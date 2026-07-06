Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026
© Dominik Czerny
Taniec

Tłumy na Open'erze. Gdzie? W strefie Red Bull Dance Your Style!

Zobacz, jak roztańczyliśmy Open'er Festival w strefie Red Bull Dance Your Style. Dziękujemy wszystkim, którzy wpadli do nas choć na chwilę i do zobaczenia na kolejnych imprezach ze street dancem!
Autor: Tomek Doksa
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Red Bull Dance Your Style Poland 2026

Weź udział w wielkim święcie tańca i decyduj, kto wygra RED BULL DANCE YOUR STYLE POLAND 2026!

Info o evencie
Na koncerty czy na festiwal? Posłuchać muzyki czy dla towarzystwa? Już trzeci rok z rzędu mogliśmy spędzić Open'er Festival jeszcze inaczej - przez wszystkie dni tańcząc! I jak widać na tych zdjęciach, nie byliśmy w strefie Red Bull Dance Your Style sami.
Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Teren Open'er Festival jest ogromny, więc możesz na nim tańczyć gdziekolwiek zechcesz, ALE! tak jak w strefie Red Bull Dance Your Style, nie tańczy się nigdzie indziej.
Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Tutaj królują najpopularniejsze style street dance'u, czyli tańca ulicznego. Hip-hop, house, waacking, popping, locking, afro – mamy je wszystkie. Przez cały festiwal naszą strefę odwiedzili najlepsi tancerze w Polsce i finaliści Red Bull Dance Your Style (m.in. Milla, Alex, Loczek, Sawin, Kaczorex, Kajtek, Sweetie, Nicki).
Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Przez cały Open'er Festival tłumy ludzi kibicowały i oceniały na żywo emocjonujące bitwy taneczne, każdy mógł też wziął udział w open battles oraz innych, specjalnie przygotowanych aktywnościach, jak np. taneczne koło fortuny.
Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Wszystkich, którzy byli z nami w strefie Red Bull Dance Your Style na Open'erze i tych, którzy oglądając te zdjęcia chcieliby dołączyć - zapraszamy teraz na polski finał Red Bull Dance Your Style, 22 sierpnia w Krakowie! Na tamtejszym Rynku Podgórskim 16 najlepszych tancerzy z Polski rywalizować będzie ze sobą w pojedynkach 1 na 1, a o tym, kto wygra je wszystkie zdecyduje publiczność - głosująca po każdej bitwie na żywo! Chodźcie, chodźcie! Wstęp wolny!

Zobacz więcej zdjęć z Open'era:

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Strefa Red Bull Dance Your Style na Open'er Festival 2026

© Dominik Czerny

Dowiedz się więcej

Red Bull Dance Your Style Poland 2026

Weź udział w wielkim święcie tańca i decyduj, kto wygra RED BULL DANCE YOUR STYLE POLAND 2026!

Info o evencie
Taniec