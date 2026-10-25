Jak tworzyć to... Red Bull 64 Bars Live! Zapisaliśmy piękną historię 🙌

1 takie wydarzenie w Polsce
Przypomnijmy: Red Bull 64 Bars to znana w świecie rapu seria, w której zaproszeni raperzy muszą najpierw napisać nowy, składający się z 64 wersów utwór, a potem nawinąć go jeszcze w studiu do mikrofonu. Od 2024 roku, w ramach Red Bull 64 Bars opublikowaliśmy na kanale Red Bull Wersy na YouTube już 15 numerów, które wykręciły dotąd kilkanaście milionów wyświetleń. 24 października otworzyliśmy nowy rozdział tej serii w Polsce i w TAURON Arena Kraków przenieśliśmy ją na żywo. To pierwsze takie wydarzenie w Polsce. Wcześniej Red Bull 64 Bars Live zorganizowano tylko we Włoszech.
11+ artystów
Avi, Szpaku, Białas Kukon, Kaz Bałagane, Paluch, Tomb, Vkie, Young Igi, Zippy Ogar, Kubi Producent – to bazowy line-up pierwszej edycji Red Bull 64 Bars Live. Dziesięciu raperów, którzy w takim składzie wykonali po raz pierwszy w historii swoje Red Bull 64 Bars na żywo oraz produkujący całe wydarzenie Kubi Producent. Ale artystów na scenie pojawiło się znacznie więcej! W tym miejscu trzeba wspomnieć m.in. o wspierającym Kubiego jego bracie, rewelacyjnym za mikrofonem Sapim, a także gościach specjalnych. Na scenie pojawili się także: Vae Vistic (ze Szpakiem w poruszającej na żywo „Więzi”), Otsochodzi (w „MVP” z Young Igim), Nostalg1a (śpiewająca „Parasol” z Kukonem), Gibb Key (na scenie z Tombem) oraz Oskar z PRO8L3M-u (razem z Kazem Bałagane w „Multisporcie”).
3 najlepszych z Challenge'u
Red Bull 64 Bars Live to przede wszystkim wydarzenie z największymi gwiazdami polskiego rapu, ale także szansa, by na dużej scenie ze swoimi wersami pokazali się ich następcy. W Krakowie, z tej okazji skorzystali Kazek, Seboeasy i matiorzel. Trzej wygrani w Red Bull 64 Bars Challenge – akcji zorganizowanej przez nas w lipcu i sierpniu tego roku. W nagrodę mogli na żywo zaprezentować, co potrafią przed takimi sławami, jak Szpaku, Białas czy Kukon.
5 godzin show
Zaczęliśmy już przed godziną 18:00 dj setem DJ NOZ-a. Bo ten jak mało kto potrafi rozkręcić imprezę! A skończyliśmy ją w okolicach 23. W sumie wydarzenie Red Bull 64 Bars Live trwało ponad 5 godzin. Na żywo śledziła ją wypełniona TAURON Arena Kraków oraz widzowie oglądający transmisję live na kanale Red Bull Wersy na YouTube oraz widzowie Red Bull Music na Facebooku. Dziękujemy, że byliście z nami!
832 barsy
64 barsy x 13 raperów. Tyle w sumie usłyszeliśmy na żywo wersów napisanych specjalnie w ramach serii Red Bull 64 Bars. Wliczając w nie także zwycięzców Red Bull 64 Bars Challenge. Po raz pierwszy w jednym miejscu, i w wersji live, wybrzmiały m.in. te kultowe już teksty: „Ja tylko chciałem słodkie życie mieć jak Bambi” (Szpaka) czy „Dzwoni komóra, no bo jest interes / Za słabi na Red Bulla tak jak Sergio Perez” (Aviego). Bajka!
> 1,2 mln widzów
Widziało już relację wideo z Red Bull 64 Bars Live! A jest dopiero kilka godzin po tym wydarzeniu. Powtórkę w każdej chwili możesz odtworzyć na kanale Red Bull Wersy na YouTube! Na naszym kanale znajdziesz też wszystkie odsłony serii Red Bull 64 Bars – do tej pory opublikowaliśmy w niej 15 numerów. Poza gwiazdami, które pojawiły się na Red Bull 64 Bars Live, nagrali je także Sokół, Pezet, White 2115 czy Aleshen.
26 chórzystów Szpaka
„Kraków!!! Słuchajcie, nie przyjechałem dzisiaj sam!” – rzucił ze sceny Red Bull 64 Bars Live Szpaku. To był jego jedyny taki występ w tym roku w Polsce! Po pierwsze dlatego, że w 2026 nie koncertował, a po drugie ze względu na oprawę, jaką przygotował w Krakowie. Na scenie, obok rapującego z nim Vae Vistica, towarzyszył mu też 26-osobowy chór, który w połączeniu z obrazami wyświetlanymi w tle, tworzył niesamowitą atmosferę. Kto przy granym na żywo wersie „I niech to zagrają dla mnie jak Hejnał w Krakowie”, nie dostał gęsiej skórki, ten nie ma prawdziwej „Więzi” z muzyką.
83 jak Oskar z PRO8L3M-u
„Ona mistrzem jest, bo mistrza czyni trening / Joga, pilates, sauna, spinning, tenis” i… Red Bull 64 Bars Live! To właśnie na naszym wydarzeniu legendarny numer „Multisport” Kaza Bałagane zabrzmiał na żywo w swojej najpełniejszej wersji, bo z udziałem Oskara z PRO8L3M-u! Kaz, jak i pozostali raperzy, poza swoimi Red Bull 64 Bars, na scenie wykonywali także inne numery. W sumie dostaliśmy ponad 40 utworów!
8 jak ósemka na boku Aviego
Weź cyfrę 8, połóż ją na boku, a dostaniesz symbol nieskończoności. Tak zrobił to Avi w swoim numerze z płyty „Mały książę” i pięknie o tym przypomniał na Red Bull 64 Bars Live. W tym utworze na scenie towarzyszył mu kwartet smyczkowy i dęty, którego niesamowicie się słuchało na tle wersów: „Robię to, co chciałem, mama / Musiałem tylko przebić ściany głową!”.
149 dni Kukona
Tyle dokładnie dni minęło od premiery Red Bull 64 Bars Kukona do wykonania zupełnie nowego utworu „Hooligan Mercy” podczas Red Bull 64 Bars. Przypomnijmy: na koniec swoich Red Bull 64 Bars Kukon rzucił: „I tu się zaczyna rozdział, który podpisałbyś mainstream / Gdyby nie to, że od zawsze nie pasowałem do reszty / Niestety to tylko Red Bull i 64 wersy, ciąg dalszy historii / Będzie na płycie »Hooligan mercy«”. I ten ciąg dalszy miał miejsce właśnie na Red Bull 64 Bars Live! To na naszym wydarzeniu nowego utworu Kukona posłuchaliśmy po raz pierwszy!
4 muzyków z Białasem na „Grillu u Gawrona”
„Mordo, nie może cię nie być!” – kto nie zna tego ikonicznego otwarcia „Grillu u Gawrona” chyba nigdy dobrze nie imprezował. Numer, który ma już ponad 50 mln odtworzeń na YouTube był tłem dla przynajmniej tylu samo epickich melanży. Na Red Bull 64 Bars Live też nie mogło go zabraknąć! Białas wykonał go w wersji, jakiej jeszcze go nie było – zagranej razem z 4-osobowym składem muzyków. Na klawisze, gitary, bębny… Na ostro!
100 w serii Young Igiego
Czy Young Igi robi ćwiczenia na biceps? Zdania są podzielone. Ale „100 w serii” potrafi zrobić z łatwością, czego dowód dał na Red Bull 64 Bars Live. Na żywo w Krakowie wykonał jeszcze oczywiście swoje Red Bull 64 Bars, a także wspomniany wcześniej utwórm „MVP” z płyty OIO oraz „Bestię”. Co ciekawe, ta ostatnia w jego osobistym rankingu – o czym powiedział podczas nagrywania barsów – to singel numer jeden.
>100 mln „Wody księżycowej” Kubiego Producenta
W 2019 roku udzielał Red Bullowi jednego ze swoich pierwszy wywiadów. W 2026 wystąpił na Red Bull 64 Bars Live jako jedna z gwiazd line-upu i gospodarz całego wydarzenia. Kubi Producent przeszedł w tym czasie niesamowitą drogę, w czasie której nagrał m.in. ikoniczne płyty z Bedoesem 2115, Szpakiem i wykręcił niesamowite liczby na własnych numerach. Sama tylko jego „Woda księżycowa” przebiła granicę 100 mln odtworzeń na Spotify i YouTube. A jak mocny to numer mogliśmy sobie przypomnieć na Red Bull 64 Bars Live w Krakowie!
0 przekleństw Vkiego
„Na tym tracku nie przeklinam, bo tego nie lubisz” – zaczyna Vkie kawałek „Barbara”, tytułowy numer z albumu nagranego w hołdzie swojej babci. Na Red Bull 64 Bars Live raper zagrał go w specjalnej wersji. „Ten saksofon to poezja” – podsumowaliście ją w jednym z komentarzy pod transmisją live na YouTube. „Ziomek roz*ebał” – potwierdzamy innym.
11/10 „Szaman” Palucha (Taek Remix)
Jeśli byłeś z nami w Krakowie, to już wiesz, że Red Bull 64 Bars Live „to jakość, nie pusta przewózka”, cytując słynny utwór Palucha „Szaman”. Jak wszystko podczas naszego wydarzenia, on także zabrzmiał w wyjątkowym wydaniu. Po raz pierwszy na żywo i z taką energią posłuchaliśmy „Szamana” w wersji zremiksowanej przez DJ-a Taeka. I co to był za numer! TAURON Arena Kraków będzie go pamiętać długo. Jak i całą imprezę Red Bull 64 Bars Live! Dziękujemy raz jeszcze, że zrobiliście ją z nami.
Partnerzy wydarzenia: BNP Paribas | Notino | Oppo | Radio Eska