Tłumy na Open'erze. Gdzie? W strefie Red Bull Dance Your Style!

Na koncerty czy na festiwal? Posłuchać muzyki czy dla towarzystwa? Już trzeci rok z rzędu mogliśmy spędzić Open'er Festival jeszcze inaczej - przez wszystkie dni tańcząc! I jak widać na tych zdjęciach, nie byliśmy w strefie Red Bull Dance Your Style sami.
Teren Open'er Festival jest ogromny, więc możesz na nim tańczyć gdziekolwiek zechcesz, ALE! tak jak w strefie Red Bull Dance Your Style, nie tańczy się nigdzie indziej.
Tutaj królują najpopularniejsze style street dance'u, czyli tańca ulicznego. Hip-hop, house, waacking, popping, locking, afro – mamy je wszystkie. Przez cały festiwal naszą strefę odwiedzili najlepsi tancerze w Polsce i finaliści Red Bull Dance Your Style (m.in. Milla, Alex, Loczek, Sawin, Kaczorex, Kajtek, Sweetie, Nicki).
Przez cały Open'er Festival tłumy ludzi kibicowały i oceniały na żywo emocjonujące bitwy taneczne, każdy mógł też wziął udział w open battles oraz innych, specjalnie przygotowanych aktywnościach, jak np. taneczne koło fortuny.
Wszystkich, którzy byli z nami w strefie Red Bull Dance Your Style na Open'erze i tych, którzy oglądając te zdjęcia chcieliby dołączyć - zapraszamy teraz na polski finał Red Bull Dance Your Style, 22 sierpnia w Krakowie! Na tamtejszym Rynku Podgórskim 16 najlepszych tancerzy z Polski rywalizować będzie ze sobą w pojedynkach 1 na 1, a o tym, kto wygra je wszystkie zdecyduje publiczność - głosująca po każdej bitwie na żywo! Chodźcie, chodźcie! Wstęp wolny!