Jak tworzyć to... Red Bull 64 Bars Live! Zapisaliśmy piękną historię 🙌

Avi, Szpaku, Białas Kukon, Kaz Bałagane, Paluch, Tomb, Vkie, Young Igi, Zippy Ogar, Kubi Producent – to bazowy line-up pierwszej edycji Red Bull 64 Bars Live. Dziesięciu raperów, którzy w takim składzie wykonali po raz pierwszy w historii swoje Red Bull 64 Bars na żywo oraz produkujący całe wydarzenie Kubi Producent. Ale artystów na scenie pojawiło się znacznie więcej! W tym miejscu trzeba wspomnieć m.in. o wspierającym Kubiego jego bracie,

, a także gościach specjalnych. Na scenie pojawili się także: Vae Vistic (ze Szpakiem w poruszającej na żywo „Więzi”),

(w „MVP” z Young Igim), Nostalg1a (śpiewająca „Parasol” z Kukonem),

(na scenie z Tombem) oraz Oskar z PRO8L3M-u (razem z Kazem Bałagane w „Multisporcie”).