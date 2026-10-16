© Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool
Muzyka
WSZYSTKO, co musisz wiedzieć o wydarzeniu Red Bull 64 Bars Live
Ty + my→ już 24 października w TAURON Arena Kraków. Już za chwilę widzimy się na pierwszym wydarzeniu Red Bull 64 Bars Live w Polsce! Sprawdź wszystkie informacje, jakich potrzebujesz.
01
Red Bull 64 Bars Live to koncert czy festiwal?
Red Bull 64 Bars Live to ani typowy koncert, ani festiwal. Coś zupełnie nowego! Na jednej scenie wystąpi ponad 11 artystów i każdy zagra kilkunastominutowy set koncertowy. Będzie więc trochę jak na festiwalu – bo zobaczysz na żywo więcej raperów niż na jednym koncercie. Ale też występy będą przechodzić płynnie jeden w drugi, bez długich przerw jak to ma miejsce na festiwalach.
02
Kto wystąpi na Red Bull 64 Bars Live?
Największe rapowe gwiazdy, które znasz z numerów Red Bull 64 Bars. Szpaku, Białas, Avi, Kukon, Young Igi, Tomb, Kaz Bałagane, Paluch, Vkie i Zippy Ogar. W roli producenta całego wydarzenia wystąpi Kubi Producent, on też będzie miał na scenie swój występ koncertowy. Ale to nie wszyscy. Wydarzenie otworzy DJ NOZ grający warm-up set, a po nim wystąpią zwycięzcy Red Bull 64 Bars Live Challenge: Kazek, Seboeasy i matiorzel. Pssst! Będą też niespodzianki!
03
Co znaczy, że Red Bull 64 Bars Live to pierwsza taka impreza?
Red Bull 64 Bars Live to przeniesienie rapowych numerów Red Bull 64 Bars, znanych głównie z YouTube'a i Spotify, na scenę na żywo. I wcześniej takiego wydarzenia w Polsce nie było! Do tej pory jednym krajem, który organizował Red Bull 64 Bars Live były Włochy i za każdym razem były to epickie wydarzenia. Polska edycja też taka będzie!
04
Gdzie odbywa się Red Bull 64 Bars Live?
W TAURON Arena Kraków – największej hali koncertowej w Polsce. W nawigacji wbij adres: Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków. A poniżej zapoznaj się z mapką terenu, by łatwo trafić na płytę lub trybuny.
05
Czy mogę jeszcze kupić bilety?
Tak! W sprzedaży są jeszcze ostatnie bilety na Red Bull 64 Bars Live. Znajdziesz je na stronie Going.pl.
06
Jak dojechać na miejsce wydarzenia?
TAURON Arena Kraków jest bardzo dobrze skomunikowana zresztą miasta. Blisko Areny znajdują się zarówno przystanki tramwajowe, jak i autobusowe.
Tramwaje: 1, 4, 5, 9, 10, 14, 22, 49 ,52, 62, 64, 75
Autobusy: 128, 124, 424, 662, 664
Obiekt dysponuje własnym parkingiem, ale ma on ograniczoną pojemność. Parking będzie otwarty od godz. 15:30, a jego koszt to 50 zł. Gwarancją miejsca jest zakup biletu online.
07
Jaki jest harmonogram Red Bull 64 Bars Live?
17:00 – Otwarcie bram
17:30 -- DJ NOZ gra warm-up set
19:30 – Występują zwycięzcy Red Bull 64 Bars Challenge
20:00 – Główne wydarzenie Red Bull 64 Bars Live
22:00 – Oficjalne Afterparty w Prozak 2.0 (tutaj szczegóły!)
08
Jak długo potrwa Red Bull 64 Bars Live?
Wydarzenie Red Bull 64 Bars Live potrwa do godziny 22:00.
09
Czego nie mogę wnieść na wydarzenie?
Niedozwolone jest wnoszenie kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest też wnoszenie statywów.
Nie zabieraj ze sobą niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych oraz innych napojów nie będących wodą. Wpuszczamy na teren wydarzenia tylko z fabrycznie zamkniętymi butelkami wody o pojemności do 0,5l.
Dodatkowo bardzo prosimy o nie przynoszenie na koncert banerów lub transparentów, które ograniczają widoczność innym uczestnikom wydarzenia. Doceniamy pracę i zapał włożone w ich wykonanie, ale psuje to zabawę osobom, które stoją z tyłu i nie widzą, co dzieje się na scenie.
10
Czy na miejscu będzie szatnia?
Tak. Szatnia zlokalizowana jest wewnątrz hali i przyjmuje zarówno okrycia wierzchnie, jak też plecaki, torby oraz bagaże. Obowiązkowo należy w niej pozostawić wszystkie rzeczy, których rozmiar jest większy od formatu A4. Akceptowane są płatności kartą lub gotówką. Koszt numerka za okrycie 10 zł, za bagaż 15 zł.
11
Czy będą punkty gastronomiczne?
Tak. Znajdziesz w TAURON Arenie punkty gastronomiczne z jedzeniem i napojami.
12
Co jeszcze znajdę na terenie wydarzenia?
Podczas Red Bull 64 Bars Live dostępne będą stoiska z oficjalnym merchem wydarzenia. Znajdziesz je na zewnątrz i wewnątrz Areny. Akceptowane są płatności gotówką oraz kartami płatniczymi.
Zapraszamy też na stoisko tatuatorskie ekipy OGRODY INK. Za tatuaż zapłacisz gotówką oraz BLIKiem.
13
Jak z wejściem dla niepełnoletnich?
Widzowie poniżej 16. roku życia wchodzą na teren wydarzenie jedynie z opiekunem, osoby 16+ muszą mieć ze sobą podpisaną zgodą rodzica/opiekuna. Tutaj wzór do wydrukowania.
14
Czy będzie jakiś after?
Jasne! Oficjalny pokoncertowy after odbędzie się w klubie Prozak 2.0 przy Placu Dominikańskim 6. Wydarzenie startuje o 22:00, wstęp tylko dla osób pełnoletnich. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.