© Tomek Ustupski
Muzyka
Nic nie cieszy jak: Chivas i Kuqe 2115 robiący Red Bull Track Takeover!
Robią same duże rzeczy: radio, tv i gazety, a teraz Red Bull Track Takeover! Zobacz klip i posłuchaj nowej wersji „Wszystkie noce są samotne” Kuqe 2115 z gościnnym udziałem i nową zwrotką od Chivasa.
Byli już Pezet i Young Igi, dający nowe życie dwóm swoim kawałkom, była też Zalia i Fukaj w najgorętszym muzycznym duecie tego roku. Czas na trzecią odsłonę mocno zaskakującego projektu, jakim jest Red Bull Track Takeover. Ta nowa muzyczna seria pozwala artystom, którzy wcześniej ze sobą nie nagrywali w studiu, odświeżyć znane utwory i zagrać je w nowym wydaniu. Kiedy jeden rozpoczyna utwór w oryginalnej wersji, w połowie utwór przejmuje drugi z nich, nadając mu zupełnie nowy charakter. Po czym zmieniają się rolami. Dzięki temu ich utwory odżywają w nieznanych wcześniej odsłonach i aranżacjach.
Teraz czas na kolejny mocny duet i piosenkę „Wszystkie noce są samotne”. Oryginalnie wykonywana przez Kuqe 2115, z jego debiutanckiej płyty „Nareszcie w domu” -- przez gościnny występ Chivasa zyskała nie tylko dodatkowy wokal, ale przede wszystkim zupełnie nową zwrotkę. Napisaną przez „Młodego Say10”, jak też mówi się o Chivasie, specjalnie na Red Bull Track Takeover.
Kolejnego smaczku nowej wersji „Wszystkie noce są samotne” dodaje fakt, że obok Kuqe 2115 i Chivasa, w jej nagraniu wzięli udział także m.in. Pawbeats (producent świetnie znany nie tylko widzom Red Bull Rap & Mat, tu w roli klawiszowca) oraz Frank Leen (wokalista i gitarzysta, pomagał Okiemu podczas pojedynku Red Bull SoundClash).
Ale to nie koniec atrakcji spod znaku Red Bull Track Takeover – wkrótce poznamy drugi utwór, wykonany wspólnie przez Chivasa i Kuqe. Obserwuj tę stronę i kanał Red Bull Wersy na YouTube, by tego nie przegapić.
01
Kuqe 2115 & Chivas WSZYSTKIE NOCE SĄ SAMOTNE – cały tekst
Kuqe 2115:
Robię same duże rzeczy, radio, TV i gazety
Mam przyjaciół z czasów biedy, trochę forsy i kobiety
Naprawdę duże plecy, a w nich noże i sztylety
I jestem martwy dla świata, który kiedyś tak mnie cieszył
Bo nie cieszy mnie nic, nic nie cieszy mnie jak
Jak cieszyłaś mnie ty, to już nie ten sam ja
Znowu uczę się żyć, znowu uczę się śmiać
Ale jedno i drugie brzmi jak nieudany żart
Wybrałem porę dnia, w jaką chciałbym odejść na dobre
Najpiękniejszą, jaką znam
Nie ma drugiej jak ta
Już prawie zaszło słońce
Wszystkie noce są samotne
I choć lubię być sam
Najgorzej jest na koniec dnia
Bo noce są najgorsze
Mam śmiać się, czy bać?
Zaczynam się, czy już się kończę?
To tak nieznośne, wszystkie noce są samotne
Chivas:
Kiedyś tak było, lulał mnie telewizor
I żelki z melatoniną
Aż odnalazłem miłość, o której mi się nie śniło, nawet
Dzięki, że mnie obudziłaś, ale dobrze wiem, że
W mojej głowie deszcz ciągle tylko pada
Słyszę burzę i jest nie do wytrzymania
Pora wstawać, chyba pora obudzić się
Bo tyle razy się kładłem
Z nadzieją, że w końcu zasnę na zawsze
Przekonaj mnie, że jest na to lekarstwo
Zanim nadejdzie noc
Kuqe 2115 & Chivas:
Już prawie zaszło słońce
Wszystkie noce są samotne
I choć lubię być sam
Najgorzej jest na koniec dnia
Bo noce są najgorsze
Mam śmiać się, czy bać?
Zaczynam się, czy już się kończę?
To tak nieznośne, wszystkie noce są samotne
Kuqe 2115:
Mam śmiać się, czy bać?
Zaczynam się, czy już się kończę?
Wszystkie noce są samotne