świecę przykładem – wy ryjem

Sam przez dekadę całowałem klamkę, jakbym deal miał z Castoramą

Chciało mi się rzygać, kiedy musiałem wstać, wyrzucony na start i tak co raz

Nominacja do odkrycia roku, w sumie fajnie, że to w końcu dostał WANE

Serio powinien to dostać Sokół, Bedoes i Dziarma – za odkrycie mnie

Ja nie jestem egotopem, ale pewny swego zawsze, inaczej żyć nie chcę

Na zakładach zawyżają kursy, potem bukmacherom opadają ręce

Napisałem do Que, czy nagra ze mną TikTok, przez chwilę się poczułem przez to dziwką

Przez chwilę

No bo w sumie chodzi o to, żeby mieć fun, napisałem jako fan, mi daleko do pozera

I nie chcieli mnie wziąć do 64 Bars, ch*j, czasem trzeba odczekać

Ale czasami przytłacza mnie sukces, tak bardzo się boję awarii w tej windzie

Moja kariera ma fobię społeczną, najbardziej przeraża to, że mi wyjdzie

Za dwie stówy terapeuta mówi ,że to trochę smutne, dzięki za tę wiedzę

W międzyczasie kogoś rodzic, żebym jak najszybciej zdychał, pisze mi na necie

Chyba mam dość, to siada mi na mózg, moja psycha robi kickflip

Ale ja nie Mózg, całe życie Pinky, chociaż kiedy podsunęli papier i obiecali wysadzane karatem złote ringi

To wyczułem, że to stinky, a wyglądało pięknie

Ale mnie nie karmi fast-food, moja karma wraca i jest w ch*j al dente

Zaufanie dla mnie fundamentem było nawet kiedy wbijali mi w plecy noże

Bo się otaczałem dziwnym kręgiem, przez to moje moralne kręgi dziś tytanowe

Za to moje płyty będą diamentowe, już nie gadam z Bogiem, ale wierzę w cuda

Kiedy przyjdzie na to odpowiedni moment i tak wyjdę z planu jak Truman

Nie rusza mnie hejt, znam gorsze dramaty

Ale nagle mój fan mówi, że dlatego, że mnie słucha to u niego w szkole plują mu w twarz i mam ochotę zabić

Zabić - jeden po drugim

Mam odłożone to siano na kaucję, nie będę się bał ciebie ruszyć, jeśli kiedykolwiek go ruszysz

Nie jestem gangsterem

Ale tak nauczony, że zrobiłbym wiele dla ludzi, co wiele mi dają od siebie

Więcej niż spełnienie marzeń, ku*wa mać, dają mi przetrwać

Bo gdy siedziałem sam i dzwoniłem na linię zaufania to nikt nie odebrał

Było blisko, teraz robię wielkie widowisko z tego, że mi się coś kiedyś odkleiło

Kiedy byłem gnojem u mnie na słuchawie tylko MJ, a nie Liroy

Dla ciebie to może nie być hip-hop, mam wyje*ane jajca

Rucham tę szansę do skutku i nie potrzebuję ich braw sam sobie zaklaskam

To był głupi wers, ale mentor mówił, żeby wrzucać w te numery siebie, a nie jakiś nudny trend

Kiedy wrzucili mnie na głęboką wodę, wtedy każdy za mnie chciałby rzucić się

Nagle milczą telefony, bo ta branża zapomina już na drugi dzień

Ale się prostuję jak facet, głównie robię to dla niej

W trumnę wrzucą dopiero jak zarobię banię… dla mojej wnuczki

Furtki pootwierane, ale wciąż pytają o password

Nigdy nie przestawaj wierzyć i to moje hasło

Będzie po mojemu i niech płonie, Flama!