Tłumy na Open'erze. Gdzie? W strefie Red Bull Dance Your Style!

Wszystkich, którzy byli z nami w strefie Red Bull Dance Your Style na Open'erze i tych, którzy oglądając te zdjęcia chcieliby dołączyć - zapraszamy teraz

Na tamtejszym Rynku Podgórskim 16 najlepszych tancerzy z Polski rywalizować będzie ze sobą w pojedynkach 1 na 1, a o tym, kto wygra je wszystkie zdecyduje publiczność - głosująca po każdej bitwie na żywo! Chodźcie, chodźcie! Wstęp wolny!