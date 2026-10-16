WSZYSTKO, co musisz wiedzieć o wydarzeniu Red Bull 64 Bars Live

Największe rapowe gwiazdy, które znasz z numerów Red Bull 64 Bars.

Szpaku, Białas, Avi, Kukon, Young Igi, Tomb, Kaz Bałagane, Paluch, Vkie i Zippy Ogar

. W roli producenta całego wydarzenia wystąpi

Kubi Producent

, on też będzie miał na scenie swój występ koncertowy. Ale to nie wszyscy. Wydarzenie otworzy

DJ NOZ

grający warm-up set, a po nim wystąpią zwycięzcy Red Bull 64 Bars Live Challenge:

Kazek, Seboeasy i matiorzel

. Pssst! Będą też niespodzianki!