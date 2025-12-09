Nic nie cieszy jak: Chivas i Kuqe 2115 robiący Red Bull Track Takeover!

Kolejnego smaczku nowej wersji „Wszystkie noce są samotne” dodaje fakt, że obok Kuqe 2115 i Chivasa, w jej nagraniu wzięli udział także m.in.

, tu w roli klawiszowca) oraz

(wokalista i gitarzysta, pomagał Okiemu podczas pojedynku Red Bull SoundClash).